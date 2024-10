Constantin Film

22 BAHNEN: Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Caroline Wahl mit Luna Wedler, Jannis Niewöhner und Laura Tonke

ab 4. September 2025 im Kino

München (ots)

Von den Bestsellerlisten auf die große Leinwand: BerghausWöbkeFilmproduktion setzt in Co-Produktion mit Constantin Film 22 BAHNEN als Kinofilm nach dem gleichnamigen Debütroman von Caroline Wahl um. Starttermin in den Kinos wird der 4. September 2025 sein.

Unter der Regie von Mia Maariel Meyer (DIE SAAT, "Transatlantic", "Push") und nach dem Drehbuch von Elena Hell ("Sisi") sind in den Hauptrollen Luna Wedler als Tilda, Zoë Baier als Ida, Jannis Niewöhner als Viktor und Laura Tonke als Andrea zu sehen. Die Buchvorlage von Caroline Wahl "22 Bahnen" hielt sich 2023 monatelang in den Top 20 und das Taschenbuch stieg im April dieses Jahres direkt auf Platz 1 der SPIEGEL Bestseller ein. Auf der Frankfurter Buchmesse wurde der Titel als #BookTok Bestseller des Jahres 2024 ausgezeichnet. Der Roman wurde im deutschsprachigen Raum insgesamt 600.000 Mal verkauft.

Inhalt: Tildas (Luna Wedler) Tage sind streng durchgetaktet: studieren, an der Supermarktkasse sitzen, schwimmen, sich um ihre kleine Schwester Ida (Zoë Baier) kümmern - und an schlechten Tagen auch um ihre Mutter (Laura Tonke). Zu dritt wohnen sie im traurigsten Haus der Fröhlichstraße in einer Kleinstadt, die Tilda hasst. Ihre Freunde sind längst weg, leben in Amsterdam oder Berlin, nur Tilda ist geblieben. Denn irgendjemand muss für Ida da sein, Geld verdienen, die Verantwortung tragen. Nennenswerte Väter gibt es keine, die Mutter ist alkoholabhängig. Eines Tages aber geraten die Dinge in Bewegung: Tilda bekommt eine Promotion in Berlin in Aussicht gestellt, und es blitzt eine Zukunft auf, die Freiheit verspricht. Und Viktor (Jannis Niewöhner) taucht auf, der große Bruder von Ivan, den Tilda fünf Jahre zuvor verloren hat. Viktor, der - genau wie sie - immer 22 Bahnen schwimmt. Doch als Tilda schon beinahe glaubt, es könnte alles gut werden, gerät die Situation zu Hause vollends außer Kontrolle ...

Mitreißend und mit ganz eigener Tonalität erzählt 22 BAHNEN von zwei Schwestern, die sich mit unerschütterlichem Glauben an die Schönheit des Lebens gegen beschissene Voraussetzungen wehren, um ihrem Leben eine andere Richtung zu geben. Ein Film über das Erwachsenwerden, die Liebe und bedingungslosen Zusammenhalt.

22 BAHNEN wird produziert von BerghausWöbke Filmproduktion (Anna Eigl, Philipp Trauer, Thomas Wöbke) in Co-Produktion mit Constantin Film (Viola Jäger, David Kehrl), die auch den Verleih übernimmt. 22 BAHNEN wird gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).

