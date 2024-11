Constantin Film

Pamela Anderson in THE LAST SHOWGIRL

ab 20. März 2025 im Kino

mit Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka, Billie Lourd u.v.a.

Bild-Infos

Download

München (ots)

Pamela Anderson feiert ein bravouröses Comeback als Tänzerin Shelly in THE LAST SHOWGIRL von Regisseurin Gia Coppola. Das berührende Drama, das auf dem San Sebastián Film Festival 2024 mit dem Special Jury Prize ausgezeichnet wurde, wartet mit geballter (Frauen-)Starpower auf. Neben Pamela Anderson sind Jamie Lee Curtis, Brenda Song, Dave Bautista u.v.a. auf der Leinwand zu sehen. THE LAST SHOWGIRL startet am 20. März 2025 im Verleih von Constantin Film in den deutschen Kinos.

Inhalt: Seit 30 Jahren steht Shelly (Pamela Anderson) in der "Razzle Dazzle Show" Abend für Abend in Las Vegas als Tänzerin auf der Bühne. Die Vorstellungen, die Kostüme und ihre Showgirl-Ersatzfamilie sind ihr ein und alles. Als das Aus der Show verkündet wird, bricht für sie eine Welt zusammen. Mit ihrer besten Freundin, der Cocktail-Kellnerin Annette (Jamie Lee Curtis), versucht Shelly, die letzten Tage bis zur finalen Show mit Würde zu überstehen. Auf einmal mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, nimmt Shelly Kontakt zu ihrer Tochter Hannah (Billie Lourd) auf, die sie vor sehr vielen Jahren weggegeben hat, und versucht, die vernachlässigte Beziehung zu retten. Und dann sitzt Hannah eines Tages im Publikum ...

Regisseurin Gia Coppola (PALO ALTO, MAINSTREAM) erzählt mit THE LAST SHOWGIRL berührend von einer leidenschaftlichen Tänzerin, die plötzlich gezwungen ist, sich mit ihrem bisherigen Leben und ihren Entscheidungen der letzten 30 Jahre auseinanderzusetzen. Pamela Anderson spielt darin uneitel perfekt die Hauptrolle. Als ihre beste Freundin mit ausreichend eigenen Sorgen brilliert Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis (EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE, THE BEAR). In weiteren Rollen spielen unter anderem Dave Bautista (GUARDIANS OF THE GALAXY, DUNE), Brenda Song (THE SOCIAL NETWORK), Kiernan Shipka (MAD MEN, LONGLEGS) und Billie Lourd (TICKET INS PARADIES, STAR WARS- EPISODEN 7-9). Nach der Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival wurde THE LAST SHOWGIRL bei dem San Sebastián Film Festival mit dem Special Jury Prize ausgezeichnet und auch beim Zurich Film Festival von Presse und Publikum gefeiert.

THE LAST SHOWGIRL ist eine Utopia-Produktion in Zusammenarbeit mit Pinky Promise, High Frequency Holdings, Digital Ignition Entertainment und Spark Features. Produzent*innen sind Natalie Farrey und Robert Schwartzman, co-produziert hat Dani Koenigsberg. Executive Producers sind Nick Darmstaedter, Brandon Thomas Lee, Michael Clofine, Jessamine Burgum, Kara Durrett, Alex Orlovsky, Jack Selby, Robina Riccitiello und Josh Peters. Der Film basiert auf dem Theaterstück "A Body of Work" von Kate Gersten, die auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.

Kinostart: 20. März 2025 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Pamela Anderson, Dave Bautista, Jamie Lee Curtis, Kiernan Shipka, Brenda Song, Billie Lourd u.v.a.

Drehbuch: Kate Gersten

Regie: Gia Coppola

Kamera: Autumn Durald Arkapaw

Produzent*innen: Robert Schwartzman, Natalie Farrey

Co-Produzent: Dani Koenigsberg

Executive Producers: Nick Darmstaedter, Brandon Thomas Lee, Michael Clofine, Jessamine Burgum, Kara Durrett, Alex Orlovsky, Jack Selby, Robina Riccitiello, Josh Peters

Erstes Pressematerial steht zum Download bereit unter https://presse.constantin.film

Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell