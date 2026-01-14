Institut für Kommunalheraldik (IfK)

Kommunalwappen im digitalen Zeitalter

Erfurt (ots)

Eine INSA-Studie zeigt, dass die Deutschen ihre Stadt- und Gemeindewappen als kommunale Marke wahrnehmen und mehrheitlich einem Kommunallogo vorziehen

Ein Wappen war und ist das klassische Symbol der kommunalen Souveränität. Von den 10.740 deutschen Stadt- und Landgemeinden verfügen ca. 95 % über ein eigenes Wappen als Hoheitszeichen.

Die im Auftrag des Instituts für Kommunalheraldik (IfK) durchgeführte INSA-Studie mit über 2.000 Befragten zeigt, dass den Deutschen ihre kommunalen Wappen wichtig sind. Über 94 % der Bürgerinnen und Bürger, die ihre Meinung dazu äußern, finden es gut, dass ihre Stadt oder Gemeinde ein Wappen führt. Als Gründe nennen die Befragten, dass mit einem Wappen Tradition und kulturelles Erbe bewahrt werde. Das Kommunalwappen diene der Wiedererkennung und fördere Gemeinschaftsgefühl und Heimatverbundenheit.

Wappen stärken Vertrauen

Viele Städte und Gemeinden haben sich neben ihrem Wappen ein Logo zugelegt. Womit identifizieren sich die Bürgerinnen und Bürger mehr? INSA-Chef Hermann Binkert zu den Ergebnissen der Studie: "Nur jeder Achte hält ein Logo zur Repräsentation seiner Kommune für besser geeignet als ein Wappen. Das Stadtwappen schlägt das Stadtlogo."

Die Mehrheit der deutschen Bürgerinnen und Bürger nimmt ihr Wappen als Gemeinschaftssymbol war. Sie verstehen es als kommunale Marke für ihre Stadt oder Gemeinde, die als Identifikationsanker nach innen und Repräsentationszeichen nach außen dient.

Das bestätigen die Experteninterviews im qualitativen Teil der INSA-Studie: Eine wiederkehrende Aussage der teilnehmenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister fasst IfK-Inhaber Frank Diemar so zusammen: "Das Wappen gehört zur DNA der Stadt. Es vermittelt Beständigkeit und Stabilität. Das macht es für die kommunale Gemeinschaft besonders wertvoll." Die Interviewten bestätigten unisono, dass kommunale Medien mit dem abgebildeten Wappen bei den Bürgerinnen und Bürgern mehr Vertrauen genießen.

Kommunalwappen digital fit machen

Um die Identifikations- und Repräsentationswirkung des Wappens zu nutzen, braucht es eine zeitgemäße Darstellung. Das Amtliche Muster des Hoheitszeichens muss mittels einer präzisen Reinzeichnung klar definiert sein. Die heraldischen Grundsätze und Regeln sind dabei einzuhalten.

Das Wappen sollte in den digital relevanten Dateiformaten wie SVG vorliegen. Zur einheitlichen Wiedergabe des Kommunalwappens bei den verschiedensten Anwendungen empfiehlt es sich, die Wappenfarben in den praxisüblichen Farbsystemen wie beispielsweise RGB heraldisch korrekt zu bestimmen.

Modernisiertes Stadtwappen als Marke

Die europäischen Hauptstädte Wien, Stockholm und Bern haben 2024/25 ihren kommunalen Markenauftritt relauncht. Sie alle setzen dabei auf eine modernisierte Darstellung ihres Stadtwappens als visuelle Konstante des gesamten Kommunal Design.

Ein Wappen hat als etablierte kommunale Marke den Vorzug, innerhalb der Stadt oder Gemeinde über hohe Bekanntheits- und Sympathiewerte zu verfügen. Dieses Potenzial sollten Kommunen nutzen und ihr Wappen aktiv führen und pflegen. Dazu gehört, etwa alle 25 Jahre einen "Wappen-TÜV" vorzunehmen. Derzeit stehen dabei die heraldisch saubere Digitalisierung des Hoheitszeichens und die Definition der Rolle des Wappens innerhalb des Kommunal Design auf der Tagesordnung.

Das Institut für Kommunalheraldik (IfK)

Jede deutsche Kommune sollte über ein heraldisch gelungenes und zeitgemäß dargestelltes Wappen verfügen. So kann das kommunale Hoheitszeichen seine Rollen als Identifikationsanker und Repräsentationssymbol bestmöglich erfüllen. Um dieses Ziel zu erreichen, berät das IfK Kommunen und Landesbehörden, entwickelt neue Kommunalwappen und optimiert im heraldischen Bestand.

Original-Content von: Institut für Kommunalheraldik (IfK), übermittelt durch news aktuell