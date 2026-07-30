The Boston Consulting Group

BCG-Analyse: Der "Second Mover Advantage"

Warum jetzt das entscheidende Zeitfenster für KI-Investitionen ist

München (ots)

Für viele Unternehmen hat sich die Ausgangslage beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz grundlegend verändert: Während frühe KI-Pioniere noch hohe Kosten, unausgereifte Technologien und unsichere Erfolgsaussichten in Kauf nehmen mussten, können Unternehmen heute auf leistungsfähige, marktreife Lösungen zurückgreifen. Genau darin liegt nach Ansicht der Boston Consulting Group (BCG) das derzeit entscheidende Zeitfenster für strategische KI-Investitionen. Der neue Report "The Second Mover Advantage" zeigt: Nicht die ersten, sondern diejenigen Unternehmen, die KI jetzt konsequent in ihre Kernprozesse integrieren, haben die besten Chancen, nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufzubauen.

Strategische KI-Nutzung zahlt sich bereits aus

"Die ersten KI-Pioniere haben den Preis dafür bezahlt, eine noch unreife Technologie zu erproben", erklärt Andrej Levin, Senior Partner und KI-Experte bei BCG. "Die Technologie ist nun jedoch leistungsfähig, deutlich günstiger und schneller einsetzbar. Genau deshalb eröffnet sich jetzt ein Zeitfenster, in dem Unternehmen noch nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufbauen können." Dass KI inzwischen messbare wirtschaftliche Effekte erzielt, zeigt sich bereits in den Kennzahlen: Unternehmen, die KI strategisch und unternehmensweit integriert haben, erzielen mehr als viermal so häufig einen signifikanten EBIT-Effekt wie Unternehmen, die sich noch auf einzelne Pilotprojekte beschränken. Gleichzeitig erwarten laut einer gemeinsamen Studie von BCG und Statista 86 Prozent der deutschen Führungskräfte, dass Unternehmen ohne skalierte KI-Nutzung innerhalb der nächsten drei Jahre strukturell ins Hintertreffen geraten.

Zugleich zeigt die Analyse eine deutliche Lücke zwischen der hohen Überzeugung vom Nutzen von KI und der tatsächlichen Anwendung in vielen Unternehmen. Doch nach Einschätzung der Unternehmensberatung befinden sich Organisationen derzeit in einer Phase, in der Kosten, technologische Reife und wirtschaftlicher Nutzen erstmals gleichzeitig günstig zusammenkommen: Was vor wenigen Jahren noch bis zu 18 Monate Eigenentwicklung erforderte, lässt sich heute häufig innerhalb von drei bis sechs Monaten mit deutlich geringeren Kosten umsetzen. Gleichzeitig werden erste wirtschaftliche Effekte bereits nach kurzer Zeit sichtbar.

Pilotphase verlassen: KI wird zur Chefsache

"KI-Vorreiter mussten hohe Kosten und erhebliche Unsicherheiten in Kauf nehmen, um eine noch unreife Technologie produktiv zu machen. Heute profitieren Unternehmen von ausgereiften Lösungen, etablierten Implementierungsansätzen und den Erfahrungen der Pioniere. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, KI konsequent zu skalieren", ist Levin überzeugt. Dadurch entwickelt sich KI zunehmend zur strategischen Führungsaufgabe, wie auch der BCG AI Radar 2026 zeigt: Jeder zweite CEO sieht seine eigene berufliche Zukunft inzwischen vom Erfolg der KI-Strategie abhängig. Inzwischen treffen entsprechend 72 Prozent der CEOs die zentralen KI-Entscheidungen selbst - mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Und rund 90 Prozent erwarten bereits 2026 einen messbaren Return on Investment durch KI-Agenten.

"Statt zahlreiche Einzelanwendungen zu testen, sollten Unternehmen ihre KI-Investitionen auf die Bereiche mit dem größten wirtschaftlichen Hebel konzentrieren und dort die Transformation konsequent umsetzen", sagt Levin. "Entscheidend ist nicht die Zahl der Pilotprojekte, sondern die Integration von KI in zentrale Geschäftsprozesse." Nicht jede Unternehmensfunktion befindet sich dabei im gleichen Stadium der KI-Transformation: Während Levin für Bereiche wie Softwareentwicklung, Forschung und Entwicklung, Marketing sowie Vertrieb einen unmittelbaren Handlungsbedarf sieht, empfiehlt er Unternehmen, in Bereichen wie Finance, HR oder Einkauf mit dem Aufbau der notwendigen Daten- und Prozessgrundlagen zu beginnen und die KI-Einführung strukturiert vorzubereiten.

Über die Analyse

Der Report "The Second Mover Advantage - Why Now is the Time to Invest in AI" kombiniert Erkenntnisse aus mehreren BCG-Analysen sowie einer gemeinsam mit Statista Research durchgeführten Befragung von 555 CEOs, C-Level-Führungskräften und Senior Managern aus zwölf europäischen Ländern, darunter 130 in Deutschland. Die Befragung wurde zwischen dem 1. April und dem 8. Mai 2026 durchgeführt.

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