Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH

Jan Philipp Hansel von der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH über Warenfinanzierung im E-Commerce: Welche Zahlen Investoren und Finanzierer wirklich sehen wollen

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Münster (ots)

Tausende Transaktionen pro Monat, mehrere Marktplätze, zeitversetzte Auszahlungen und parallele Zahlungsströme: Wer eine E-Commerce-Brand skaliert, wächst oft schneller als seine Finanzprozesse mithalten können – mit teils gravierenden Folgen für Finanzierungsgespräche und unternehmerische Handlungsfähigkeit. Jan Philipp Hansel von Hansel & Vogt weiß, welche Zahlen Investoren und Finanzierer wirklich sehen wollen und warum saubere Finanzdaten über Wachstum oder Stillstand entscheiden. Was eine skalierfähige Finanzarchitektur ausmacht und wie sie den Weg zu besseren Konditionen ebnet? Die Antworten gibt es hier.

E-Commerce-Brands mit Skalierungsambitionen kennen das: Das Geschäft wächst, neue Produkte und Marktplätze kommen hinzu und aus einem überschaubaren Onlineshop wird schnell eine sechs- oder siebenstellige Brand. Was wie Erfolg aussieht, bringt auf der Finanzseite wachsende Komplexität. Tausende Transaktionen, verschiedene Zahlungsanbieter, Marktplatzgebühren und verzögerte Auszahlungen überfordern klassische Buchhaltungsstrukturen. Viele Gründerteams und CFOs arbeiten deshalb mit Prozessen oder Kanzleien, die nicht für solche Datenmengen ausgelegt sind. Die Folge: verspätete Auswertungen, widersprüchliche Zahlen und manuelle Datenkonsolidierung. Fehler summieren sich, während auch Tools und KI-Lösungen bei Massendaten an Grenzen stoßen. „Wenn solche Strukturen zu lange laufen, wird es später richtig teuer – nicht nur finanziell, sondern auch strategisch“, warnt Jan Philipp Hansel, E-Commerce-Steuerberater bei Hansel & Vogt.

„Wer seine Finanzprozesse nicht rechtzeitig professionalisiert, riskiert, vom eigenen Wachstum überholt zu werden“, fügt er hinzu. Denn wer E-Commerce-Finanzierungen vorbereiten oder Investoren überzeugen will, braucht konsistente Finanzdaten, nachvollziehbares Reporting und transparente Liquiditätsplanung, keine Excel-Schätzungen. Mit diesem Fokus gründeten Jan Philipp Hansel und Tobias Vogt 2023 die Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH. Beide durchliefen ein triales Studium mit Ausbildung, akademischem Abschluss, Master und Steuerberaterexamen und sammelten früh Erfahrung mit wachstumsstarken Gründer- und E-Commerce-Mandaten. Seit 2021 liegt ihr Schwerpunkt ausschließlich auf E-Commerce-Unternehmen. Heute betreuen sie rund 200 Mandate – darunter sechs-, sieben- und achtstellige Brands – als Full-Service-Finanzpartner von Buchhaltung und Jahresabschluss bis zu Controlling, Warenfinanzierung und Skalierungsstrategien.

Warum Datenqualität über Finanzierung entscheidet

Wer im E-Commerce eine Warenfinanzierung anstrebt oder Investoren überzeugen will, braucht vor allem eines: belastbare Zahlen. Finanzierer bewerten Geschäftsmodelle anhand konsistenter Finanzdaten, Cashflows und nachvollziehbarer Unit Economics. Fehlen diese oder sind sie inkonsistent, verzögern sich Finanzierungen; im schlimmsten Fall scheitern sie. Gerade bei wachstumsstarken D2C-Brands erwarten Kapitalgeber strukturierte Reports, klare Deckungsbeiträge und transparente Liquiditätsplanung.

In der Praxis fehlt diese Struktur jedoch oft. Hohe Transaktionsvolumen, mehrere Marktplätze und Zahlungsanbieter sowie komplexe Gebühren- und Auszahlungsmodelle erschweren eine saubere Buchhaltung. Ohne spezialisierte Prozesse entstehen schnell Fehler – auch durch Automatisierungstools, deren Setups bei Massendaten fehleranfällig sein können. Bleiben solche Strukturen zu lange bestehen, werden spätere Korrekturen oder eine Neuaufsetzung der Buchhaltung aufwendig und teuer. Die Folgen sind doppelt spürbar: direkte Kosten durch Nacharbeit und indirekte durch schlechte Entscheidungsgrundlagen, etwa bei Marketingbudgets, Sortiment oder Finanzierung.

Tool oder Expertise: Was wirklich den Unterschied macht

Ein weit verbreiteter Irrglaube in der Branche lautet: Ein gutes Tool löst das Problem. Tatsächlich ist Automatisierung eine notwendige Voraussetzung, aber kein Ersatz für fachliche Expertise. Automatisierung und Vorverarbeitung schaffen die technische Grundlage, um große Datenvolumen überhaupt handhabbar zu machen. Entscheidend ist jedoch die fachlich korrekte Einordnung der Daten: Nur wenn Datenströme systematisch erfasst und fachlich korrekt bewertet werden, entsteht eine belastbare Entscheidungsgrundlage.

„Der entscheidende Hebel liegt nicht im Tool, sondern im Prozess“, betont Tobias Vogt. „Viele Systeme wirken auf den ersten Blick effizient, sind aber nicht darauf ausgelegt, komplexe Zahlungsströme korrekt abzubilden.“ Bei Hansel & Vogt bedeutet das konkret: Automatisierung des Datenabzugs und der Datenverarbeitung, Einsatz von Software und KI zur Vorverarbeitung großer Volumen – und steuerliche Bewertung sowie strategische Einordnung als eigentliche Kernleistung. Denn Automatisierung ersetzt keine Expertise. Sie schafft die Voraussetzung, dass Expertise präzise wirken kann.

Skalierfähige Finanzarchitektur: Was sie ausmacht

Eine Finanzarchitektur, die mit dem Wachstum einer E-Commerce-Brand Schritt hält, entsteht nicht zufällig. Sie beginnt mit einer strukturierten Analyse des bestehenden Setups: Welche Zahlungsströme existieren? Wie sieht die Systemlandschaft aus? Welche Wachstumsziele werden verfolgt? Auf dieser Grundlage werden Prozesse definiert, die die vorhandene Komplexität systematisch abbilden – durch die Anbindung relevanter Systeme, automatisierte Verarbeitung von Transaktionsdaten und konsistente Strukturierung der Daten.

Das Ergebnis ist eine Buchhaltung, die nicht länger reiner Rückblick ist, sondern zur echten Steuerungsbasis wird: für fundierte Sortimentsentscheidungen, aktive Liquiditätssteuerung und die planvolle Vorbereitung von Finanzierungen in Echtzeitnähe statt auf Basis von Excel-Schätzungen. „Unternehmer brauchen keine Excel-Schätzungen, sondern verlässliche Zahlen in Echtzeitnähe“, betont Tobias Vogt. Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Internationalisierung, höherer Transaktionsvolumen und wachsender regulatorischer Anforderungen wird die Finanzarchitektur zur Schlüsselgröße. Ohne Professionalisierung drohen unklare Zahlenlagen, aufwendige Korrekturen und eingeschränkte unternehmerische Handlungsfähigkeit.

Full-Service-Finanzpartner: Mehr als Buchhaltung

Hansel & Vogt versteht sich nicht als klassische Steuerkanzlei, die Abschlüsse liefert und ansonsten im Hintergrund bleibt. Der Anspruch ist ein anderer: Controlling, Wachstumsplanung und Finanzierungsfragen werden in die laufende Begleitung integriert. Die Unterstützung bei Warenfinanzierung ist dabei fester Bestandteil des Leistungsspektrums. Ergänzt wird dieser Ansatz durch eine digitale Mandantenplattform für Kommunikation und Rückfragen sowie hohe Erreichbarkeit als explizites Leistungsmerkmal.

Der Aufwand für Mandanten hält sich dabei in engen Grenzen: Das Onboarding dauert in der Regel rund eine Stunde, der laufende monatliche Aufwand liegt auch bei stark wachsenden Brands unter 30 Minuten. „Unser Anspruch ist es, nicht nur abzuschließen, sondern unternehmerisch mitzudenken“, fasst Jan Philipp Hansel zusammen. Tobias Vogt ergänzt: „Unser Ziel ist, dass E-Commerce-Brands ihre Zahlen jederzeit verstehen und aktiv nutzen; nicht als notwendiges Übel, sondern als Basis fundierter Entscheidungen.“ Denn Wachstum funktioniert nur, wenn die Finanzprozesse mithalten. Alles andere bremst unternehmerische Dynamik.

Sie möchten Ihre E-Commerce-Finanzen strukturiert aufstellen und sich optimal auf Warenfinanzierungen oder Investorengespräche vorbereiten? Dann sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Erstgespräch mit Jan Philipp Hansel und dem Team von Hansel & Vogt!

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