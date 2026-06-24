PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

SPD-Bundestagsfraktion

Einsetzung der Nord-Süd-Kommission ist wichtiger Schritt

Berlin (ots)

Die heutige Entscheidung des Bundeskabinetts, die Entwicklungspolitische Nord-Süd-Kommission einzusetzen, ist ein wichtiger Schritt für eine gerechtere internationale Zusammenarbeit. Damit nimmt ein zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrages nun Gestalt an.

Sanae Abdi , entwicklungspolitische Sprecherin:

"Die Einsetzung der Entwicklungspolitischen Nord-Süd-Kommission ist ein wichtiges Signal, dass wir als SPD-Bundestagsfraktion schon lange fordern: Deutschland will und muss die Beziehungen zu den Ländern des Globalen Südens strategisch weiterentwickeln und den Herausforderungen einer veränderten Weltordnung aktiv begegnen. Die Idee einer solchen Kommission hat eine lange sozialdemokratische Tradition. Schon die Brandt-Kommission hat deutlich gemacht, dass Frieden, Wohlstand und Stabilität nicht getrennt voneinander gedacht werden können. Dieser Gedanke ist heute aktueller denn je. Die neue Kommission bietet die Chance, Stimmen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenzubringen und konkrete Vorschläge für die Zukunft der internationalen Zusammenarbeit zu entwickeln. Sie kann dazu beitragen, festgefahrene Debatten zu überwinden und neue Perspektiven auf globale Partnerschaften, nachhaltige Entwicklung und internationale Verantwortung zu eröffnen.

Es ist gut, dass das Bundeskabinett diesen Schritt jetzt gegangen ist. Wir haben uns mit unserem Positionspapier zur Nord-Süd-Kommission bereits frühzeitig für dieses Vorhaben eingesetzt. Nun kommt es darauf an, dass die Kommission schnell besetzt wird und ihre Arbeit aufnimmt. Angesichts globaler Krisen, wachsender geopolitischer Spannungen und tiefgreifender Veränderungen in den internationalen Beziehungen brauchen wir zügig konkrete Empfehlungen dafür, wie die globale Zusammenarbeit zukunftsfähig weiterentwickelt werden kann."

Pressekontakt:

SPD-Bundestagsfraktion
- Die Pressestelle-

Telefon: 030 227 52728
E-Mail: presse@spdfraktion.de
Website: www.spdfraktion.de

Original-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von SPD-Bundestagsfraktion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Weitere Storys: SPD-Bundestagsfraktion
Alle Storys Alle
  • 24.06.2026 – 13:05

    Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt stärken

    Berlin (ots) - Jasmina Hostert, jugendpolitische Sprecherin, Johannes Schätzl, digitalpolitischer Sprecher, Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher, Nancy Faeser, zuständige Berichterstatterin: Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt die Handlungsempfehlungen der Expertenkommission "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt", die am 24. Juni an Bundesbildungsministerin Karin Prien überreicht wurden, und ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:17

    Inklusion ist kein Randthema - sondern Maßstab für den Fortschritt unserer Gesellschaft

    Berlin (ots) - Unter dem Motto "Inklusion als Querschnittsthema" hat Heike Heubach, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen der SPD-Bundestagsfraktion, den Austausch mit den Arbeitsgruppen der Fraktion gesucht. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Inklusion in den jeweiligen Politikbereichen bereits gestaltet wird - und wie sie künftig besser ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 08:33

    Prävention ist Investition in die Zukunft

    Berlin (ots) - Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein Positionspapier beschlossen, das konkrete Maßnahmen für einen besseren Kinder- und Jugendschutz sowie eine stärkere und ressortübergreifende Präventionspolitik fordert. Ziel ist es, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu reduzieren, Familien zu entlasten und allen Kindern und Jugendlichen faire Chancen auf ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Svenja Stadler, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren