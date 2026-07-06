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SPD-Bundestagsfraktion

75 Jahre DBS: Gemeinsam für mehr Teilhabe im Sport

Berlin (ots)

Die SPD-Bundestagsfraktion gratuliert dem Deutschen Behindertensportverband herzlich zu seinem 75-jährigen Bestehen und würdigt sein langjähriges Engagement für Inklusion, Teilhabe und sportliche Vielfalt in Deutschland.

Dirk Wiese, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer:

"75 Jahre DBS stehen für 75 Jahre Einsatz für mehr Teilhabe und Chancengerechtigkeit im Sport. Der Verband hat entscheidend dazu beigetragen, dass Menschen mit Behinderungen heute deutlich mehr Möglichkeiten haben, Sport zu treiben und am Vereinsleben teilzuhaben. Gleichzeitig bleibt klar: Der Zugang zu Sportangeboten ist vielerorts noch immer mit Hürden verbunden. Diese Barrieren müssen wir weiter konsequent abbauen und inklusive Strukturen im Sport deutlich schneller und entschiedener voranbringen."

Jürgen Coße, zuständiger Berichterstatter:

"75 Jahre DBS sind eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Doch es bleibt weiterhin viel zu tun: Noch immer verhindern Barrieren die gleichberechtigte Teilhabe vieler Menschen am Sport. Gemeinsam müssen wir die Voraussetzungen schaffen, damit Sport für alle selbstverständlich wird."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle-

Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

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