The Boston Consulting Group

KI-gestützte Social-Impact-Initiative: BCG investiert 500 Millionen US-Dollar bis 2030 und kooperiert mit Anthropic

München (ots)

Künstliche Intelligenz (KI) bietet enormes Potenzial, um die drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen. Doch gerade jene Organisationen, die dieses Potenzial am wirksamsten nutzen könnten, verfügen oft nicht über die notwendigen Ressourcen dafür. Eine neue Social-Impact-Initiative der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) soll diese Lücke nun schließen. Dazu investiert BCG bis 2030 insgesamt 500 Millionen US-Dollar, um den zielgerichteten KI-Einsatz in Social-Impact-Organisationen zu unterstützen.

"Künstliche Intelligenz ist die wichtigste strategische Priorität unserer Zeit", sagt Christoph Schweizer, CEO von BCG. "Wir unterstützen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, KI erfolgreich einzusetzen und ihre Transformation voranzutreiben. Gleichzeitig ist es uns ein großes Anliegen, dass auch gemeinnützige Organisation und der soziale Bereich von diesen Möglichkeiten profitieren. KI kann und sollte einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der drängendsten gesellschaftlichen Herausforderungen leisten."

Die bisher größte Initiative in diesem Bereich setzt auf BCGs langjährigem Engagement im Bereich Social Impact auf: Seit 2020 hat die Unternehmensberatung 3,5 Millionen Stunden in gesellschaftlich relevante Projekte investiert und mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in entsprechende Initiativen investiert. Seit 2024 hat BCG zudem mehr als 200 Technologie- und KI-Projekte für Social-Impact-Organisationen abgeschlossen.

Partnerschaft mit Anthropic kombiniert KI und Beratungsexpertise

Mit der neuen KI-Initiative unterstützt BCG führende Stiftungen und gemeinnützige Organisationen dabei, gesellschaftlichen Fortschritt zu erzielen und zu skalieren - von Bildung und Qualifizierung über Gesundheitsversorgung bis hin zur Armutsbekämpfung. Als ersten Schritt geht BCG dazu eine Partnerschaft mit dem Team "Beneficial Deployments" von Anthropic ein. Diese Kooperation kombiniert die leistungsfähigsten KI-Modelle von Anthropic mit der Beratungsexpertise von BCG. Ziel ist es, noch in diesem Jahr bis zu 20 führende Social-Impact-Organisationen dabei zu unterstützen, noch wirksamer in ihrer Arbeit zu werden.

"Seit mehr als 30 Jahren arbeitet BCG mit führenden Social-Impact-Organisationen zusammen, um die komplexesten globalen Herausforderungen anzugehen", sagt Jim Larson, Senior Partner und Leiter der Praxisgruppe Social Impact bei BCG. "Dieses Erbe, kombiniert mit unserer umfassenden Erfahrung bei der KI-Transformation großer Unternehmen, verschafft uns eine einzigartige Ausgangslage. Jetzt gilt es, unsere Expertise, die Leistungsfähigkeit von KI und die Reichweite unserer Partnerorganisationen zu bündeln, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken."

"Organisationen, die sich den schwierigsten Problemen der Welt stellen, sollten Zugang zu leistungsfähiger KI und zu einem Team haben, das ihnen hilft, diese Technologie wirksam einzusetzen", sagt Elizabeth Kelly, Head of Beneficial Deployments bei Anthropic. "Im Rahmen unserer Partnerschaft mit BCG stellen wir Claude-Guthaben sowie praxisnahe Schulungen bereit, damit Social-Impact-Organisationen KI konkret für ihre Vorhaben nutzen können."

Den aktuellen Annual Sustainability Report von BCG finden Sie hier zum Download.

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