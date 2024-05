JT International Germany GmbH

Ploom X vereint authentischen Tabakgeschmack, angenehmen Geruch und elegantes Design für ein neues Heated-Tobacco-Erlebnis

Köln (ots)

JTI (Japan Tobacco International) führt mit Ploom X Advanced die neueste Generation seines Tabakerhitzers in Deutschland ein. Die innovative HeatFlow(TM)-Technologie von Ploom X sorgt für vollen, authentischen Tabakgeschmack und angenehmen Geruch - ohne Rauch und Asche. Das moderne und elegante Design ist personalisierbar und kann so dem eigenen Stil immer wieder angepasst werden. Die tastenlose Technologie macht die Bedienung von Ploom X zudem intuitiv einfach. Ploom X schafft so ein einzigartiges Heated-Tobacco-Erlebnis. Der neue Tabakerhitzer ist ab sofort deutschlandweit im Ploom Online-Shop, bei ausgewählten Onlinehändlern sowie regional im stationären Handel in Köln, Düsseldorf, Bonn und Leverkusen erhältlich.

Gian Luigi Cervesato, Geschäftsführer von JTI Germany sagt: "Die Einführung von Ploom X in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein für JTI. Immer mehr Konsument*innen entscheiden sich für die Vorteile von rauchfreien Alternativen. Erhitzter Tabak ist dabei das größte und am schnellsten wachsende Segment. Mit Ploom X bieten wir erwachsenen Konsument*innen in Deutschland ein neues Heated-Tobacco-Erlebnis. Ploom X vereint auf einzigartige Weise echten Tabakgeschmack, angenehmen Geruch und elegantes Design. Wir sind gespannt auf die Resonanz von Verbraucher*innen.

Unser regionaler Fokus auf den stationären Fachhandel im Rheinland wird uns ermöglichen - nah an Konsument*innen und Kunden - wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft zu sammeln. In den kommenden Jahren wollen wir schrittweise die Bekanntheit und Verfügbarkeit der Marke Ploom in Deutschland, einem der weltweit größten Märkte für erhitzten Tabak, aufbauen."

Ploom X - Das neue Heated-Tobacco-Erlebnis

Ploom X erhitzt Tabak auf schonende Weise, statt ihn zu verbrennen. Dank der einzigartigen HeatFlow(TM)-Technologie fließt die heiße Luft gleichmäßig um den Tabakstick und hält eine optimale Temperatur von ca. 320 Grad Celsius konstant während der gesamten Nutzung. Ploom X erzeugt so einen besonders vollen, authentischen Tabakgeschmack vom ersten Zug an. Weil kein Tabak abbrennt, entsteht auch keine Asche, und kein Zigarettenrauch. Ploom X erzeugt deutlich weniger Tabakgeruch und weist im Vergleich zum Rauchen einer Zigarette potenziell geringere Risiken auf.*

Ploom X ist dank IntuiTouch tastenlos, einfach und intuitiv bedienbar. Nach dem Einführen des Tabaksticks in die HeatFlow(TM)-Kammer reicht ein einfacher Druck auf die Touchfläche, um das Tabakerlebnis zu beginnen. Nach nur 25 Sekunden ist Ploom X startklar. Eine Session dauert 5 Minuten mit unbegrenzter Anzahl an Zügen pro Session. Bis zu drei aufeinanderfolgende Sessions ohne Unterbrechung ermöglichen längeren Genuss. Der Akku hält für bis zu 20 Tabaksticks und ist in rund 90 Minuten schnell wieder aufgeladen. Ein LED-Streifen zeigt unter anderem an, wann die Betriebstemperatur erreicht ist, wann eine Session beendet ist, und wie der Akkuladestand ist.

Die Reinigung von Ploom X ist im Handumdrehen und ohne Zerlegen überall in nur 5 Sekunden möglich. Es wird empfohlen, Ploom X nach 20 Tabaksticks oder bei Bedarf zu reinigen. Ein sauberer Tabakerhitzer sorgt für besseren Geschmack und macht den Heated-Tobacco-Genuss perfekt.

Ploom X - Alle Vorteile auf einen Blick

HeatFlow(TM)-Technologie für authentischen Tabakgeschmack und angenehmen Geruch in elegantem Design

Startklar in nur 25 Sekunden

5 Minuten-Sessions mit unbegrenzten Zügen

Ununterbrochener Genuss mit bis zu 3 aufeinanderfolgenden Sessions

Bis zu 20 Sessions bei voller Akkuladung

Schnelles Aufladen in rund 90 Minuten

Ploom X - Leistung trifft Stil

Ploom X ist eine zukunftsweisende Technologie in elegantem Design. Die ergonome Form liegt angenehm in der Hand und ist kompakt genug, um Konsument*innen durch den ganzen Tag zu begleiten - ganz gleich, ob sie zu Hause, bei der Arbeit, unterwegs oder bei Freunden sind. Ploom X begleitet sie überall hin und passt zu ihrem Stil. Mit 5 verschiedenen Styles und 10 austauschbaren Front Panels kann mit Ploom X dem persönlichen Look immer wieder neuer Ausdruck verliehen werden. JTI empfiehlt für Ploom X einen Einzelhandelsverkaufspreis von 39 Euro (UVP) und bietet 5 unterschiedliche Farben an:

Slate Grey

Champagne Gold

Navy Blue

Black

Silver

EVO Tabaksticks - Die Evolution im Heated-Tobacco-Segment

EVO wurde speziell für die HeatFlow(TM)-Technologie in Ploom X entwickelt. Die ActivBlend von EVO Tabaksticks vereint hochwertigen Virginia-, Burley- und Orient-Tabak in Premiumqualität. So entsteht der volle und intensive Geschmack von Ploom X. EVO Tabaksticks sind in 6 verschiedenen Geschmacksrichtungen verfügbar (20 Sticks / 6,50 Euro).

Ploom X - 30 Tage kostenlos testen

Im Ploom Online Shop können erwachsene Nutzer*innen von Tabak- und Nikotinprodukten nach erfolgreicher Registrierung und Altersprüfung Ploom X für 30 Tage kostenlos testen. Das Test-Kit beinhaltet ein Ploom X Gerät in einer frei wählbaren Farbe sowie zwei kostenlose Probepackungen EVO Tabaksticks. Konsument*innen, die das Gerät behalten möchten, zahlen nach Ablauf der Testphase einen Kaufpreis von 39 Euro.

*Ploom X zeigt im Vergleich zur Zigarette eine Reduktion von durchschnittlich 90 bis 95 Prozent bei 9 Substanzen, deren Reduzierung die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Zigarettenrauch empfiehlt.

JTI ist eines der weltweit führenden Tabak- und Vaping-Unternehmen. Der Konzern produziert und vertreibt international bekannte Marken wie Winston, Camel und American Spirit. Mit Ploom und Logic ist das Unternehmen zudem ein globaler Akteur im Bereich der Dampferzeugnisse. Die Firmenzentrale von JTI befindet sich in Genf in der Schweiz. JTI ist in mehr als 130 Ländern operativ tätig und beschäftigt rund 46.000 Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen auf jti.com.

JTI Germany beschäftigt an den Standorten Trier und Köln rund 2.200 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen ist deutschlandweit der größte Arbeitgeber in der Tabakbranche und zertifizierter "Top Employer Germany". Mit der Marke Winston ist JTI Deutschlands Marktführer im Stopftabak-Segment und das national am schnellsten wachsende Tabakunternehmen. JTI vertreibt außerdem weitere international bekannte Marken wie American Spirit, Camel und Benson & Hedges. Im Bereich Heated Tobacco bietet JTI mit einer globalen Marke Ploom auch potenziell risiko-reduzierte Produkte. Weitere Informationen auf jti.com/Germany.

