Neues hybrides App-Angebot für Menschen mit Adipositas gestartet

Pronova BKK übernimmt Kosten für Gesundheits-App Gro Health

Ab sofort erweitert die Pronova BKK in Kooperation mit der DDM Deutschland GmbH ihr digitales Angebot um "Gro Health". Die innovative Gesundheits-App stellt mehrgewichtigen Versicherten ein kostenfreies zwölfmonatiges individualisiertes Programm bereit, das sie bei der Erreichung persönlicher Gesundheitsziele begleitet.

Fast 20 % der Erwachsenen in Deutschland gelten als adipös, haben also mit einem Body-Mass-Index von über 30 ein hohes Körpergewicht. Adipositas ist für viele Betroffene körperlich und mental belastend. Hinzu kommt, dass die Volkserkrankung häufig zu Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen führt. Diese wiederum beeinträchtigen nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen, sondern verursachen auch erhebliche Kosten im Gesundheitswesen. Vor diesem Hintergrund sind effektive Präventions- und Behandlungsangebote für Menschen mit Adipositas wichtiger denn je. Genau da setzt Gro Health mit seinem digitalen Abnehmprogramm für Personen ab 18 Jahren an.

App hilft nicht nur bei der Gewichtsreduktion

Das in Großbritannien entwickelte und dort erfolgreich etablierte App-Programm für Menschen mit Adipositas basiert auf einem ganzheitlichen Konzept. Dafür berücksichtigt es die Bereiche Bewegung, Ernährung, Schlaf und mentales Wohlbefinden. In individualisierten Modulen - bestehend aus Lektionen, alltagsrelevanten Übungen und vertiefenden Wissensartikeln - werden Nutzerinnen und Nutzer schrittweise zu nachhaltigen Verhaltensänderungen angeleitet. Die App passt sich dabei aktiv an die persönlichen Bedürfnisse und Ziele an. Zusätzlich besteht der direkte Zugang zu einer moderierten Community, in der ein Austausch mit anderen Teilnehmenden möglich ist, um sich gegenseitig zu motivieren.

Und das mit nachhaltigem Erfolg, denn die Wirksamkeit von Gro Health wurde in zahlreichen Studien belegt: Teilnehmende konnten nicht nur signifikant an Gewicht verlieren, sondern auch ihre Blutzuckerwerte und Lebensqualität verbessern.

"Als Innovationsexperte war es mir wichtig ein Angebot zu finden, das nicht nur funktioniert, sondern auch wirtschaftlich überzeugt. Gro Health ist ein Signal: Wir gestalten aktiv Versorgungslösungen, die digital, persönlich und kosteneffizient sind", sagt Joseph Meiser von der Pronova BKK. "Mit dem Programm bieten wir unseren Versicherten eine wissenschaftlich fundierte digitale Begleitung, die sich flexibel in ihren Alltag integrieren lässt", ergänzt Andrea Kalkofen, Versorgungsmanagerin bei der Pronova BKK. "Der multimodale und personalisierte Ansatz, die Unterstützung von Anfang an und die zwölfmonatige Betreuung sind entscheidende Faktoren für einen langfristigen Erfolg".

Unterstützung ab Tag 1

Nach der Anmeldung zum digitalen Adipositas-Programm haben Pronova BKK-Versicherte die Möglichkeit, an einem persönlichen Gespräch mit einer Fachkraft von Gro Health teilzunehmen. In einem Telefonat werden persönliche Ziele festgelegt, die App-Funktionen erläutert und maßgeschneiderte Empfehlungen gegeben. Gleichzeitig können alle offenen Fragen geklärt und die Motivation für eine regelmäßige Nutzung gestärkt werden. Dieser einmalige Einführungstermin soll den optimalen Start in das Programm sicherstellen und die nachhaltige Anwendung der App fördern.

Arjun Panesar, Geschäftsführer der DDM Deutschland GmbH, ergänzt: "Wir freuen uns, in Kooperation mit der Pronova BKK, Menschen mit Adipositas niedrigschwellig, passgenau und nachhaltig bei ihren Zielen zu unterstützen. Die Erfolge von Gro Health in Großbritannien zeigen, wie wirkungsvoll die Kombination aus digitaler Innovation, individueller Betreuung und Community-Support ist."

Weitere Informationen auf pronovabkk.de/gro-health.

