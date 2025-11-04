NextLevel Vertrieb

Vom Callcenter zum Teamleiter: Wie Lucas Bohn mit NextLevel Vertrieb durchstartete

Erfurt (ots)

Erfolg entsteht dort, wo Einsatz, Mut zur Veränderung und das richtige Umfeld zusammenkommen – mitten im deutschen Vertriebsalltag. Genau hier beginnt die Geschichte von Lucas Bohn, der den Sprung vom Callcenter-Mitarbeiter zum Teamleiter und Mitgründer von NextLevel Vertrieb wagte. Mit Engagement, Eigeninitiative und einer klaren Vision hat er gezeigt, dass wahres Wachstum immer mit der Bereitschaft beginnt, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu gehen. Wie ihm dieser Wandel gelungen ist und welche Chancen der moderne Vertrieb heute für alle bietet, die mehr erreichen wollen, lesen Sie hier.

Erfolg beginnt nicht immer dort, wo Lebensläufe perfekt aussehen oder Karrieren planmäßig verlaufen. Manche Menschen starten genau dann durch, wenn andere längst aufgegeben haben – mit wenig Chancen, aber mit dem klaren Willen, mehr aus ihren Möglichkeiten zu machen. Für Lucas Bohn war das Leben als Callcenter-Mitarbeiter lange Alltag: Tag für Tag dieselbe Routine, bescheidene Bezahlung und der Eindruck, dass echte Entwicklung nicht vorgesehen war. Doch gerade dieses Gefühl der Begrenzung wurde zum Antrieb. „Ich wusste, dass ich mehr leisten kann, aber die Bedingungen haben einfach nicht gepasst. Engagement wurde selten erkannt, von wirklicher Wertschätzung konnte keine Rede sein. Ich habe mich immer gefragt: Warum soll ich mich dauerhaft unter Wert verkaufen?“, beschreibt Lucas Bohn.

„Mir war klar: Wenn ich mein Berufsleben wirklich verändern will, muss ich raus aus alten Mustern. Ich wollte es schaffen, Verantwortung zu übernehmen und meinen Erfolg selbst in die Hand zu nehmen,“ erinnert er sich zurück. Nach Erfolgen im Door-to-Door-Geschäft nutzte er seine Erfahrung, um gemeinsam mit Roy Hirt den Grundstein für NextLevel Vertrieb zu legen, als Weiterentwicklung von NextPhones. Das Ziel: den Außendienst als echten Karriereweg mit fairen Chancen und transparenter Entwicklung zu etablieren. Roy Hirt bringt über 17 Jahre Vertriebserfahrung ein und hat mit NextLevel ein modernes System geschaffen, das Quereinsteigern neue Perspektiven bietet. Die Einarbeitung erfolgt in Theorie- und Praxisphasen mit individuellem Coaching durch erfahrene Trainer. Jeder Neueinsteiger darf seinen Coach selbst wählen – dadurch entsteht Vertrauen und Motivation von Anfang an. Durch klare Prozesse, moderne CRM-Tools und Qualitätssicherung wird professionelles Arbeiten garantiert.

Der Weg zum nächsten Level: Chancen nutzen, Verantwortung übernehmen

„Ich habe jeden Tag als neue Chance betrachtet – Rückschläge gehören dazu, aber entscheidend ist, was man daraus macht“, berichtet Lucas Bohn über die frühen Stationen im Vertrieb. Nachdem er im Door-to-Door-Geschäft seine Leidenschaft und sein Talent für den Verkauf entdeckt hatte, wuchs schnell der Wunsch, etwas Eigenes aufzubauen. Gemeinsam mit Roy Hirt legte er den Grundstein für das, was später zu NextLevel Vertrieb wurde – mit der Vision, Vertrieb neu zu denken: fair, transparent und chancenorientiert.

In der Region Erfurt betreute Lucas Bohn von Beginn an mittelständische Unternehmen, baute Beziehungen auf und vertiefte sein Know-how im Bereich Telekommunikation. Mit dem bundesweiten Glasfaserausbau ergaben sich völlig neue Potenziale, die er und sein Team erfolgreich nutzten: In kurzer Zeit erzielten sie Rekorde bei Vertragsabschlüssen und etablierten sich als zuverlässige, faire Partner im Vertrieb.

„Wir wollen zeigen, dass Direktvertrieb fair, modern und menschlich sein kann. Hier zählt nicht der perfekte Lebenslauf, sondern der echte Einsatz und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen“, betont Lucas Bohn. Die professionellen Strukturen, persönlichen Coachings und transparenten Karrierewege, die er gemeinsam mit Roy Hirt aufgebaut hat, bilden heute die Basis für nachhaltigen Erfolg – für das gesamte Team von NextLevel Vertrieb.

Faire Karrierechancen im Vertrieb

NextLevel Vertrieb bietet verschiedene Einstiegsmöglichkeiten – entweder in Festanstellung oder auf selbstständiger Basis, mit der Option, jederzeit zwischen beiden Modellen zu wechseln. Neue Mitarbeiter erhalten umfassende Unterstützung bei allen organisatorischen Schritten, etwa in der Steuerberatung oder bei der Gewerbeanmeldung. Wer sich engagiert und gute Leistungen zeigt, kann innerhalb von höchstens 18 Monaten vom Verkäufer zum Vertriebspartner aufsteigen.

„Wir wollen zeigen, dass Direktvertrieb fair, modern und menschlich sein kann. Entscheidend ist nicht der perfekte Lebenslauf, sondern Einsatzbereitschaft und die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen“, betont Lucas Bohn.

Vom Verkäufer zum Teamleiter: Persönlich wachsen und andere mitziehen

Der Schritt vom Einzelkämpfer zur Führungskraft war für Lucas Bohn einer der wichtigsten Meilensteine und zugleich der nächste Bewährungstest. Bei NextLevel Vertrieb übernahm er die Leitung eines Teams mit rund 15 Mitarbeitern. Dabei legt er besonderen Wert auf Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. „Bei uns bekommt jeder die Unterstützung, die er benötigt – ob bei den ersten Schritten im Vertrieb oder beim Aufbau eines eigenen Teams. Das Ziel ist, dass niemand alleine startet, sondern Teil einer starken Gemeinschaft wird. Erfolg ist hier kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis von Struktur, Ehrlichkeit und echtem Teamgeist“, erklärt Lucas Bohn.

Besonders schätzt er die offene Kommunikation, regelmäßigen Feedbackrunden und die Wertschätzung, die bei NextLevel Vertrieb zur Unternehmenskultur gehören. Erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter erleben nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern wachsen in persönliche und unternehmerische Verantwortung hinein.

Das neue Gleichgewicht: Wissen weitergeben, Zukunft gestalten

Wer im Vertrieb aufsteigen will, steht immer auch in der Verantwortung, die nächsten Generationen zu unterstützen und ein Klima der Weiterentwicklung zu schaffen. Lucas Bohns eigener Werdegang hat ihm gezeigt, dass jeder eine zweite Chance verdient, unabhängig von Schulnoten, alten Jobs oder bisherigen Fehlern.

„Wir schaffen eine Plattform, auf der Menschen ihr Potenzial ausschöpfen können – ohne Druck, aber mit System. Am Ende zählt, dass jeder Verantwortung für seinen eigenen Erfolg übernimmt und Teil eines Netzwerks wird, das starke Persönlichkeiten fördert,“ formuliert er das Leitbild seiner Arbeit. Mit NextLevel Vertrieb hat er bewiesen, dass im modernen Direktvertrieb Karrieren möglich sind – für alle, die Eigeninitiative zeigen, in sich investieren und bereit sind, neue Wege zu gehen.

