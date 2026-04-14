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Sysmex Europe eröffnet offiziell seinen neuen Campus in Hamburg und setzt damit neue Maßstäbe für zukunftsorientierte Arbeitsumgebungen

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Hamburg (ots)

Sysmex Europe hat offiziell seinen neuen Bürocampus in Hamburg-Alsterdorf eröffnet und damit den Umzug seines EMEA-Hauptsitzes von Norderstedt in die Stadt abgeschlossen. Rund 780 Mitarbeiter des Europäischen Hauptsitzes, der Deutschen Tochtergesellschaft und des Forschung- und Entwicklungsbereiches arbeiten nun gemeinsam am neuen Standort und stärken Hamburgs Position als Schlüsselstandort für Life-Science und Medizintechnik.

Mit der Eröffnung vereint Sysmex erstmals drei zentrale europäische Unternehmen, Sysmex Europe SE, Sysmex Deutschland GmbH und Sysmex R&D Center Europe GmbH, unter einem Dach. Der Campus umfasst etwa 12.300 Quadratmeter Mietfläche und markiert einen wichtigen Meilenstein in der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens in der EMEA-Region.

An der offiziellen Eröffnungsfeier am 14. April nahmen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft teil. Sie folgte auf den Spatenstich im Juni 2022 und das Richtfest im September 2023, und schloss damit ein mehrjähriges Umzugsprojekt ab. Gleichzeitig unterstreicht die Eröffnung langfristige Engagement von Sysmex für Hamburg als Zentrum für Life-Science und Innovation.

"Heute beginnt ein neues Kapitel für Sysmex in Europa", sagt Alain Baverel, CEO von Sysmex Europe SE. "Mit diesem Campus haben wir ein Umfeld geschaffen, das Menschen, Forschung und Technologie enger zusammenbringt. Er stärkt unsere Position in der EMEA-Region und schafft die Voraussetzungen für Innovationen, die die Zukunft der Labordiagnostik prägen werden."

Stärkung Hamburgs als Life-Science-Standort

Mit der Wahl von Hamburg-Alsterdorf positioniert sich Sysmex in der Nähe großer Forschungseinrichtungen und eines starken Life-Science-Ökosystems. Das Unternehmen nennt die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte, exzellente Infrastruktur und Hamburgs zentrale Lage in Europa als entscheidende Faktoren für den Umzug.

"Die Niederlassung von Sysmex an diesem neuen Standort ist ein starkes Signal für Hamburg als Life-Science-Standort", sagt Dr. Melanie Leonhard, Hamburgs Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Innovation. "Der Campus stärkt unser Medizintechnik-Ökosystem, schafft hochqualifizierte Arbeitsplätze und zeigt Hamburgs Attraktivität für internationale, innovationsgetriebene Unternehmen."

Nachhaltiger Campus und modernes Arbeitsumfeld

Der Campus setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit und modernes Arbeitsplatzdesign. Das Gebäude hat die erste LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) erhalten, was das Engagement von Sysmex für Umweltverantwortung und nachhaltiges Bauen unterstreicht. Begrünte Klinkerfassaden, zugängliche grüne Dachterrassen und ein intelligentes Energiekonzept ermöglichen es den Gebäuden, hohe EU-Standards zu erfüllen.

Im Inneren ermöglichen flexible räumliche Konzepte, die auf dem aktivitätsbasierten Arbeitsprinzip beruhen, es den Mitarbeitenden, ihren Arbeitsplatz entsprechend ihren Tätigkeiten auszuwählen - von ruhigen Fokusbereichen und Flächen für Zusammenarbeit bis hin zu hochspezialisierten Laborumgebungen und Schulungszentren.

"Unser neuer Campus spiegelt wider, wie wir moderne Arbeit verstehen", sagt Stefanie Schaal, Vorstandsmitglied von Sysmex Europe SE. "Er verbindet fortschrittliche technische Infrastruktur mit Räumen für Austausch und Zusammenarbeit. Die Lage zwischen dem Flughafen und dem Universitätsklinikum sowie in der Nähe der Alster erhöht die Attraktivität für unsere Mitarbeiter und zukünftigen Talente zusätzlich."

Konzipiert für Zusammenarbeit, Mobilität und Wachstum

Neben Büro- und Laborräumen verfügt der Campus über ein umfassendes Mobilitätskonzept mit Firmen-Carsharing-Services, umfangreichen Fahrradabstellmöglichkeiten und einer StadtRad-Station direkt am Campus. Grüne Innenhöfe und Lounge-Bereiche, die als informelle Besprechungs- und Entspannungsbereiche konzipiert sind, unterstützen Zusammenarbeit und das tägliche Arbeitsleben.

Mit dem neuen Campus konsolidiert Sysmex nicht nur seine europäischen Aktivitäten, sondern sendet auch ein klares Signal für nachhaltiges Wachstum, Innovation und die Bedeutung moderner Forschungs- und Arbeitsumgebungen in der Labordiagnostik.

Über Sysmex Europe SE

Sysmex unterstützt Gesundheitspersonal und Patienten weltweit mit einer breiten Palette medizinischer Diagnostikprodukte und -lösungen in verschiedenen Bereichen. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der in-vitro-Diagnostik entwickeln wir kontinuierlich unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio, um den gesamten Patientenverlauf abzudecken. Unsere multifunktionalen Lösungen arbeiten mit hochwertigen Reagenzien und zuverlässigem Kundenservice zusammen, um eine bessere Gesundheitsreise für alle zu schaffen.

Sysmex Europe SE, mit Sitz in Hamburg, Deutschland, ist eine Tochtergesellschaft der Sysmex Corporation aus Kobe, Japan. Von unserem Büro in Hamburg aus betreuen wir unsere Partner, Vertriebspartner und Kunden in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Für weitere Informationen besuchen Sie www.sysmex-europe.com.

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