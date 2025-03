NP-Invest GmbH

Erneuter Erfolg für Extremschwimmerin in Australien

Nathalie Pohl triumphiert mit beeindruckender Leistung beim "Derwent River Big Swim"

Marburg (ots)

Die renommierte Extremsportlerin Nathalie Pohl hat erneut ihre Ausdauer, Kraft und mentale Stärke unter Beweis gestellt und das herausfordernde "Derwent River Big Swim" an der Küste Tasmaniens/Australien erfolgreich abgeschlossen. Die Marburgerin ist bekannt für ihre beeindruckenden Leistungen und hat mit diesem Schwimmen einmal mehr ein Zeichen im Schwimmsport gesetzt: Sie ist die erste Deutsche, die diese Distanz je geschwommen ist. Die rund 35,6 Kilometer lange Strecke durch den Fluss Derwent von New Norfolk zur Tasman Bridge absolvierte sie in 06:55:48 Minuten. Dabei meisterte sie zahlreiche Herausforderungen - so schwamm sie weite Teile der Strecke nachts in absoluter Dunkelheit und bei teilweise circa sechs Grad Celsius Außentemperatur.

Trotz dieser anspruchsvollen Bedingungen gelang es ihr, einen bemerkenswerten Rhythmus beizubehalten. Ihre mentale Stärke und die intensive Vorbereitung spielten dabei eine entscheidende Rolle: "Ich bin Freiwasserschwimmerin und fühle mich eigentlich im Meer zu Hause. Das Schwimmen in einem Fluss stellte daher eine neue Herausforderung für mich dar. Ich bin sehr stolz, dass ich es so gut geschafft habe, gerade bei der kalten Außentemperatur. Trotz aller Widrigkeiten werden mir die beeindruckende Kulisse Tasmaniens und der unglaubliche Sternenhimmel immer in guter Erinnerung bleiben. Das Ergebnis bestätigt mich und zeigt mir, dass die bisherige Vorbereitung perfekt funktioniert hat - das gibt mir viel Motivation für das weitere Jahr."

Mit dem erfolgreichen Abschluss belohnt sich die zweifache Weltrekordhalterin schon das zweite Mal in "Down Under": Im Februar 2018 schwamm sie als erfolgreichste Europäerin in einem Topstarterfeld beim "Rottnest Channel Swim" unter die ersten 20 der Frauen. In diesem Jahr stehen für die 30-jährige Marburgerin, die zu den besten Extremschwimmern der Welt zählt und im September vergangenen Jahres als erste deutsche Frau die "Ocean's Seven" erfolgreich durchschwommen hat, zahlreiche weitere Herausforderungen an. So wird Nathalie Pohl unter anderem noch im Mittelmeer und im Pazifik schwimmen.

Über Nathalie Pohl

Nathalie Pohl, geboren und aufgewachsen in Marburg, hat sich als eine der führenden Extremschwimmerinnen etabliert. Mit zahlreichen erfolgreich absolvierten Schwimmherausforderungen auf der ganzen Welt hat sie sich einen Namen gemacht und ihre Fähigkeiten unter den härtesten Bedingungen unter Beweis gestellt. Sie ist bekannt für ihre Entschlossenheit, Disziplin und die Fähigkeit, sich auf ihre Ziele zu konzentrieren.

Weitere Informationen unter: www.nathaliepohl.de.

