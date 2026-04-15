Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH

Steuerberatung für den E-Commerce: Die Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH liefert maßgeschneiderte Lösungen für Online-Brands

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Münster (ots)

Mehr Kanäle, mehr Daten, mehr Komplexität: Während E-Commerce-Unternehmen rasant wachsen, geraten ihre Finanzprozesse zunehmend an ihre Grenzen – klassische Steuerberatung kann mit dieser Dynamik oft nicht Schritt halten. Die Folge sind unklare Zahlen, hoher manueller Aufwand und fehlende Entscheidungsgrundlagen. Warum genau hier spezialisierte Lösungen entscheidend werden und was ein E-Com Steuerberater anders macht, erfahren Sie hier.

Online-Shops, Marktplätze, Payment-Provider: Für E-Commerce-Unternehmer und ambitionierte Amazon- oder Shopify-Seller scheint die Expansion keine Grenzen zu kennen. Der Verkauf auf mehreren Kanälen und das Verarbeiten riesiger Transaktionsmengen in Echtzeit machen den unternehmerischen Alltag spannend, aber auch unübersichtlich. Während klassische Steuerkanzleien noch mit Aktenordnern und papierbasierten Prozessen arbeiten, stehen E-Commerce-Unternehmen längst vor neuen Herausforderungen. Unterschiedliche Gebührenstrukturen, zeitverzögerte Auszahlungen der Zahlungsanbieter sowie eine Vielzahl an Einzeltransaktionen machen konventionelle Buchhaltungsmethoden schnell zum Zahlenfriedhof. So kommt es, dass selbst mit Steuerberater an der Seite Auswertungen häufig verspätet oder oberflächlich bleiben. Unternehmer verlieren den Überblick, treffen Entscheidungen ins Blaue und merken oft zu spät, wie fehlerhafte Buchhaltungen die nächsten Wachstumsschritte ausbremsen. „Viele Mandanten erkennen erst mit wachsendem Unternehmen, unter welch massivem Handlungsdruck sie stehen, weil ihre Buchhaltung nicht mehr zu den Anforderungen ihres Geschäfts passt“, warnt Tobias Vogt, Geschäftsführer der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH.

„Die Lösung liegt in einer spezialisierten Steuerberatung für den Onlinehandel, die Prozesse, Systeme und Datenstrukturen genau versteht und gezielt darauf ausgerichtet ist“, erläutert Jan Philipp Hansel, ebenfalls Geschäftsführer der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH. „Erst wenn Prozesse, Systeme und Menschen individuell auf die komplexen Abläufe im E-Commerce zugeschnitten sind, entsteht echter Mehrwert für das Unternehmertum und Wachstum.“ Genau diesen Ansatz verfolgen Jan Philipp Hansel und Tobias Vogt: Nach ihrem trialen Studium und fundierter Praxiserfahrung aus der Betreuung junger, innovativer Online-Brands entschieden sie sich bewusst gegen den Weg in eine klassische Kanzlei. Stattdessen gründeten sie 2023 mit der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH ein Unternehmen, das sich vollständig auf die digitale Welt des Handels spezialisiert – mit Softwarelösungen, Automatisierung und ausgewiesenem Branchenfokus. Heute unterstützen sie als E-Com Steuerberater rund 200 E-Commerce-Mandate, darunter Online-Brands mit sechs- bis achtstelligen Umsätzen, und schaffen mit einer Kombination aus Technik, Know-how und persönlicher Beratung die solide finanzielle Basis für nachhaltiges Wachstum.

Buchhaltung im E-Commerce: Warum herkömmliche Methoden nicht ausreichen

„Wer E-Commerce versteht, weiß: Die Komplexität moderner Geschäftsmodelle ist mit klassischen Buchhaltungsansätzen kaum noch zu bewältigen“, erklärt Tobias Vogt. E-Commerce-Unternehmen produzieren täglich Unmengen an Transaktionsdaten – aus Shops, Marktplätzen und Bezahldiensten. Dieser permanente Datenstrom, gekoppelt mit Gebühren, Rückerstattungen und zeitversetzten Auszahlungen, sorgt binnen kürzester Zeit für eine unüberschaubare Datenflut. Die Realität: Viele klassische Steuerkanzleien sind nach wie vor darauf ausgelegt, überschaubare Belegmengen zu ordnen und klare Zahlungsketten zu verwalten. Ihr Fokus liegt meist auf klassischen Unternehmen. Trifft dieses rasterförmige System dann aber auf ein dynamisches Online-Geschäft, entstehen zwangsläufig Fehler, die von unvollständigen Auswertungen bis hin zu fehlerhaften Steuererklärungen reichen. Die Unternehmen selbst bleiben dann entweder auf einem Berg ungenutzter Daten sitzen oder erleben ein schleichendes Rechnungs- und Kontrollchaos, das erst beim nächsten Wachstumsschub oder Investitionsvorhaben sichtbar wird. „Standardisierte Buchhaltungsprozesse greifen viel zu kurz. Im E-Commerce braucht es maßgeschneiderte Lösungen, die jede digitale Transaktion sauber abbilden“, so Jan Philipp Hansel von der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH.

Spezialisierung als Erfolgsgarant: Warum Online-Brands eigene Steuerberatung brauchen

„Unsere Erfahrung zeigt: Erst die konsequente Branchenspezialisierung macht aus Steuerberatung einen echten Unternehmensvorteil“, berichtet Jan Philipp Hansel weiter. Mit der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH setzen die beiden Steuerberater genau das um und nehmen ausschließlich Mandate aus dem E-Commerce an. Dabei zählen die beiden Experten zu den wenigen Steuerberatern, die sich aus Überzeugung aus anderen Branchen zurückgezogen haben. Ihr Ziel, das Beste für E-Commerce-Unternehmen herauszuholen, spiegelt sich in allen Prozessen wider: von der automatisierten Datenanbindung über die Integration modernster Softwarelösungen bis zum Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Datenstrukturierung.

Die Klarheit bei Zahlen und steuerlicher Gestaltung steht für sie dabei immer im Fokus, egal ob der Shop zehn Bestellungen pro Tag abwickelt oder in den siebenstelligen Umsatzbereich vorgedrungen ist. Der Vorteil für die Mandanten: Als Branchenspezialisten kennen die Experten typische Fallstricke bei Marktplatzgebühren, Zahlungsabwicklungen, Rückerstattungen und Warenfinanzierungen und beraten entsprechend vorausschauend.

Technik und Automatisierung: Wie digitale Prozesse Zeit, Geld und Nerven sparen

Fest steht: Im E-Commerce zählen Geschwindigkeit und Datenqualität – manuelle Buchhaltung ist hier keine Lösung mehr. Schließlich entstehen bei einem Jahresumsatz von mehreren Millionen Euro so viele Einzelbuchungen, dass ein manuell arbeitender Betrieb entweder Unmengen an Personal braucht oder auf zu viele Details verzichten muss. Aus diesem Grund setzt die moderne E-Com-Steuerberatung auf eine intelligente Verbindung von Systemen: Automatisierter Datenabzug direkt aus Shopsystemen, Marktplätzen und Payment-Providern bildet die Grundlage. Middleware-Lösungen und KI-Technologien übernehmen die Vorstrukturierung der Daten für die Buchhaltung.

Der Clou: Die steuerlich entscheidende Einordnung der Daten bleibt in menschlicher Hand, sodass Fehler durch Softwarealgorithmen ausgeschlossen werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Finanzdaten sind schneller verfügbar, manuelle Übertragungsfehler werden minimiert, und der Mandant erhält stets aktuell aussagekräftige Zahlen zur Unternehmenssteuerung. „Mit digitalisierten Prozessen und intelligenten Schnittstellen schaffen wir die Basis für schnelle, belastbare Entscheidungsfindung und geben Unternehmern Freiheit für ihr Kerngeschäft“, so Jan Philipp Hansel.

Fokus E-Commerce: Warum die Spezialisierung den Unterschied macht

„Wir sind überzeugt: Steuerberatung kann nur dann echten Mehrwert liefern, wenn sie die Sprache der Branche spricht und alle Besonderheiten digitaler Geschäftsmodelle versteht“, sagt Tobias Vogt von der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH. Die Entscheidung, keine anderen Branchen zu betreuen, ist kein Zufall: Nur so gelingt es der Kanzlei, die Prozesse kontinuierlich branchenspezifisch zu entwickeln und stets auf dem neuesten Stand zu halten. „Wir fühlen uns in der Welt digitaler Marken zu Hause und setzen alles daran, unseren Mandanten zum nachhaltigen Erfolg zu verhelfen“, fasst Jan Philipp Hansel zusammen.

Strukturiertes Controlling ist die Grundlage für stabiles Wachstum im E-Commerce. Die Kombination aus automatisierten Prozessen und spezialisierter Steuerexpertise schafft verlässliche Zahlen und echte Planbarkeit. E-Commerce-Brands mit etabliertem Market-Fit können ihre Finanzstruktur in einem unverbindlichen Erstgespräch mit Jan Philipp Hansel prüfen lassen.

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