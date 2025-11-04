checkupbox GmbH

Hautkrebs-Screening im Herbst: Gönn deiner Haut einen Check - mit digitalen Screenings von checkupbox

Über 1.500 zufriedene Patient:innen in 6 Monaten - die moderne Alternative zur Hautarztpraxis

München (ots)

Der Sommer ist vorbei, die Tage werden kürzer und mit der einkehrenden Ruhe ergibt sich die Gelegenheit, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Während viele im Sommer die Sonne genossen haben, musste die Haut einiges mitmachen. Was oft unterschätzt wird: UV-Strahlung verursacht langfristige Schäden. Hautkrebs zählt zu den häufigsten Krebsarten in Europa.

Die gute Nachricht: Wird Hautkrebs früh erkannt, ist er in den meisten Fällen sehr gut behandelbar. Regelmäßige Vorsorge kann Leben retten und weitere Schäden im Alter vermeiden.

Das innovative Konzept von checkupbox bietet eine einfache Möglichkeit, schnell einen Termin für ein Hautscreening zu vereinbaren - ganz ohne lange Wartezeiten und mit anschließendem digitalen Befund. In nur sechs Monaten haben bereits über 1.500 zufriedene Patient:innen das Angebot genutzt und sich für ihre Hautgesundheit entschieden.

"Gerade jetzt, wenn der Alltag wieder ruhiger wird, ist der ideale Zeitpunkt für ein Hautkrebs-Screening", sagt das Team von checkupbox. Die Untersuchung erfolgt mittels modernster Screening-Technologie: Hochauflösende Foto- und Mikroskopaufnahmen werden per Software und KI vorausgewertet. Zertifizierte und auf Hautkrebsfrüherkennung spezialisierte Dermatolog:innen bieten so das aktuell bestmögliche Screening-Ergebnis. Die Ergebnisse werden professionell ausgewertet und der Befund sicher übermittelt. Sollten Auffälligkeiten festgestellt werden, kann zeitnah ein Termin in einer der Partnerpraxen von checkupbox vereinbart werden.

Wer keinen Termin beim Hautarzt bekommt oder eine hochwertige Alternative sucht, findet mit checkupbox eine moderne Lösung: schnell, sicher und professionell.

Nutze die ruhige Jahreszeit für deine Gesundheit - sichere dir jetzt einen Termin und lass dein Hautkrebs-Screening durchführen

Über checkupbox:

Die checkupbox hat sich auf digitale Gesundheitslösungen spezialisiert und bietet mit ihrem dermatologischen Screening-Service eine moderne Möglichkeit zur Hautkrebsfrüherkennung. Das Ziel besteht darin, Prävention flächendeckend, einfach und zugänglich zu gestalten - für alle, die ihre Gesundheit ernst nehmen.

Original-Content von: checkupbox GmbH, übermittelt durch news aktuell