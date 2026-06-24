SPD-Bundestagsfraktion

Einsetzung der Nord-Süd-Kommission ist wichtiger Schritt

Berlin (ots)

Die heutige Entscheidung des Bundeskabinetts, die Entwicklungspolitische Nord-Süd-Kommission einzusetzen, ist ein wichtiger Schritt für eine gerechtere internationale Zusammenarbeit. Damit nimmt ein zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrages nun Gestalt an.

Sanae Abdi , entwicklungspolitische Sprecherin:

"Die Einsetzung der Entwicklungspolitischen Nord-Süd-Kommission ist ein wichtiges Signal, dass wir als SPD-Bundestagsfraktion schon lange fordern: Deutschland will und muss die Beziehungen zu den Ländern des Globalen Südens strategisch weiterentwickeln und den Herausforderungen einer veränderten Weltordnung aktiv begegnen. Die Idee einer solchen Kommission hat eine lange sozialdemokratische Tradition. Schon die Brandt-Kommission hat deutlich gemacht, dass Frieden, Wohlstand und Stabilität nicht getrennt voneinander gedacht werden können. Dieser Gedanke ist heute aktueller denn je. Die neue Kommission bietet die Chance, Stimmen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenzubringen und konkrete Vorschläge für die Zukunft der internationalen Zusammenarbeit zu entwickeln. Sie kann dazu beitragen, festgefahrene Debatten zu überwinden und neue Perspektiven auf globale Partnerschaften, nachhaltige Entwicklung und internationale Verantwortung zu eröffnen.

Es ist gut, dass das Bundeskabinett diesen Schritt jetzt gegangen ist. Wir haben uns mit unserem Positionspapier zur Nord-Süd-Kommission bereits frühzeitig für dieses Vorhaben eingesetzt. Nun kommt es darauf an, dass die Kommission schnell besetzt wird und ihre Arbeit aufnimmt. Angesichts globaler Krisen, wachsender geopolitischer Spannungen und tiefgreifender Veränderungen in den internationalen Beziehungen brauchen wir zügig konkrete Empfehlungen dafür, wie die globale Zusammenarbeit zukunftsfähig weiterentwickelt werden kann."

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