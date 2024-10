Constantin Film

Drehschluss für MÄDCHEN MÄDCHEN

Erstes Foto jetzt verfügbar

München (ots)

It's a wrap! Für MÄDCHEN MÄDCHEN, die freche Neuinszenierung der beliebten Teenie-Komödie aus dem Jahr 2001, ist die letzte Klappe gefallen. Die moderne Adaption des Kultfilms bringt frischen Wind auf die große Leinwand, hinterfragt tradierte Rollenbilder, thematisiert die diverse Realität der Gen Z in Sachen Liebe und Freundschaft und zeigt mit viel Humor die Herausforderungen und Höhepunkte im Leben der Freundinnen Inken, Vicky und Lena. Die Hauptrollen übernehmen Kya-Celina Barucki, Julia Novohradsky und Nhung Hong, in weiteren Rollen sind Henning Baum, Zoë Pastelle Holthuizen, Yoran Leicher, Jason Klare, Jamie-Lee Curt Williams, Victor Kadam sowie Annette Frier in einer Gastrolle zu sehen.

Constantin Film bringt MÄDCHEN MÄDCHEN am 3. Juli 2025 in die Kinos.

Inhalt: Die drei besten Freundinnen Inken (Kya-Celina Barucki), Vicky (Julia Novohradsky) und Lena (Nhung Hong) haben zwar alle einen ganz eigenen Kopf, jedoch dasselbe Ziel: Sie wollen endlich ihren ersten Orgasmus erleben! Während Inken ihrer ach so perfekten Erzfeindin Cheyenne (Zoë Pastelle Holthuizen) nacheifert und vergeblich auf den ersten Höhepunkt mit Freund Tim (Jason Klare) wartet, sammelt Lena langsam Mut, um ihren Crush Nick (Jamie-Lee Curt Williams) anzusprechen. Auch Vicky will endlich kommen, holt sich anstelle eines Orgasmus aber erstmal einen Vaginalpilz. Doch damit nicht genug: Inkens bester Freund Flin (Yoran Leicher) hat langsam keine Lust mehr auf die Friendzone, Vater Gero (Henning Baum) startet in eigene romantische Abenteuer und intime Geheimnisse stellen die Freundschaft der drei Mädels auf eine harte Probe. Mitten im Gefühlschaos wird ausgerechnet ein Fahrrad für Inken unerwartet zum Game Changer...

Eine Achterbahnfahrt ins Erwachsenwerden, umgesetzt von Frauen für junge Frauen: MÄDCHEN MÄDCHEN ist eine Produktion der Olga Film in Co-Produktion mit Constantin Film und EPO-Film. Produziert von Marina Schiller und Viola Jäger inszeniert Regisseurin Martina Plura die Teenie-Komödie nach einem Drehbuch von Katharina Kiesl. Oliver Berben ist Executive Producer. MÄDCHEN MÄDCHEN wurde gefördert von ÖFI+.

Kinostart: 3. Juli 2025 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Kya-Celina Barucki, Julia Novohradsky, Nhung Hong, Henning Baum, Zoë Pastelle Holthuizen, Yoran Leicher, Jason Klare, Jamie-Lee Curt Williams, Victor Kadam sowie Annette Frier in einer Gastrolle

Drehbuch: Katharina Kiesl

Kamera: Monika Plura

Produzentinnen: Marina Schiller, Viola Jäger

Co-Produzent: Jakob Pochlatko

Executive Producer: Oliver Berben

Regie: Martina Plura

Erstes Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

