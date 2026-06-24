Northerner Deutschland

Nikotinbeutelbericht 2026: Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg führen den Nikotinbeutel-Markt in Deutschland an – Schwarzmarkt bereitet bundesweit Sorgen

Berlin / Hamburg / Stuttgart (ots)

Bayern bundesweit auf Platz 1: Der Freistaat führt die Pro-Kopf-Online-Käufe von Nikotinbeuteln mit einem Index von 260 mit großem Abstand an.

Online-Käufe in der Hansestadt stiegen 2025 um 30 Prozent – und damit schneller als der globale Markt.

Baden-Württemberg: 9 von 10 Nutzer:innen greifen im Job zum Nikotinbeutel – in keinem Bundesland sind es mehr.

Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg sind die drei führenden Regionen auf dem Nikotinbeutel-Markt in Deutschland. Das zeigt der neue Nikotinbeutelbericht 2026 des Online-Händlers Northerner. Alle drei Bundesländer liegen beim Pro-Kopf-Online-Kauf über dem deutschen Durchschnitt und verzeichneten 2025 ein klares Wachstum.

Angeführt wird das regionale Vergleichsranking von Bayern. Mit einem Pro-Kopf-Index von 260 liegt der Freistaat über dem Bundesdurchschnitt – das entspricht einer Kaufquote 160 Prozent höher als im Rest der Republik. Dahinter folgt Hamburg mit einem Index von 171. Baden-Württemberg belegt mit einem Index von 164 den dritten Platz. Nach dem Nikotinbeutelbericht 2026 des Online-Händlers Northerner setzte sich 2025 auch das Marktwachstum fort: In Hamburg stiegen die Online-Käufe im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent, in Bayern um 28 Prozent und in Baden-Württemberg um 22 Prozent. Zum Vergleich: Für den weltweiten Markt wird ein jährliches Wachstum von durchschnittlich 25 Prozent bis 2033 prognostiziert.

Bayern nutzt Nikotinbeutel gezielt für den Rauchstopp

Nikotinbeutel fungieren im Freistaat Bayern überdurchschnittlich oft als Ausstiegsstrategie von der Zigarette. So geben 69 Prozent der bayerischen Nutzer:innen an, früher geraucht zu haben, das heute aber nicht mehr zu tun. In keinem anderen Bundesland ist dieser Wert so hoch – bundesweit liegt die Quote bei 62 Prozent.

Nordisch herb: Hamburger Vorliebe für hohe Nikotinstärke

Die Konsument:innen in der Elbmetropole bevorzugen die Kategorien „extra stark“ und „stark“ gegenüber milderen Varianten. Im Jahr 2025 verdrängten „starke“ Nikotinbeutel in Hamburg erstmals die „normalen“ Produkte vom zweiten Platz der regionalen Beliebtheitsskala.

Menschen im Südwesten bevorzugen diskreten Konsum im Berufsalltag

In Baden-Württemberg ist der Nikotinbeutel zum Büroalltag geworden. 92 Prozent der Nutzer:innen greifen während der Arbeitszeit zum Beutel. Bundesweit sind es „nur" 86 Prozent. Was sie dabei schätzen: Unauffälligkeit (77 %) und die Tatsache, dass Kolleg:innen nicht durch Rauch oder Dampf belästigt werden (76 %).

Unregulierter Handel: Die Schwarzmarkt-Problematik bereitet Sorgen

Der Bericht offenbart auch Schattenseiten: Die Verbreitung illegaler Nikotinbeutel nimmt in Deutschland drastisch zu. Bundesweit sind bereits 39 Prozent der Nutzer:innen mit Schwarzmarkt-Beuteln in Kontakt gekommen. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es sogar 55 Prozent. Zu den informellen Verkaufsstellen gehören Kioske mit inoffiziellen Liefernetzen, Produkte ohne oder mit falscher Kennzeichnung sowie Verkaufskanäle ohne jede Alterskontrolle.

23 Prozent der Hamburger Nutzer:innen wären in Zukunft sogar bereit, Nikotinbeutel über den Schwarzmarkt zu erwerben. Dieser Wert liegt weit über dem bundesweiten Mittel von elf Prozent und nur hinter Sachsen-Anhalt mit 27 Prozent.

„Wer heute auf dem Schwarzmarkt kauft, kauft die Katze im Sack: unbekannte Inhaltsstoffe, kein Jugendschutz, keine Kontrolle“, sagt Markus Lindblad, Head of Legal & External Affairs der Haypp Group. „Nur ein regulierter Markt mit einem klaren gesetzlichen Rahmen schützt vor unkontrollierten Schwarzmarktprodukten und gewährleistet den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher – insbesondere Minderjährige.“

Dabei sind die Bedenken in der Gesamtbevölkerung gegenüber auf dem Schwarzmarkt erworbenen Nikotinbeuteln groß: Die Sorge über gesundheitliche Risiken durch unregulierte Inhaltsstoffe teilen 62 Prozent der Befragten. Die Hauptgefahren sind unklare oder zu hohe Nikotinstärken, mögliche Verunreinigungen oder unregulierte Inhaltsstoffe sowie das Fehlen von Qualitätskontrollen und Verbraucherschutzmaßnahmen, wie sie auf dem legalen Markt gelten.

Mehr zum Schwarzmarkt rund um Nikotinbeutel lesen Sie im Artikel “ Gefährliches Vakuum: Wie mangelnde Regulierung den Schwarzmarkt für Nikotinbeutel befeuert”.

Den vollständigen Report mit detaillierten Statistiken und regionalen Analysen für ganz Deutschland können Sie hier herunterladen: Nikotinbeutelbericht Deutschland 2026

Methodik

Der Nikotinbeutelbericht 2026 wurde von Haypp in Zusammenarbeit mit Northerner erstellt. Die Grundlage des Berichts bildet eine Umfrage unter einer zufällig ausgewählten Stichprobe von 1.257 deutschen Nikotinbeutel-Nutzer:innen, die Kund:innen bei Haypp.de und Northerner.de sind. Die Befragung wurde zwischen Januar und Februar 2026 durchgeführt. Ergänzt wird die Studie durch detaillierte Verkaufsdaten für das Gesamtjahr 2025, basierend auf insgesamt 58.000 deutschen Kund:innen.

Über Northerner

Northerner ist Teil der Haypp Group. Die Haypp Group ist Vorreiter beim globalen Übergang vom Rauchen zu risikoärmeren Produktalternativen. Mit ihren Ursprüngen in Skandinavien und ihrer umfassenden Erfahrung aus wegweisenden Märkten für rauchfreie Alternativen nutzt Haypp sein regulatorisches Fachwissen und seine Führungsposition im E-Commerce, um über 1,1 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher einen überzeugenden Mehrwert zu bieten. Mit elf verschiedenen E-Commerce-Marken ist die Gruppe in sechs Ländern in Europa und den USA vertreten.

Weitere Informationen unter https://www.northerner.com/de sowie www.hayppgroup.com

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