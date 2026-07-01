Team Freiheit

Startschuss zur Landtagswahl MV: Team Freiheit stellt Personal und Programm vor

Bild-Infos

Download

Schwerin (ots)

Mit einem klaren Signal für einen politischen Aufbruch hat "Team Freiheit" am gestrigen Dienstag seine erstmalige Teilnahme an der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern offiziell eingeläutet. Im Restaurant "Pier 7" gegenüber dem Schweriner Schloss, Sitz des Landtags, präsentierten die Gründer Dr. Frauke Petry und Thomas L. Kemmerich gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten Paul Bressel die strategischen Schwerpunkte der Bewegung.

Vor Vertretern überregionaler und lokaler Medien, darunter NDR, ZDF und TV Schwerin, skizzierte das Team Freiheit seinen Anspruch, mit einem pragmatischen und lösungsorientierten Politikansatz neue Impulse im Land zu setzen. Dr. Frauke Petry unterstrich dabei die Notwendigkeit einer grundsätzlichen politischen Neuausrichtung: "Die staatliche Anmaßung, alles regeln, alles steuern, alles fördern, alles moralisieren zu wollen, ist die Krankheit unserer Zeit, nicht die Heilung".

Im Zentrum der Vorstellung stand zudem der Unternehmer und Schweriner Stadtverordnete Paul Bressel. Als Spitzenkandidat tritt er an, den Fokus konsequent auf eine mittelstandsfreundliche Politik und den Abbau bürokratischer Hürden zu legen. Zur laufenden politischen Debatte und möglicher Zusammenarbeit im Landtag betonte Bressel: "Für mich gibt es keine Brandmauer. Ich halte nichts von politischen Denkverboten oder pauschalen Ausgrenzungen. Ich bin überzeugt, dass Demokratie vom Wettbewerb der besten Ideen lebt und nicht davon, dass man bestimmte Positionen oder Wähler von vornherein ausschließt".

Die Veranstaltung bot den anwesenden Medienvertretern neben der inhaltlichen Präsentation zudem die Gelegenheit zum vertiefenden Austausch mit den Akteuren. Das Team Freiheit sieht sich nach dem gestrigen Auftakt in seiner strategischen Ausrichtung bestätigt und freut sich auf einen intensiven Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern Mecklenburg-Vorpommerns in den kommenden Wahlkampfmonaten, auf den es bestens vorbereitet ist.

Weitere Informationen zum Wahlprogramm sowie Bildmaterial findet man unter Team Freiheit im Internet

Über das "Team Freiheit":

Das "Team Freiheit" versteht sich als parteiunabhängige Plattform für eine liberalkonservative Politik, die auf Eigenverantwortung, wirtschaftliche Vernunft und sachorientierte Lösungen setzt.

Original-Content von: Team Freiheit, übermittelt durch news aktuell