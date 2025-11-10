PTx

PTx - Precision Planting et PTx Trimble, présentent des solutions pour chaque saison à Agritechnica 2025

Hanovre, Allemagne (ots)

Les visiteurs du stand PTx lors du salon Agritechnica de cette année découvriront des options de rétrofit et de personnalisation conçues pour maximiser l’efficacité et la rentabilité. De la plantation à la récolte et à chaque étape intermédiaire, PTx™, Precision Planting® et PTx Trimble™, présenteront des innovations adaptées à chaque étape du cycle agricole.

« Agritechnica est une scène idéale pour permettre aux agriculteurs de toute l’Europe de découvrir comment nos technologies peuvent étendre les capacités de leurs équipements existants, » a déclaré Brian Sorbe, Président de PTx. « Notre objectif est d’aider les agriculteurs à relever leurs plus grands défis sans investissements majeurs. »

PTx présentera l’ensemble de son portefeuille de solutions au stand 20C14dont :

vConnect | Drive : Semis de précision, contrôle de débit et gestion individuelle des rangs.

: Semis de précision, contrôle de débit et gestion individuelle des rangs. MiraSense :Détecte avec précision les graines de toutes tailles, même dans des conditions poussiéreuses.

:Détecte avec précision les graines de toutes tailles, même dans des conditions poussiéreuses. RowPilot : Binage précis entre les rangs minimisant les dommages aux cultures. Disponible en 2026.

: Binage précis entre les rangs minimisant les dommages aux cultures. Disponible en 2026. TrueTracker : Système de direction active des outils qui maintient les outils portés ou trainés sur la même ligne de guidage reproductible que le tracteur.

: Système de direction active des outils qui maintient les outils portés ou trainés sur la même ligne de guidage reproductible que le tracteur. WM-FieldDrain : Contrôle automatique de la hauteur pour les projets de drainage complexes. Disponible début 2026.

Contrôle automatique de la hauteur pour les projets de drainage complexes. Disponible début 2026. Panorama : application compagnon du 20|20 offrant des analyses agronomiques et un suivi à distance.

: application compagnon du 20|20 offrant des analyses agronomiques et un suivi à distance. NAV-860 : Contrôleur de guidage avec grande précision, positionnement répétable et guidage pour plus de 10 000 modèles de véhicules.

: Contrôleur de guidage avec grande précision, positionnement répétable et guidage pour plus de 10 000 modèles de véhicules. SymphonyVision : Pulvérisation ciblée réduisant les intrants chimiques en s’adaptant à la densité des mauvaises herbes.

: Pulvérisation ciblée réduisant les intrants chimiques en s’adaptant à la densité des mauvaises herbes. FarmENGAGE: Plateforme de gestion des opérations unifiant flottes et travaux.

