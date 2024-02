KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neu im März: Kinderfilme und -serien bei KiKA im Stream

Online-First: "Die DIKKA-Show" (ZDF/KiKA) ab 3. März 2024

Musikalische Day-Light-Show, sechsteilig - UT

"Die DIKKA-Show" verspricht jede Menge Beats, Spiele und gute Laune. Im Vordergrund stehen Kinder und ihre einzigartigen Fähigkeiten. Erwachsene dürfen nur ins Studio, wenn sie bereit sind, ihr inneres Kind herauszulassen - daran versuchen sich die prominenten Gäste Sido, Leony, Luna, die Bäckerin Sally und die Band SDP.

Für wen? "Die DIKKA-Show" ist für alle Musikfans ab 6 Jahren.

Wo schauen? Die Folgen der neuen Day-Light-Show sind ab 3. März 2024 jeden Sonntag auf kika.de und im KiKA-Player Online-First verfügbar.

Online-First: "DreaMars" (NDR) ab 5. März 2024

Science-Fiction-Serie, 20-teilig

Im Jahr 2045 fliegt ein junges Astronautenteam zum Mars, um zu erkunden, ob Leben auf den roten Planeten möglich ist. Die Landung endet fast in einer Katastrophe und allen wird klar: Nur als Team kann man hier überleben.

Für wen? "DreaMars" ist ein mitreißendes Science-Fiction-Abenteuer für Preteens.

Wo schauen? Die gesamte Premierenstaffel kann ab 5. März auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

Online-First: "Törtel" (ZDF) ab 8. März 2024

Animationsserie, 26-teilig - UT

Immer, wenn es für Schildkröte Törtel brenzlig wird und er es mit der Angst zu tun bekommt, beginnt er ganz langsam zu zählen. Und das kommt häufiger vor, denn sein tierischer Freundeskreis gerät immer wieder in Konflikte und am Ende liegt es an Törtel, diese mit viel Einfallsreichtum zu lösen.

Für wen? Die Animationsserie "Törtel" eignet sich für Kinder ab 6 Jahren.

Wo schauen? Alle Folgen können ab dem 8. März 2024 Online-First auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.

Online-First: 27. Staffel "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) ab 11. März 2024

Internatsserie - UT

Anhand des Tagebuchs ihrer verstorbenen Großmutter will Neuzugang Maxi ein Geheimnis aufdecken und merkt schnell, dass sie ohne Hilfe nicht weiterkommt. Die Neugierde des gesamten Internats ist geweckt und holt eine spannende Geschichte DDR-Zeiten in die Gegenwart.

Für wen? Für alle Fans der Kult-Serie "Schloss Einstein" und Kinder ab 10 Jahren.

Wo schauen? Neben den Premiere-Folgen der 27. Staffel ist jeden Montag eine weitere Folge Online-First auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

Online-First: "Tanoshii" (ZDF) ab 20. März 2024

Battle-Show, fünfteilig

Mit Content auf TikTok und YouTube thematisiert "Tanoshii" alles rund um Anime und Manga. Als Battle-Show ist "Tanoshii" bei KiKA zu sehen, bei der jeweils zwei junge Fans im Team mit wechselnden Hosts gegeneinander antreten. In fünf Spiel- und Quizrunden zeigen die Teams, wer sich in Sachen Anime und Manga am besten auskennt.

Für wen? "Tanoshii" (ZDF) ist das neue Zuhause für Anime- und Manga-Fans ab 12 Jahren.

Wo schauen? Zwei Episoden "Tanoshii" sind ab den 20. März 2024 auf kika.de und im KiKA-Player online, danach gibt es immer donnerstags eine weitere Folge Online-First.

KiKA-Themenwochenende: "Unser Wasser" vom 22. bis 24. März 2024

Plattformübergreifendes Wissens-Angebot

Fragen zu Klima, Natur und Umwelt bewegen Kinder und begegnen ihnen auf vielen Ebenen - Zuhause, in der Schule, in den Medien. Sie möchten komplexe Zusammenhänge verstehen, wissen, was sie tun können und aktiv werden. Zum Weltwassertag am 22. März 2024 beteiligt sich KiKA - gemeinsam mit ARD und ZDF - auf kika.de, kikaninchen.de, im KiKA-Player und in der KiKANiNCHEN-App mit vielfältigen Angeboten, die das Thema Nachhaltigkeit und Wasser in den Mittelpunkt rücken.

Ostern bei KiKA ab 25. März 2024

Auf allen KiKA-Plattformen stehen zu Ostern zahlreiche Angebote zur Verfügung, darunter Premieren wie "Die Häschenschule 2 - Der große Eierklau" (NDR) oder "Tauch, Timmy, Tauch!" (KiKA). Neben vielen weiteren gebündelten Videos gibt es auf kika.de und kikaninchen.de Spiele, Bastelanleitungen und eine Mitmach-Aktion rund um die Feiertage zu entdecken.

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

Online-First: "Grisu - Der kleine Drache" (ZDF) ab 22. März 2024

Animationsserie, 26-teilig - UT

Grisu, der kleine Drache, träumt davon, ein Feuerwehrmann zu werden. Auch wenn es in der Feuerwache keine freie Stelle gibt, ist er immer bereit zu helfen. Er reist um die Welt, um seine Missionen zu erfüllen, denn, wie er immer sagt, Feuerwehrleute geben niemals auf.

Für wen? Nach fast 50 Jahren ist der kleine Feuerlöschdrache zurück und erlebt lustige Abenteuer für Kinder ab 4 Jahren.

Wo schauen? Die gesamte Serie kann ab dem 22. März 2024 auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App abgerufen werden.

"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Jeden Monat gibt es neue Vorlesegeschichten bei KiKA. Am 15. März 2024 liest Singa Gätgens "Frank und Bert".

Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de

Ab 1. März 2024 gibt es neue Selbermachen-Ideen aus der Bastelkiste. Passend dazu finden Eltern einen neuen Artikel mit Tipps zum freien Gestalten und ein Video mit Kunstpädagogin Lina Kirsch.

Ab 11. März 2024 können Kinder bei "ENE MENE BU" neue Stecktiere entdecken und Aufrufe zum Thema "Bauernhof" finden.

Neues Wimmelbildspiel zu "Stark mit Fidi" (KiKA) ab 18. März 2024 auf kikaninchen.de.

"MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) vom 25. bis 29. März 2024: Bastelanleitung und Begleitmaterial für eine ganz besondere Osterbastelei.

