MT Raceteam intègre la Ligier European Series avec le pilote de 16 ans Marcus Terkildsen / partenariats attractifs et forte visibilité disponibles

MT Raceteam intègre la Ligier European Series avec le pilote de 16 ans Marcus Terkildsen

Copenhague (ots)

MT Raceteam est fier d'annoncer son entrée en 2026 dans la prestigieuse Ligier European Series, où l’équipe concourra dans une Ligier JS2 R de pointe fournie par 23Events Racing. Il s’agit d’une étape importante pour l’équipe et pour le pilote danois de seize ans, Marcus Terkildsen, qui font leur entrée dans l’un des championnats les plus compétitifs d’Europe.

La collaboration avec 23Events Racing constitue un avantage majeur. L’équipe française a démontré sa capacité à courir en tête et est reconnue pour son niveau technique, sa préparation et ses performances constantes. Grâce à un soutien professionnel en course ainsi qu’à des ingénieurs expérimentés, ce partenariat offre à MT Raceteam une base solide pour la saison et soutient l’ambition de performer dès le premier week-end.

Pour Marcus, récemment élu « Talent automobile de l’année 2025 », l’arrivée dans la Ligier European Series représente une étape essentielle dans son développement en tant que futur pilote d’endurance. Avec un accompagnement professionnel et l’accès à certains des circuits les plus emblématiques d’Europe, la saison 2026 offre un environnement idéal pour progresser dans le sport automobile international.

La série continue d’attirer l’attention en Europe et offre aux équipes et partenaires une visibilité importante lors des grands week-ends de course.

Les préparatifs ont déjà commencé avec 23Events Racing, incluant essais et planification des performances. La motivation au sein de l’équipe est élevée et la direction claire.

MT Raceteam ouvre désormais des opportunités aux sponsors souhaitant rejoindre une campagne européenne de sport automobile à forte visibilité. Les entreprises partenaires bénéficieront d’une image de marque sur mesure, d’un accès aux coulisses, de contenus exclusifs et d’expériences VIP. Pour plus d’informations, veuillez contacter MT Raceteam: https://mtraceteam.com

