Needit Deutschland GmbH

Nie wieder Knöllchen - und nie wieder Batteriewechsel

Die weltweit dünnste solarbetriebene Parkscheibe ist da

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die Situation kennt fast jeder: Mal eben schnell beim Supermarkt gehalten oder einen Termin beim Arzt wahrgenommen - und beim Zurückkommen klebt ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer. Der Grund? Die Parkscheibe vergessen.

Dabei lässt sich genau das ganz leicht verhindern - mit der neuen elektronischen Parkscheibe Park Micro Solar von Needit.

Was diese Neuheit so besonders macht? Sie ist die erste solarbetriebene Parkscheibe mit integriertem Akku - und mit ihrer besonders schlanken Bauform gleichzeitig die dünnste elektronische Solar-Parkscheibe weltweit.

Automatisch, zuverlässig - und gesetzlich erlaubt

Die Park Micro Solar wird einmal an der Windschutzscheibe angebracht - und denkt ab dann automatisch mit. Sobald das Auto geparkt wird, erkennt das Gerät den Stillstand und stellt die korrekte Ankunftszeit ein.

Ein integriertes Solarpanel sorgt dafür, dass der Akku kontinuierlich aufgeladen bleibt - ganz ohne manuelles Nachhelfen oder Batteriewechsel.

Was viele nicht wissen: In Deutschland darf man laut Straßenverkehrsordnung die Ankunftszeit auf die nächste halbe Stunde runden. Wer also um 10:05 Uhr parkt, darf legal 10:30 Uhr einstellen. Die Park Micro Solar übernimmt das automatisch - und holt so ein paar extra Minuten raus. Ganz ohne Risiko.

Schlichtes Design, skandinavisch durchdacht

Entwickelt wurde die Park Micro Solar - wie alle Produkte von Needit - im dänischen Hauptsitz des Unternehmens. In Dänemark gehören elektronische Parkscheiben längst zum Alltag.

Die neue Park Micro Solar ist schlicht, dezent und passt sich optisch nahezu jeder Windschutzscheibe an. Sie ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Blau oder Schwarz.

Einbauen - und den Strafzettel vergessen

Ob beim Einkaufen, bei Behördengängen oder auf Kundenbesuch: Die Park Micro Solar nimmt einem das Einstellen der Parkscheibe vollständig ab. Einmal angebracht, läuft sie einfach mit. Kein Knöpfchendrücken, keine Umstellung - und keine bösen Überraschungen beim Zurückkommen.

Über Needit

Needit gilt als Erfinder der elektronischen Parkscheibe und ist heute Marktführer in Deutschland und Dänemark. Die Produkte des Unternehmens werden seit über zehn Jahren in Dänemark entwickelt - mit einem klaren Fokus auf Alltagstauglichkeit, Technik, die mitdenkt, und gesetzlicher Konformität.

Mehrere Millionen elektronische Parkscheiben von Needit sind inzwischen auf deutschen Straßen im Einsatz - Tendenz steigend.

DRIVERS JUST NEEDIT.

Original-Content von: Needit Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell