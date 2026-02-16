Jan Philipp Hansel von der Kanzlei Hansel & Vogt über Skalierung: Warum Wachstum ohne Controlling in E-Com-Brands fast immer schiefgeht

Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH

Viele 6- bis 8-stellige E-Commerce-Brands wachsen dynamisch, doch ohne strukturiertes Controlling wird Skalierung schnell zum Risiko. Warum steigender Umsatz keine Sicherheit garantiert und wie E-Com-Steuerberater Jan Philipp Hansel mit klaren Finanzstrukturen für Planbarkeit sorgt, zeigt dieser Beitrag.

Das Geschäft läuft, der Product-Market-Fit ist bewiesen und die Umsätze steigen. Für viele etablierte E-Commerce-Brands wirkt Skalierung wie der logische nächste Schritt. Mit wachsendem Volumen steigen jedoch Zahlungsströme, Warenbestände und Marketingbudgets – während zentrale Finanzprozesse häufig auf dem Stand früherer Wachstumsphasen bleiben. BWAs liefern nur begrenzt Orientierung, Liquiditätsplanung erfolgt punktuell und Entscheidungen zu Marketing oder Lager beruhen nicht immer auf belastbaren Kennzahlen. Nach außen entsteht der Eindruck stabilen Erfolgs, intern jedoch bleiben zentrale Fragen offen: Reicht der Cashflow aus? Wie profitabel ist das Wachstum tatsächlich? „Viele E-Commerce-Brands geraten nicht wegen mangelnder Nachfrage in Schwierigkeiten, sondern weil sie ihre Zahlen nicht sauber steuern. Wenn Liquidität, Margen und Steuerlast nicht klar im Blick sind, kann selbst starkes Wachstum schnell zur Belastung werden“, warnt Jan Philipp Hansel, Steuerberater und Mitgründer der auf E-Commerce spezialisierten Kanzlei Hansel & Vogt.

„Skalierung braucht belastbare Strukturen im Hintergrund. Erst wenn Zahlen verlässlich und aktuell vorliegen, lassen sich fundierte Entscheidungen treffen“, betont Hansel. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tobias Vogt begleitet er seit mehreren Jahren ausschließlich E-Commerce-Brands und kennt die typischen Engpässe schnell wachsender Unternehmen aus der Praxis. Mehr als 200 Mandate im im sechs- bis achtstelligen Umsatzbereich haben gezeigt, dass Controlling im E-Commerce keine Nebendisziplin ist, sondern die Grundlage für Stabilität und Planbarkeit. Der Ansatz der spezialisierten Kanzlei verbindet automatisierte Datenprozesse mit laufender fachlicher Einordnung, sodass Buchhaltung, Liquiditätssteuerung und unternehmerische Entscheidungen auf einer konsistenten Zahlenbasis aufbauen.

Wachstum braucht belastbare Steuerung: Warum fehlendes Controlling zur strukturellen Schwachstelle wird

Mit steigenden Umsätzen nimmt im E-Commerce nicht nur die Sichtbarkeit einer Brand zu, sondern vor allem ihre operative und finanzielle Komplexität. Zusätzliche Marktplätze, Zahlungsanbieter, internationale Verkäufe und differenzierte Gebührenmodelle erhöhen Datenvolumen und Transaktionsdichte erheblich. Was in frühen Wachstumsphasen noch überschaubar war, wird mit zunehmender Skalierung zu einem vielschichtigen Geflecht aus Zahlungsströmen, Kostenarten und steuerlichen Effekten. Ohne strukturiertes Controlling entsteht daraus ein strukturelles Risiko. Je größer das Geschäftsvolumen, desto stärker wirken sich selbst kleinere Ungenauigkeiten aus. Werden Margen nicht differenziert analysiert, Liquiditätsabflüsse nicht präzise erfasst oder Steuerlasten nicht vorausschauend eingeplant, entsteht eine verzerrte Entscheidungsgrundlage.

„Mit jeder zusätzlichen Plattform und jedem höheren Umsatz steigt die Komplexität im Hintergrund. Wenn Controlling-Strukturen nicht angepasst werden, entsteht eine Lücke zwischen operativer Dynamik und finanzieller Steuerbarkeit“, erklärt Jan Philipp Hansel von der Kanzlei Hansel & Vogt. Fehlendes Controlling bleibt dabei keine kurzfristige Schwäche, sondern beeinflusst strategische Entscheidungen. Marketingbudgets, Warenbestellungen oder Expansionsschritte basieren dann auf Annäherungen statt auf konsistenten Kennzahlen. Nachhaltiges Wachstum setzt daher voraus, dass Datenqualität, Liquiditätsplanung und Profitabilitätsanalyse mit dem Tempo der Skalierung Schritt halten.

Wo Skalierung konkret kippt: Die typischen Schwachstellen im Wachstum

Finanzielle Schieflagen entstehen selten abrupt. Meist entwickeln sie sich dort, wo operative Dynamik schneller wächst als die zugrunde liegende Steuerung. Vier Bereiche sind dabei besonders entscheidend.

Liquidität: Wachstum bindet Kapital. Steigende Warenbestände, höhere Marketingbudgets und verzögerte Auszahlungen führen dazu, dass Umsatz nicht automatisch verfügbare Mittel bedeutet. Fehlt eine vorausschauende Liquiditätsplanung, klaffen rechnerischer Erfolg und tatsächliche Zahlungsfähigkeit auseinander. „Viele Unternehmen schauen auf ihre Umsätze, aber nicht ausreichend auf ihre Zahlungsströme. Wer Liquidität nicht strukturiert plant, reagiert statt zu steuern“, so Jan Philipp Hansel.

Profitabilität statt reiner Umsatzbetrachtung: Steigende Erlöse werden häufig als Stabilitätsindikator gewertet. Entscheidend ist jedoch, welcher Gewinn nach Abzug aller variablen und fixen Kosten verbleibt. Marketingausgaben, Retouren, Payment-Gebühren und Logistik beeinflussen die reale Marge erheblich. Wird Skalierung primär an Umsatz oder isolierten Kennzahlen wie ROAS gemessen, entsteht ein verzerrtes Bild der Wirtschaftlichkeit.

Lagerbindung: Mit wachsendem Sortiment steigt die Kapitalbindung im Warenbestand. Ohne transparente Bewertung der Lagerbestände und ihrer Auswirkungen auf Liquidität und Finanzierungsspielraum verfestigt sich Kapital im Lager und reduziert die unternehmerische Flexibilität.

Marketingsteuerung: Marketing ist zentraler Wachstumstreiber, entfaltet jedoch nur dann nachhaltige Wirkung, wenn Budgets im Verhältnis zu Marge und Cashflow bewertet werden. Eine isolierte Betrachtung von Akquisekosten reicht nicht aus. Erst die Einbettung in ein übergeordnetes Controlling ermöglicht verantwortungsvolle Skalierungsentscheidungen.

Diese Schwachstellen zeigen: Skalierung scheitert selten an fehlender Nachfrage, sondern häufig an unzureichender finanzieller Transparenz. Stabil wächst nur, wer Liquidität, Profitabilität und Kapitalbindung konsequent zusammen steuert.

Warum Tools und klassische Setups nicht ausreichen

Viele E-Commerce-Brands reagieren auf steigende Anforderungen zunächst mit zusätzlichen Tools oder dem Ausbau bestehender Buchhaltungslösungen. In frühen Phasen kann das ausreichen. Mit wachsendem Transaktionsvolumen, komplexeren Marktplatzabrechnungen und internationalen Zahlungsströmen stoßen rein technische oder selbst organisierte Setups jedoch an strukturelle Grenzen. DIY-Lösungen sind häufig nicht darauf ausgelegt, große Datenmengen konsistent auszuwerten und steuerlich korrekt einzuordnen. Schnittstellen liefern zwar Transaktionsdaten, übernehmen jedoch keine fachliche Bewertung. Werden Gebühren, Retouren, Zahlungszeitpunkte oder steuerliche Besonderheiten nicht sauber berücksichtigt, entstehen Ungenauigkeiten, die sich mit zunehmendem Volumen verstärken. „Tools können Prozesse unterstützen, aber sie ersetzen keine strukturierte fachliche Steuerung. Entscheidend ist nicht nur, dass Daten vorliegen, sondern dass sie richtig interpretiert werden“, erklärt Jan Philipp Hansel von der Kanzlei Hansel & Vogt.

Auch klassische Kanzleistrukturen sind oft nicht auf die Dynamik datengetriebener Geschäftsmodelle ausgelegt. Standardisierte Auswertungen reichen nicht aus, wenn Zahlungsmodelle, Plattformlogiken und Margen individuell analysiert werden müssen. Entscheidend ist daher die Verbindung aus automatisierten Schnittstellen und laufender fachlicher Einordnung. Bei Hansel & Vogt werden relevante Daten automatisiert aus Shopsystemen, Marktplätzen und Zahlungsanbietern zusammengeführt und strukturiert verarbeitet. Der Mandant stellt im Onboarding einmalig die erforderlichen Zugänge bereit, die technische Einrichtung erfolgt parallel zum laufenden Geschäft. Der operative Aufwand bleibt dadurch gering und beschränkt sich im laufenden Betrieb auf einen überschaubaren monatlichen Zeitrahmen. Ziel ist es, Finanzprozesse so aufzusetzen, dass sie mit dem Wachstum Schritt halten, ohne zusätzliche operative Belastung zu erzeugen.

Wirkung in der Praxis: Finanzierungssicherheit und strategische Partnerschaft

Strukturiertes Controlling zeigt seine Wirkung besonders dann, wenn Unternehmen den nächsten Wachstumsschritt planen. Ob Warenfinanzierung, Bankgespräch oder Investorendialog: Belastbare Zahlen schaffen die Grundlage für Verhandlungsstärke und Planungssicherheit. Wer Margen, Lagerbestände und Liquiditätsentwicklung transparent darlegen kann, verbessert seine Position gegenüber Finanzierungspartnern erheblich. „Sauber aufbereitete und nachvollziehbare Zahlen sind die Basis für jede Form von Finanzierung. Ohne Transparenz entsteht Unsicherheit – intern wie extern“, erläutert Jan Philipp Hansel.

Wie sich diese Struktur konkret auswirkt, zeigt das Beispiel von LUMIÈRE Design. Erst durch ein tagesaktuelles Controlling wurde es möglich, gezielt Warenfinanzierungen umzusetzen und Umsatzplateaus zu überwinden. Die konsistente Aufbereitung der Kennzahlen schuf die Grundlage, Kapital strukturiert einzusetzen und weiteres Wachstum planbar zu gestalten. In der Zusammenarbeit versteht sich die Kanzlei daher nicht als reiner Buchhaltungsdienstleister, sondern als langfristiger Finanzpartner. Ziel ist es, E-Commerce-Brands in allen finanzrelevanten Fragen zu begleiten – von der belastbaren Datenbasis über Liquiditätssteuerung bis hin zur Vorbereitung auf Expansion und Finanzierung. Die Erfahrung aus mehr als 200 betreuten Mandaten im E-Commerce bildet dabei die Grundlage für die im Beitrag dargestellten Empfehlungen.

Strukturiertes Controlling ist die Grundlage für stabiles Wachstum im E-Commerce. Die Kombination aus automatisierten Prozessen und spezialisierter Steuerexpertise schafft verlässliche Zahlen und echte Planbarkeit. E-Commerce-Brands mit etabliertem Market-Fit können ihre Finanzstruktur in einem unverbindlichen Erstgespräch mit Jan Philipp Hansel prüfen lassen.

