Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH

E-Com Steuerberater Jan Philipp Hansel von der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH: Warum Tools und KI die Buchhaltung nicht ersetzen – und wann sie sogar teuer werden

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Münster (ots)

Viele E-Commerce-Brands setzen heute auf Buchhaltungstools und KI, um ihre Finanzprozesse selbst zu steuern. Doch wo liegen die Grenzen dieser Systeme und wann können fehlerhafte Zahlen zum echten Risiko werden? E-Com-Steuerberater Jan Philipp Hansel erklärt, warum automatisierte Lösungen im Onlinehandel ohne fachliche Einordnung schnell teuer werden können.

Umsätze steigen, neue Produkte kommen hinzu und internationale Märkte werden erschlossen. Für viele Shopify-Seller, Amazon-Händler und D2C-Brands wirkt das Wachstum zunächst stabil und gut kontrollierbar. Prozesse sind eingerichtet, Buchhaltungstools laufen im Hintergrund und oft kommen bereits erste KI-Lösungen zum Einsatz. Der Eindruck entsteht, dass die Zahlenbasis funktioniert. Doch genau hier zeigen sich in vielen Unternehmen erste Brüche. Auswertungen kommen verspätet, Zahlen widersprechen sich und Daten müssen manuell zusammengeführt werden. Komplexe Zahlungsströme aus Marktplätzen, Gebührenstrukturen und zeitversetzten Auszahlungen lassen sich mit Standardlogiken oft nur unzureichend abbilden. „Wer E-Commerce wie ein normales Handelsunternehmen verbucht, produziert systematisch Fehler und verliert die Kontrolle über seine Zahlenbasis“, erklärt Jan Philipp Hansel, E-Commerce-Steuerberater bei der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH.

„Wenn solche Strukturen zu lange laufen, wird es später richtig teuer. Nicht nur finanziell, sondern auch strategisch“, ergänzt Hansel. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tobias Vogt betreut er bei der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH ausschließlich E-Commerce-Brands und kennt die typischen Herausforderungen wachsender Onlineunternehmen aus der Praxis. Die spezialisierte Einheit der Kanzlei begleitet heute rund 200 Mandate aus dem E-Commerce, darunter Brands mit sechs-, sieben- und achtstelligen Umsätzen. Der Ansatz verbindet automatisierte Datenverarbeitung mit steuerlicher Fachbewertung, sodass komplexe Zahlungsströme und Transaktionsvolumen zuverlässig abgebildet werden können. Welche Fehler bei der E-Commerce-Buchhaltung besonders häufig entstehen und warum Tools und KI allein keine verlässliche Lösung darstellen, erläutern die Experten im folgenden Beitrag.

Warum E-Commerce-Buchhaltung anders ist

E-Commerce-Unternehmen bewegen sich finanziell in einer Struktur, die mit der eines klassischen Handelsbetriebs kaum vergleichbar ist. Tausende Einzeltransaktionen pro Monat, unterschiedliche Marktplätze, Gebührenmodelle, mehrere Zahlungsanbieter und zeitversetzte Auszahlungen erzeugen eine Datenmenge und Dynamik, die mit herkömmlichen Buchungslogiken nur schwer abgebildet werden kann. Während im stationären Handel oft wenige, klar nachvollziehbare Zahlungsvorgänge pro Tag entstehen, laufen im Onlinehandel parallel zahlreiche Zahlungsströme über verschiedene Systeme. Wer diese Strukturen nach klassischen Handelslogiken verbucht, riskiert daher systematische Abweichungen in der Zahlenbasis.

„Viele Systeme wirken auf den ersten Blick effizient, sind aber nicht darauf ausgelegt, komplexe Zahlungsströme korrekt abzubilden“, erklärt Tobias Vogt, Geschäftsführer der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH. Bei hohen Transaktionsvolumen wird zudem deutlich, dass rein manuelle oder klassische Prozesse schnell an ihre Grenzen stoßen. Ohne automatisierte Verarbeitung und passende Systemlogik lassen sich große Datenmengen langfristig weder effizient noch zuverlässig verarbeiten.

Was Tools und KI leisten können – und wo ihre Grenzen liegen

Viele E-Commerce-Brands reagieren auf steigende Komplexität zunächst mit zusätzlichen Tools oder KI-gestützten Lösungen. Moderne Buchhaltungssoftware automatisiert Datenabzüge, verarbeitet große Transaktionsmengen und standardisiert zahlreiche Routineprozesse. Das schafft Effizienz und reduziert manuellen Aufwand. Doch Automatisierung allein löst das grundlegende Problem nicht. Denn Software kann Daten verarbeiten, aber sie bewertet sie nicht.

Gerade im E-Commerce entstehen durch Marktplatzgebühren, zeitversetzte Auszahlungen oder parallele Zahlungsanbieter komplexe Zahlungsstrukturen, die fachlich korrekt eingeordnet werden müssen. Werden solche Vorgänge lediglich automatisiert verbucht, ohne die zugrunde liegende Logik zu prüfen, können sich Fehler schnell in der gesamten Datenbasis verfestigen. „Der entscheidende Hebel liegt nicht im Tool, sondern im Prozess“, erklärt Tobias Vogt, Geschäftsführer der Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH. Die eigentliche Stärke von Software und KI liegt deshalb vor allem in der Vorverarbeitung: Massendaten strukturieren, Zahlungsströme zusammenführen und Routineaufgaben automatisieren. Die steuerliche Bewertung und fachliche Einordnung bleibt jedoch eine Aufgabe, die Expertise erfordert.

Die versteckten Kosten fehlerhafter Strukturen

Fehlerhafte Buchungsstrukturen fallen selten sofort auf. Solange das Geschäft wächst und die Liquidität stabil wirkt, geraten Unstimmigkeiten in der Zahlenbasis leicht in den Hintergrund. Doch je länger solche Strukturen bestehen, desto aufwendiger und teurer wird ihre Korrektur. In der Praxis bedeutet das häufig rückwirkende Bereinigungen über lange Zeiträume, in manchen Fällen sogar eine komplette Neuaufsetzung der Buchhaltung über mehrere Jahre hinweg. Hinzu kommen zusätzliche Beratungskosten und erheblicher Mehraufwand bei der Aufarbeitung der Daten.

Noch gravierender sind jedoch die indirekten Folgen. Wer sich nicht auf seine Zahlen verlassen kann, trifft unternehmerische Entscheidungen auf unsicherer Grundlage, etwa bei Sortimentsfragen, bei der Liquiditätsplanung oder bei der Vorbereitung von Finanzierungen. „Wer seine Finanzprozesse nicht rechtzeitig professionalisiert, riskiert, vom eigenen Wachstum überholt zu werden“, warnt Jan Philipp Hansel.

Nach Angaben von Hansel & Vogt gab es bislang kaum eine übernommene E-Commerce-Buchhaltung, die ohne Korrekturbedarf funktionierte. Die häufigste Ursache liegt in fehlender E-Commerce-Expertise und einer Buchungslogik, die sich an klassischen Handelsstrukturen orientiert und damit die Realität digitaler Zahlungsströme nur unzureichend abbildet.

Wie stabile Finanzprozesse im E-Commerce konkret aussehen

Stabile Finanzprozesse entstehen im E-Commerce nicht allein durch den Einsatz eines Tools. Der erste Schritt ist eine strukturierte Analyse des bestehenden Setups. Dabei wird geprüft, welche Zahlungsströme im Unternehmen entstehen, welche Systeme im Einsatz sind und an welchen Stellen Datenlücken oder Reibungsverluste auftreten.

Auf dieser Grundlage erfolgt die technische Anbindung der relevanten Systeme. Transaktionsdaten aus Shops, Marktplätzen und Zahlungsanbietern werden automatisiert verarbeitet und in einer konsistenten Datenstruktur zusammengeführt. Entscheidend ist dabei, dass die Prozesse von Anfang an auf hohe Transaktionsvolumen ausgelegt sind und nicht erst angepasst werden müssen, wenn das Wachstum bereits eingesetzt hat. „Automatisierung ersetzt keine Expertise. Sie schafft die Voraussetzung, dass sie präzise wirken kann“, erklärt Tobias Vogt. Ist ein solches System einmal eingerichtet, bleibt der laufende Aufwand für Unternehmen gering. Die initiale Einrichtung beansprucht in der Regel etwa eine Stunde, der monatliche Aufwand liegt selbst bei stark wachsenden Brands meist unter 30 Minuten.

Verlässliche Zahlen als Grundlage unternehmerischer Entscheidungen

Unternehmen, die ihre Finanzprozesse professionalisieren, verändern auch die Art, wie sie ihr Geschäft steuern. Buchhaltung wird nicht länger als rückblickendes Pflichtinstrument wahrgenommen, sondern als Grundlage für operative und strategische Entscheidungen. Sortimentsentscheidungen lassen sich auf Basis stabiler Daten treffen, Liquidität kann aktiv gesteuert und Finanzierungen frühzeitig vorbereitet werden. Gleichzeitig stehen Zahlen schneller zur Verfügung und sind in Echtzeitnähe verlässlich. In einem dynamischen Marktumfeld wird diese Transparenz zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil. „Unternehmer brauchen keine Excel-Schätzungen, sondern verlässliche Zahlen in Echtzeitnähe“, bringt es Tobias Vogt auf den Punkt.

Mit wachsendem Transaktionsvolumen, zunehmender Internationalisierung und steigenden regulatorischen Anforderungen nehmen auch die Anforderungen an Finanzprozesse weiter zu. „Wachstum funktioniert nur, wenn die Finanzprozesse mithalten. Alles andere bremst unternehmerische Dynamik“, erklärt Jan Philipp Hansel. Die Hansel & Vogt Steuerberatungsgesellschaft mbH begleitet E-Commerce-Brands dabei, ihre Finanzprozesse so aufzusetzen, dass sie mit dem Wachstum Schritt halten und als verlässliche Grundlage unternehmerischer Entscheidungen dienen.

Tools und KI können Finanzprozesse im E-Commerce effizienter machen, ersetzen jedoch keine fachlich saubere steuerliche Einordnung. Erst eine korrekt strukturierte Buchhaltung schafft verlässliche Zahlen und eine stabile Grundlage für Wachstum. E-Commerce-Brands mit etabliertem Market Fit können ihr bestehendes Setup in einem unverbindlichen Erstgespräch mit Jan Philipp Hansel prüfen lassen.

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