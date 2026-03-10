Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG

Veltins launcht Cola-Orange-Remix im nostalgischen Retro-Design

Bild-Infos

Download

Meschede-Grevenstein (ots)

Emotionale Positionierung im Musikumfeld

Retro-Look greift den Nostalgie-Trend auf

Die Brauerei C. & A. Veltins untermauert ihre Innovationskraft im alkoholfreien Segment und stellt sich im boomenden Markt der Cola-Mix-Getränke neu auf: Unter dem Markennamen Remix präsentiert das Traditionsunternehmen eine Cola-Orangen-Limonade, die in Geschmack und Markenauftritt den Zeitgeist trifft. So wird die alkoholfreie Rezeptur des Cola-Limo-Klassikers durch deutlich mehr Fruchtsaft zu einem neuen, fruchtig-spritzigen Geschmackserlebnis. Mit dem Markenlaunch von Remix präsentiert Veltins jedoch weit mehr als nur ein neues Erfrischungsgetränk: Denn Remix greift mit seinem Retro-Design den Nostalgie-Trend auf und positioniert sich mit der Marke im attraktiven Musik-Umfeld.

Segment als Wachstumstreiber im Handel

Der Markt für Cola-Mix-Getränke - in der Branche zumeist als Limo-Mix-Kategorie bezeichnet - erlebt derzeit eine Renaissance. Über 7 Mio. hl werden jährlich deutschlandweit und mit steigender Tendenz abgesetzt. Während klassische Limonaden stagnieren, verzeichnen Cola-Orange-Mischungen ein deutliches Wachstum und haben sich zu einer tragenden Säule in der Warengruppe der alkoholfreien Getränke (AfG) entwickelt. "Mit Remix besetzt Veltins dieses relevante Marktsegment und hat ein Premium-Produkt geschaffen, das sich durch seinen fruchtigeren Geschmack und die sympathische Musik-Positionierung differenziert", sagt Marketingdirektor Stefan Wiesmann.

Remix greift beliebten Nostalgie-Trend auf

In einer schnelllebigen, digitalen Welt wächst die Sehnsucht nach Nostalgie und analogen Dingen - daran knüpft die Marke Remix nahtlos an. "So erfahren gerade die Schallplatte und die Musik der 80er- und 90er-Jahre ein Comeback", erklärt Stefan Wiesmann. Remix setzt im Markenauftritt auf diesen anhaltenden Nostalgie-Trend und spielt in seiner Markenkommunikation mit dem generationsübergreifenden Thema Musik. Vorgestellt wird das Produkt in der conveniencefreundlichen 0,33-l-Dose. Die Marke Remix erlebt ihre nationale Handelspremiere im April mit zahlreichen impulsstarken Aufbauten. Flankiert werden die PoS-Aktivitäten mit klassischer Kommunikation und diversen Social-Media-Maßnahmen.

Original-Content von: Brauerei C. & A. VELTINS GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell