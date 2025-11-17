Vilebrequin

DIE ELEGANZ DER WELLEN

Vilebrequin segelt mit der Yachting Collection in neue Gewässer und erinnert daran, dass wahrer Luxus Zeit und Muße braucht

München (ots)

Glitzernde Sonnenstrahlen tanzen auf dem Meer, der Duft von Salz und Sorglosigkeit liegt in der Luft - und ein Kleid bewegt sich wie eine Brise über sonnengewärmtes Teakholz. Mit der neuen Yachting Collection lädt Vilebrequin zu einer stilvollen Odyssee ein: vom Atelier bis auf die hohe See. Die Kollektion verkörpert den Geist des Hauses - französische Nonchalance, mediterranes Licht und Handwerk, das Couture atmet, getragen von Leichtigkeit und zeitloser Eleganz.

"Diese Kollektion ist, zuerst und vor allem, eine Philosophie", sagt Vilebrequin CEO Roland Herlory. "Jedes Kleidungsstück entsteht mit Respekt - für das Material, die Zeit und die Person, die es trägt. Less is more and better."

Die Stoffe stammen von Lieferanten der Pariser Haute Couture: Guipure mit handgearbeiteten Blüten, Seiden-Charmeuse mit perfektem Fall, Crêpe de Chine, bestickt mit stilisierten Blumen. Materialien, die zu Bewegung werden - fließend, leicht, sinnlich. Badeanzüge in Weiß oder Marine zeichnen den Körper mit diskreter Präzision; Kaftane und Kimonos schweben darüber wie eingefangenes, subtiles Licht. Wenn der Abend kommt, übernehmen fließende Seidenkleider - barfuß, frei, selbstverständlich elegant, mit einem Hauch von zeitloser Raffinesse, leiser Opulenz und sommerlicher Anmut.

Raffia-Bags, in Madagaskar handgehäkelt, tragen Sonne und Charme in sich, als wären sie gerade vom Mittelmeer gepflückt. Es ist Luxus, der flüstert statt ruft - exklusiv, entschleunigt, voller Seele, jedes Detail erzählt von Handwerkskunst, Geduld und meisterlicher Sorgfalt.

Erhältlich ist die Yachting Collection nur in ausgewählten Vilebrequin Boutiquen - von St. Barthélemy bis Monaco, von New York bis Singapur. Eine Einladung, Mode zu erleben, die bleibt, über Jahre hinweg, auf Reisen, über Ozeane und durch unvergessliche Momente hinweg.

