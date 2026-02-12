ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 8/26

Woche 8/26 Sa., 14.2. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 21.45 Uhr beachten: 21.45 heute journal 22.10 Der Staatsanwalt (VPS 22.00) 23.10 das aktuelle sportstudio (VPS 23.00) 0.45 heute Xpress (VPS 0.35) 0.50 Filmnacht im ZDF (VPS 0.40) The Good Neighbor - Das Böse wohnt nebenan 2.25 Stiller Verdacht (VPS 2.15) 3.55- Das kleine Fernsehspiel (VPS 3.45) 5.30 Cleo ("Bares für Rares – Lieblingsstücke" verschiebe sich auf So., 15.2.2026, 5.30 Uhr.) So., 15.2. Bitte geänderten Programmablauf ab 5.30 Uhr beachten: 5.30 Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 5.20) (Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.)

