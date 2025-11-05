Statistisches Bundesamt

Umsatz im Dienstleistungsbereich im August 2025 um 0,5 % niedriger als im Vormonat

WIESBADEN (ots)

Umsatz im Dienstleistungsbereich, August 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)

-0,5 % zum Vormonat (real)

-0,5 % zum Vormonat (nominal)

+0,2 % zum Vorjahresmonat (real)

+1,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im August 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt sowohl real (preisbereinigt) als auch nominal (nicht preisbereinigt) 0,5 % weniger Umsatz erwirtschaftet als im Juli 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat August 2024 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 0,2 % und nominal von 1,6 %.

Den größten realen Umsatzrückgang im August 2025 gegenüber dem Vormonat verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Minus von 1,7 %, gefolgt vom Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Rückgang von 1,4 %. In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) sowie den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen fiel der Rückgang mit einem Minus von 0,3 % bzw. 0,1 % moderater aus. Im Gegensatz hierzu stiegen die realen Umsätze im Bereich Verkehr und Lagerei um 0,3 %.

Methodische Hinweise:

Im Dienstleistungsbereich werden die Meldungen der meldepflichtigen rechtlichen Einheiten (Unternehmen) durch die Nutzung von Verwaltungsdaten der Oberfinanzdirektion (Umsatzsteuervoranmeldungen) ergänzt. Dies dient sowohl der Entlastung kleinerer Einheiten als auch dem Ziel, ein möglichst präzises Bild der konjunkturellen Entwicklung zu zeichnen.

Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung für Juli 2025 lagen die Verwaltungsdaten noch nicht vor und mussten daher geschätzt werden. Im Rahmen der Berechnungen für August 2025 wurden die Schätzungen durch nachgelieferte Daten ersetzt. Dies führt zu höheren Revisionen gegenüber dem ursprünglich veröffentlichten vorläufigen Ergebnis für Juli 2025 (reale kalender- und saisonbereinigte Veränderungsrate gegenüber dem Vormonat: +0,7 % statt -0,3 %).

Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendeten Erzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkend revidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand geschätzt. Dies kann insgesamt dazu führen, dass die Revisionen der realen Umsatzindizes vierteljährlich höher ausfallen können als in den restlichen Berichtsmonaten.

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.

Weitere Informationen:

Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowie auf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über den Dienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichen methodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik im Dienstleistungsbereich.

Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

