ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 8/26

Mainz (ots)

Woche 8/26

Sa., 14.2.

Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.45 Uhr beachten:

21.45     heute journal

22.10     Der Staatsanwalt   (VPS 22.00)

23.10     das aktuelle sportstudio   (VPS 23.00)

 0.45     heute Xpress (VPS 0.35)

 0.50     Filmnacht im ZDF   (VPS 0.40)
          The Good Neighbor - Das Böse wohnt nebenan

 2.25     Stiller Verdacht   (VPS 2.15)

 3.55-    Das kleine Fernsehspiel   (VPS 3.45)
 5.30     Cleo


("Bares für Rares – Lieblingsstücke" verschiebe sich auf So., 15.2.2026, 5.30 Uhr.)


So., 15.2.

Bitte geänderten Programmablauf ab 5.30 Uhr beachten:

 5.30     Bares für Rares – Lieblingsstücke   (VPS 5.20)

(Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

