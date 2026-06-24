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SPD-Bundestagsfraktion

Bildung für Nachhaltigkeit: Zukunftskompetenzen für alle

Berlin (ots)

Heute hat das Bundeskabinett den Achten Bericht zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) beschlossen. Für die SPD-Bundestagsfraktion ist klar: Dieser Bericht zeigt, dass nachhaltige Bildung ein Schlüssel für sozialen Zusammenhalt, wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und erfolgreichen Klimaschutz ist.

Saskia Esken und Martin Rabanus, zuständige Berichterstattende:

"Deutschland hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist heute in vielen Lehrplänen, Strategien und Programmen verankert. Erstmals misst ein Indikator in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie den Anteil von Schulen mit einem solchen Profil - bereits rund jede achte Schule trägt ein entsprechendes Label. Das zeigt: Nachhaltigkeit ist längst im Bildungssystem angekommen.

Gleichzeitig wird deutlich: Es braucht weiteres Tempo. Nachhaltige Bildung darf kein Zusatz bleiben, sondern muss strukturell in allen Bildungsbereichen verankert werden - von der Kita über Schule und Ausbildung bis zur Hochschule und Weiterbildung. So kann ein breiter Teil der Bevölkerung die notwendigen Kompetenzen erwerben, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.

Für die SPD-Fraktion steht dabei die Chancengerechtigkeit im Mittelpunkt. Bildung für Nachhaltigkeit muss für alle zugänglich sein - unabhängig von Herkunft oder Einkommen. Programme wie die Nationale Weiterbildungsstrategie oder gezielte Förderung in Schulen und Kommunen zeigen, wie die Transformation gelingen kann.

Für uns ist klar: Bildung für Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema, sondern Grundlage einer modernen Bildungspolitik. Wir werden uns dafür einsetzen, dass sie konsequent ausgebaut, besser finanziert und enger mit Demokratiebildung, Digitalisierung und sozialer Gerechtigkeit verknüpft wird."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion

- Die Pressestelle-
Telefon: 030 227 52728
Email: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

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