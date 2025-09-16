Anerkennung der außergewöhnlichen Leistungen der Top-Sportlerin / Extremschwimmerin Nathalie Pohl wird Red Bull Athletin

NP-Invest GmbH

Nathalie Pohl, Extremschwimmerin, Weltrekordhalterin und Buchautorin, schlägt ein neues Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte auf. Sie gehört nun ab sofort offiziell dem exklusiven Kreis der weltweiten Red Bull Athletinnen und Athleten an. Und das als bislang einzige deutsche Schwimmerin. Bei der symbolischen Capübergabe am Bodensee am 11. September freute sich Nathalie Pohl: "Wenn es um Extremsport geht, kommt man an Red Bull nicht vorbei. Es macht mich unglaublich stolz und motiviert mich, dass ich jetzt dazugehöre. Ich möchte Menschen inspirieren, über sich hinauszuwachsen und Grenzen zu überschreiten. Dafür ist Red Bull genau der richtige Partner an meiner Seite."

Red Bull sucht aktiv nach Sportlerinnen und Sportlern, Nathalie Pohl reiht sich damit in die Riege der Red Bull Athleten und Athletinnen ein, die durch ihren Erfolg, ihre Persönlichkeit und ihre Fähigkeit, andere zu begeistern, hervorstechen. Und so unterschiedlich die Sportarten auch sind, eins eint die Red Bull Athleten: Sie sind international erfolgreich und besitzen außergewöhnliche Fähigkeiten. Dazu heben sie sich nicht nur durch ihre Leistung von anderen ab. Sie sind auch in der Lage, ihre Geschichten zu erzählen und andere an ihren Erfolgen und ihrer Leidenschaft teilhaben zu lassen. So wie Nathalie Pohl. Die 30-Jährige hat als erste deutsche Frau im vergangenen Jahr die "Ocean's Seven", die sieben herausforderndsten Meerengen der Welt, durchschwommen. Von ihren Erfahrungen als Extremschwimmerin, dem Umgang mit Rückschlägen und der Kraft, sich immer wieder neu zu fokussieren, berichtet die Sportlerin regelmäßig in Vorträgen und in ihrem ersten Buch "Im Meer bin ich zu Hause", das 2024 erschienen ist und innerhalb von einer Woche zum SPIEGEL-Bestseller wurde. Darüber hinaus macht sich Nathalie Pohl seit Jahren in verschiedenen Projekten dafür stark, dass Kinder sicher und richtig schwimmen können. Sie möchte Kinder ermutigen, an sich und ihre Träume zu glauben. Vor knapp zwei Wochen veröffentlichte die Hessin zu diesem Thema ihr erstes Kinderbuch, "Nanami - Schwimm dich mutig". Es stieg direkt als Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Wasser & Meer für Kinder bei Amazon ein.

Schon bald steht für Nathalie Pohl das erste Projekt mit dem neuen Sponsor-Partner Red Bull an: direkt ein Weltrekordversuch. Geplant ist die Umrundung der Mittelmeerinsel Ibiza. Gemeinsam mit ihrem Schwimmkollegen Andy Donaldson wird sie sich in knapp drei Wochen als Staffel dieser Herausforderung stellen, die noch nie zuvor ein Schwimmerduo geschafft hat. Rund 30 Stunden werden die zwei Extremschwimmer insgesamt im Wasser sein und sich abwechseln. Dabei haben die beiden neben dem Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde ein großes Ziel: Spenden für Hilfsprojekte für Kinder in Deutschland zu sammeln.

