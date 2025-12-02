EUconomy - Partnerships4Prosperity

EUconomy – Comment la politique de cohésion de l’UE stimule la croissance et l’inclusion dans les régions frontalières

Des projets transfrontaliers démontrent l’impact concret des fonds européens sur l’économie, l’innovation et l’intégration sociale.

Comment l’Union européenne influence-t-elle la vie des citoyens au niveau local – au-delà des frontières ? Le nouveau projet «EUconomy – Partnerships4Prosperity» apporte des réponses et met en lumière des exemples concrets illustrant comment la politique de cohésion de l’UE favorise le développement économique, l’innovation durable et l’inclusion sociale dans les régions frontalières européennes. Il met particulièrement l’accent sur des initiatives en Allemagne et dans les pays voisins, démontrant comment la coopération européenne permet de relever les défis locaux tout en renforçant les valeurs démocratiques

Un projet médiatique qui révèle l’impact réel des financements européens

Sur une période de 12 mois, des contenus journalistiques et multimédias seront produits et mis gratuitement à disposition des médias et des parties prenantes concernées. Chaque package de contenu présente des initiatives transfrontalières innovantes rendues possibles grâce aux fonds européens. Chaque package comprend une vidéo en deux formats (16:9 et 1:1), des images ainsi que des publications pour les réseaux sociaux. L’objectif est de rendre la valeur ajoutée de l’intégration européenne visible et compréhensible.

Des projets régionaux à portée européenne

Les projets sélectionnés démontrent comment les financements de l’UE répondent aux défis locaux et soutiennent le développement durable dans les régions frontalières. Le projet couvre notamment les thématiques de durabilité, innovation, formation professionnelle et transformation numérique.

Projets financés par l’UE présentés :

InnRaum³ – (DE–AT)

– (DE–AT) ILL – (DE–AT)

– (DE–AT) GoGreen – Centre de compétence germano-polonais pour la durabilité (DE–PL)

(DE–PL) Berufe im Wandel – Modernisation de l’offre transfrontalière de formation professionnelle (DE–PL)

(DE–PL) RENI – (DE–CZ)

– (DE–CZ) Glokalisierung – Penser globalement, agir localement (DE–CZ)

(DE–CZ) Business Twin : Partenariats interentreprises dans la région du Rhin supérieur (DE–FR)

(DE–FR) TRAIL : Master trinational “Développement durable des entreprises” (DE–FR)

(DE–FR) Precise – (DE–DK)

– (DE–DK) GrønBusiness – (DE–DK)

Description du projet

Le projet « EUconomy – Partnerships4Prosperity » montre comment la politique de cohésion de l’UE favorise le développement économique et l’inclusion sociale en Europe. Pendant une période de 12 mois, des modules de contenu multimédia présentent des initiatives transfrontalières financées par l’UE, provenant d’Allemagne et des pays voisins : Autriche, Pologne, République tchèque, Danemark et France. Les contenus, portant sur des thématiques telles que l’économie, l’innovation, la durabilité, la formation professionnelle et la transformation numérique, sont mis gratuitement à disposition des médias et contribuent à rendre visible l’importance de l’UE pour le développement régional.

