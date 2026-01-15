HSE

HSE treibt Skalierung seiner Live-Plattform weiter voran und gewinnt mit Shona Fraser eine ausgewiesene Expertin für Live Media & Broadcast

Ismaning (ots)

HSE treibt die Skalierung seiner Live-Plattform weiter voran und überträgt Shona Fraser die Verantwortung für Live Media & Broadcast. In ihrer Funktion als Senior Director Live Media & Broadcast verantwortet sie die Steuerung und Weiterentwicklung der Live-Medien- und Broadcast-Organisation von HSE über TV und die digitalen Kanäle hinweg. Fraser berichtet direkt an Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE. Ziel der Position ist es, Live Media und Broadcast als zentralen Wertschöpfungshebel des HSE Geschäftsmodells weiterzuentwickeln und Qualität, Effizienz sowie Skalierbarkeit der Live-Produktion nachhaltig zu stärken.

"Mit Shona Fraser gewinnen wir eine sehr profilierte Führungspersönlichkeit, die kreative Stärke, operative Umsetzungskraft und Transformationserfahrung auf höchstem Niveau vereint," so Sandra Rehm. "Sie bringt genau die Perspektive mit, die wir benötigen, um unsere Live-Commerce Expertise im TV und über unsere digitalen Kanäle hinweg gezielt weiter auszubauen."

Shona Fraser verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der internationalen Medien- und TV-Industrie. Zuletzt war sie in leitenden Managementfunktionen bei Brainpool und Banijay Germany tätig. Zuvor prägte sie über viele Jahre das Programm- und Produktionsprofil von RTLZWEI, unter anderem als stellvertretende Programmdirektorin. In diesen Rollen verantwortete sie große Produktionsorganisationen, komplexe Live-Formate und die Weiterentwicklung starker Entertainment-Marken über lineare und digitale Kanäle hinweg.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung erfolgreicher Entertainment-Formate, der Führung großer Live-Produktionsorganisationen und der strategischen Verzahnung von Content und operativer Umsetzung stärkt Fraser die Position von HSE als führender Live-Commerce-Anbieter in Europa. Sie bringt die Expertise mit, um Live-Entertainment als Differenzierungsfaktor weiter auszubauen und konsequent in Reichweite, Engagement und kommerzielle Performance zu übersetzen.

"Live Commerce lebt von der intelligenten Verbindung aus Unterhaltung, Inspiration und Kaufimpuls," sagt Shona Fraser. "Mein Ziel ist es, die Live-Plattform von HSE so weiterzuentwickeln, dass unterhaltender Content, hohe Qualitätsstandards und stabile Produktionsprozesse ein durchgängig überzeugendes Zuschauer- und Einkaufserlebnis schaffen."

Über HSE

HSE ist einer der führenden Live-Commerce-Anbieter Europas. Ob über die drei TV-Sender, den Onlineshop, die prämierte HSE App oder die Social-Commerce-Kanäle - die Kund:innen von HSE entscheiden, wann und wo sie shoppen wollen. HSE steht für die unterhaltsamste Form des Shoppings und begeistert 1,2 Millionen aktive Kund:innen, die das kuratierte Sortiment aus Fashion, Schmuck, Beauty, Wellness, Haushalt sowie Home & Living schätzen.

Das Unternehmen erreicht über seine drei TV-Sender (HSE, HSE Extra und HSE Trend) 45 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rund 800 Mitarbeitende sorgen für ein ebenso inspirierendes wie kundenorientiertes Einkaufserlebnis. Über seine Geschäftspartner schafft HSE zudem über 1.700 zusätzliche Arbeitsplätze in den Bereichen Logistik, Callcenter und Tech Development.

Für seine herausragende Servicequalität wurde HSE mehrfach ausgezeichnet. Das Unternehmen befindet sich seit 2012 mehrheitlich im Besitz der Investmentgesellschaft Providence Equity Partners.

Weitere Informationen unter corporate.hse.com und www.hse.com

