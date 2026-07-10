PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Mehr Transparenz und Mitsprache in der Spitzensportförderung

Berlin (ots)

Mit dem Sportfördergesetz beschließt der Bundestag am Freitag die größte Reform der Spitzensportförderung seit vielen Jahren. Künftig sorgen klare gesetzliche Regeln für mehr Transparenz und eine stärkere Beteiligung von Athletinnen und Athleten.

Bettina Lugk, Sprecherin für Sport und Ehrenamt:

"Mit dem Sportfördergesetz bringen wir eine lange überfällige Reform der Spitzensportförderung auf den Weg. Erstmals schaffen wir klare gesetzliche Grundlagen, mehr Transparenz und moderne Steuerungsstrukturen für den deutschen Spitzensport. Im parlamentarischen Verfahren haben wir entscheidende Verbesserungen durchgesetzt: eine stärkere Beteiligung der Athletinnen und Athleten, die Verankerung von Standards guter Verbandsführung sowie die Umsetzung des Safe-Sport-Codes als Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln. Wer öffentliche Gelder erhält, muss auch Transparenz, Mitbestimmung und Verantwortung gewährleisten. Genau dafür sorgt das neue Gesetz.

Die aktuellen Vorgänge im deutschen Eisschnelllauf verdeutlichen, wie wichtig diese Grundsätze sind. Wenn Athletinnen und Athleten den Eindruck gewinnen, zwischen ihrer sportlichen Zukunft und der Zustimmung zu umstrittenen Strukturentscheidungen wählen zu müssen, geht Vertrauen verloren. Gute Verbandsführung bedeutet, Entscheidungen transparent, nachvollziehbar und gemeinsam mit den Betroffenen zu treffen. Deshalb war es uns wichtig, die Mitsprache von Athletinnen und Athleten im Fördersystem zu stärken. Der Fall der DESG zeigt: Mehr Transparenz, mehr Beteiligung und mehr Verantwortung sind keine bürokratischen Anforderungen, sondern zentrale Voraussetzungen für einen erfolgreichen und glaubwürdigen Spitzensport."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion

- Die Pressestelle -
Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 09.07.2026 – 13:56

    Die BAföG-Reform kommt

    Berlin (ots) - Nachdem Bundesfinanzminister Lars Klingbeil im Haushaltsentwurf die finanziellen Mittel für eine BAföG-Reform bereitgestellt hat, haben die Koalitionsfraktionen auf höchster Ebene einen Kompromiss über die inhaltliche Ausgestaltung erzielt. Wiebke Esdar, stellvertretende Fraktionsvorsitzende: "Nach intensiven Verhandlungen ist es der Koalition gemeinsam gelungen, alle bereits vereinbarten Leistungsverbesserungen in voller Höhe zu sichern. Das zeigt: Wir ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 13:10

    Eine sichere und stabile Stromversorgung gewährleisten

    Berlin (ots) - Mit dem Gesetz zur Versorgungssicherheit Strom (StromVKG), dass das Parlament heute beschließt, wird sichergestellt, dass auch in Zukunft ausreichend flexible Kapazitäten auf dem Strommarkt verfügbar sind, damit das Stromnetz nach dem Kohleausstieg auch bei wenig Wind und Sonne jederzeit stabil bleibt. Armand Zorn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion: "Das Gesetz ist ein ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 12:40

    Mit dem Amt des Polizeibeauftragten des Bundes sind vielfache Erfolge verbunden

    Berlin (ots) - Der Polizeibeauftragte des Bundes hat sich etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Das zeigt auch sein inzwischen dritter Tätigkeitsbericht. Sebastian Fiedler, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion: "Der Bericht macht deutlich, dass vielfache Erfolge mit dem Amt verbunden sind. So wurde die Bundespolizei im Bereich Grenzkontrollen mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren