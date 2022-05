BVE Bundesvereinigung d. Dt. Ernährungsindustrie

Umfrage: Bundesregierung tut zu wenig für Versorgungssicherheit finden 45% der Deutschen

Wo sonst Sonnenblumenöl, Senf und Mehl im Supermarktregal stehen, herrscht inzwischen oft gähnende Leere. Dazu deutlich gestiegene Preise bei vielen Lebensmitteln wie Butter, Milch und Fleisch. Es ist offensichtlich: Die Folgen des Ukraine-Krieges und der Corona-Pandemie sind in den Lebensmittelgeschäften angekommen.

Drei Viertel der Deutschen haben in den letzten Wochen beim Einkaufen selbst erlebt, dass ein Produkt nicht mehr verfügbar war. Das belegt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE)*. 42 Prozent der Befragten machen sich darüber hinaus Sorgen um die Versorgungssicherheit in Deutschland angesichts von Preissteigerungen und vergriffener Produkte. Gerade Gruppen mit tendenziell niedrigerem Einkommen machen sich in der aktuellen Situation Sorgen, so zum Beispiel Arbeitslose (51 Prozent), Arbeiter (56 Prozent) und Menschen mit einem Hauptschulabschluss (56 Prozent).

Mit 45% findet fast die Hälfte der Deutschen, dass die Bundesregierung zu wenig tue, um die zukünftige Lebensmittelversorgung in Deutschland zu sichern. Nur 37 Prozent sind der Meinung, sie mache genug, 18 Prozent sind in dieser Frage unentschieden.

"Man erkennt, dass die Verbraucher überaus sensibel und mit großem Interesse die Handlungsfähigkeit der Politik verfolgen", sagt BVE-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff zu den Ergebnissen. "Wichtig ist jetzt, dass alles vermieden wird, was in dieser Krisensituation zu weiteren, unnötigen Preissteigerungen führt."

Die deutsche Ernährungsindustrie erlebt aktuell den dramatischsten Anstieg ihrer Produktionskosten seit 70 Jahren. Es gibt kaum einen Bereich, in dem die Kosten nicht steigen. Die größten Treiber sind Rohstoffe, Energie, Verpackung und Logistik. Dazu kommt der Krieg in der Ukraine mit seinen vielschichtigen Auswirkungen.

Die Ernährungsindustrie ist mit einem jährlichen Umsatz von 181 Mrd. Euro der viertgrößte Industriezweig Deutschlands. Über 610.000 Beschäftigte in rund 6.100 Betrieben versorgen die Verbraucher mit hochwertigen und preiswerten Lebensmitteln. Dabei ist die Branche klein- und mittelständisch geprägt: 90 Prozent der Unternehmen der deutschen Ernährungsindustrie gehören dem Mittelstand an. Die Exportquote von 35 Prozent zeigt, dass Kunden auf der ganzen Welt die Qualität deutscher Lebensmittel schätzen.

* Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat vom 11. bis 12. Mai 2022 im Auftrag der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e. V. rund 2.500 Personen online befragt. Die Ergebnisse sind unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 3,3 Prozentpunkten repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

