Team Freiheit

Rot-roter Realitätsverlust: In Mecklenburg-Vorpommern wird nur noch Stillstand verwaltet

Schwerin (ots)

Zur Regierungsbilanz von SPD und Linken in Mecklenburg-Vorpommern erklärt der Spitzenkandidat vom Team Freiheit, Paul Bressel:

"Die Schönrednerei von Ministerpräsidentin Schwesig grenzt an kollektive Realitätsverweigerung. Wer den aktuellen Zustand unseres Bundeslandes ernsthaft als Erfolg verbucht, hat die Bodenhaftung komplett verloren. Die Quittung der Bürger in den jüngsten Umfragen ist das logische Resultat einer Politik, die das Land seit fünf Jahren künstlich ausbremst."

Die Bilanz der Illusionen

Paul Bressel erläutert, wo Rot-Rot tatsächlich steht:

· Wirtschaft im Würgegriff: Während die Ministerpräsidentin von Fortschritten spricht, kämpft der Mittelstand in MV täglich gegen ein erdrückendes Bürokratiemonster. Uns fehlen keine neuen staatlichen Förderprogramme mit seitenlangen Anträgen, sondern endlich die Freiheit, handeln zu dürfen.

· Bildungsnotstand statt Vorzeige-Projekten: Dass Bildungsministerin Oldenburg trotz ausuferndem Unterrichtsausfall und immensen Schulabbrecherquoten ein positives Fazit zieht, ist ein Schlag ins Gesicht für alle Eltern, Schüler und Lehrkräfte. Jeder sechste Euro im Haushalt verpufft, weil er in ineffizienten, starren Strukturen versickert, statt direkt an den Schulen und Kitas anzukommen.

· Das Prinzip 'Fremde Federn': Wenn die Landesregierung Erfolge vorweisen will, greift sie tief in die Kiste der Vorgängerregierungen. Diese Koalition hat bewiesen, dass sie Krisen nicht managt, sondern lediglich verwaltet.

Die Alternative: Mut zur Freiheit und echten Reformen

Paul Bressel: "Mecklenburg-Vorpommern wird weit unter Wert regiert. Die Menschen im Land brauchen keine staatliche Bevormundung und keine inszenierte Krisen-PR. Team Freiheit steht für einen radikalen Kurswechsel:

· Bürokratie-Stopp: Konsequenter Abbau von Vorschriften, um Gründern, Unternehmern und Entlastungsuchenden wieder Luft zum Atmen zu geben.

· Fokus auf Bildungsqualität: Schluss mit Strukturdebatten. Wir müssen die Kernkompetenzen an Schulen stärken und den Lehrerberuf durch weniger Verwaltungsaufwand wieder attraktiv machen.

· Zukunft durch Innovation: MV darf nicht das Schlusslicht bei Digitalisierung und wirtschaftlicher Dynamik bleiben. Wir setzen auf Eigenverantwortung statt staatlicher Lenkung.

Der drastische Absturz der SPD in den Umfragen zeigt: Die Menschen haben genug vom verordneten Stillstand. MV ist bereit für eine Politik, die den Bürgern wieder etwas zutraut."

Team Freiheit tritt mit Paul Bressel als Spitzenkandidat am 20. September bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern an. Team und Programm werden den Landeskorrespondenten am 30. Juni in Schwerin vorgestellt. Medienvertretern lassen wir gerne eine persönliche Einladung zukommen.

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