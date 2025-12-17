Vilebrequin

Der Luxus des Augenblicks: Vilebrequin La Plage bringt das Riviera-Gefühl an die schönsten Strände der Welt mit Sonne, Stil und entspanntem Savoir-vivre, wo Design, Genuss und Meer verschmelzen

München (ots)

Es gibt Orte, die man besucht und solche, die den Luxus des Augenblicks erlebbar machen. "La Plage" von Vilebrequin gehört eindeutig dazu. Seit 2023 betreibt die französische Luxusmarke eigene Beachclubs, der erste befindet sich in Cannes, gefolgt von Standorten in Doha, Kreta, Muscat und Miami. La Plage versteht sich als Erlebnisort, an dem das Lebensgefühl der französischen Riviera mit mediterraner Leichtigkeit verschmilzt. Genuss, Entspannung und stilvolles Beisammensein stehen im Mittelpunkt.

Gäste können den Tag entspannt verbringen, Paddleball oder Pétanque spielen, sich beim Schwimmen im Meer erfrischen oder einfach die Sonne genießen. Bei Sonnenuntergang laden die Sunset-Sessions zu Aperitifs ein, die kleine, unvergessliche Rituale schaffen und den Tag ausklingen lassen.

Kulinarisch setzt La Plage auf mediterrane Köstlichkeiten: fangfrischer Fisch, Hummer, Ratatouille zum Teilen - ergänzt durch exklusive Partnerschaften mit renommierten Häusern wie Caviar Prunier oder Château Margüi. Jedes Gericht bringt den Sommer auf den Teller und rückt das Teilen in den Vordergrund, ganz im Sinne einer geselligen Tischkultur.

Die Gestaltung stammt von Vincent Darré. Möbel, Textilien und Tableware tragen fantasievolle maritime Motive: Schildkröten, Hummer oder Oktopusse tauchen spielerisch auf und schaffen ein leichtes, stilvolles Ambiente mit subtiler Ironie. Alles wirkt wie ein Film, in dem die Gäste die Hauptdarsteller sind.

La Plage lädt Familien, Paare und Freunde gleichermaßen ein, den Sommer in seiner schönsten Form zu erleben und dies mit Stil und französischer Eleganz.

Jede Location erzählt dieselbe Geschichte weltweit, jede jedoch mit ihrer eigenen Stimme. Vilebrequin La Plage ist mehr als ein Beachclub: Es ist eine lebendige, moderne Interpretation des "Art de Vivre" der Côte d'Azur, die den Luxus des Moments überall erlebbar macht.

