AOK Baden-Württemberg

Südwestkasse ist zum vierten Mal in Folge "Deutschlands nachhaltigste Krankenkasse"

Stuttgart (ots)

Beim bundesweiten Kassenvergleich des Wirtschaftsmagazins Euro und des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) wurde die AOK Baden-Württemberg zum vierten Mal in Folge als "Deutschlands nachhaltigste Krankenkasse" ausgezeichnet. Mit 96 von 100 möglichen Punkten erreichte die Südwestkasse die höchste Punktzahl aller gesetzlichen Krankenkassen in der Gesamtwertung und verteidigt so nachdrücklich den Spitzenplatz, den die AOK Baden-Württemberg seit 2022 belegt. Das Ranking bewertete die Kassen in den Bereichen Umwelt, Ökonomie, Arbeitgeberverhalten und Kassenleistungen. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus den Kategorien "Nachhaltigste Unternehmenskultur" und "Nachhaltiges Leistungsangebot".

"Der erneute Spitzenplatz und die Top-Ergebnisse in allen Kategorien belegen unser ganzheitliches Engagement beim Thema Nachhaltigkeit", sagt Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg. "Gesundheit und Nachhaltigkeit sind eng miteinander verbunden, darum ist nachhaltiges Engagement in allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen, also ökologisch, ökonomisch und sozial, fest in der Unternehmensstrategie integriert. Der Spitzenplatz ist nicht nur Bestätigung für unsere Leistung, sondern gleichzeitig auch Ansporn, das wichtige Thema im Gesundheitswesen auch in Zukunft weiter voranzubringen."

Nachhaltigkeit ist längst im Gesundheitswesen, das für rund 5 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich ist, angekommen. Nicht nur Leistungen und Beitragssätze sind für Versicherte wichtige Argumente bei der Entscheidung für eine Krankenkasse. Auch gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen, eine nachhaltige Unternehmensführung und nachhaltige Gesundheitsleistungen erwarten immer mehr Menschen in Deutschland von ihrer Krankenkasse. Die Studie von Euro und DFSI schafft Transparenz beim Engagement rund um die Nachhaltigkeit der gesetzlichen Krankenkassen.

"Beste" und "Top" - Bestnoten für die Südwestkasse

In der Kategorie "Nachhaltige Unternehmensführung" wurden verschiedene Bereiche betrachtet: Im Bereich "Nachhaltigster Arbeitgeber" wurden Maßnahmen wie Zuschüsse beim Jobticket bis zu veganen Angeboten in der Kantine bewertet. Die AOK Baden-Württemberg erreichte hier mit 97 Punkten die Bewertung "Top". Zusätzlich zählten "Ökonomische Aspekte", also wie nachhaltig Kassen mit dem ihnen anvertrauten Geld umgehen, und "Nachhaltigkeit für die Umwelt" zur Kategorie der nachhaltigen Unternehmensführung. Auch hier erzielte die Südwestkasse mit 100 Punkten bei der Wirtschaftlichkeit beziehungsweise 94 Punkten beim Umweltschutz die Bewertung "Beste".

In die zweite Hauptkategorie "Nachhaltige Leistungen" flossen verschiedene Aspekte in die Gesamtbewertung ein: Gesundheitsförderung, Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen, Bonusprogramme und Digitale Leistungen. Zudem alternative Behandlungsmethoden bzw. Naturheilverfahren. Im Bereich "Transparenz" konnte zum Beispiel mit Daten zu Leistungsbewilligungen für Vorsorge Zusatzpunkte erreicht werden. Insgesamt erreicht die AOK Baden-Württemberg in dieser Kategorie die Bewertung "Top" mit 83 Punkten.

Der hohe Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Gesundheit der Menschen ist für Johannes Bauernfeind der Grund, warum auch die politischen Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeit verbessert werden müssen: "Die Verankerung der Nachhaltigkeit im Sozialgesetzbuch ist die Voraussetzung, dass die Player im Gesundheitswesen das Thema weiter gemeinsam voranbringen können. Eine solide Finanzierung des Gesundheitswesens ist ebenfalls Grundvoraussetzung, um dabei erfolgreich zu sein."

Original-Content von: AOK Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell