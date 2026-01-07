Stiftung Zollverein

Besucherrekord auf der Zollverein-Eisbahn

42.620 Gäste besuchten die Eisbahn auf dem UNESCO-Welterbe

Essen (ots)

Die Stiftung Zollverein blickt auf eine erfolgreiche Eisbahn-Saison 2025/26 zurück. Von Samstag, 6. Dezember 2025, bis Dienstag, 6. Januar 2026, zog die coolste Eisbahn der Welt 42.620 Besucherinnen und Besucher an - 7.620 mehr als im Vorjahr. So viele Gäste zählte die Eisbahn noch nie. Viereinhalb Wochen lang verwandelte sich das ehemalige Druckmaschinengleis der Kokerei in ein Winterparadies und bot Highlights wie zwei Eisdiscos, Eisstockschießen, ein atmosphärisches Winterdorf und Foto-Aktionen. Nach dieser erfolgreichen Saison wird die Zollverein-Eisbahn im Dezember 2026 auf das Welterbe zurückkehren. Zuvor bringt die Zollverein-Rollschuhbahn in den NRW-Osterferien Bewegung in Halle 5.

Wenn tausende Schlittschuhfans auf der 150 Meter langen Eisfläche ihre Runden drehen, ist Eisbahn-Zeit auf dem UNESCO-Welterbe - in dieser Saison mit Schnee- und Weihnachtswunder. 42.620 Gäste besuchten die coolste Eisbahn der Welt; hinzu kamen weitere Besucherinnen und Besucher, die das benachbarte Winterdorf unabhängig vom Eisbahnbetrieb aufsuchten. Besonders hoch war der Andrang an den Wochenenden, während der NRW-Weihnachtsferien sowie an den Eisdisco-Samstagen am 13. Dezember 2025 und 3. Januar 2026. Neben Gästen aus der Region reisten Besucherinnen und Besucher auch aus anderen Bundesländern sowie aus dem Ausland an, insbesondere aus den Niederlanden.

"Die große Resonanz zeigt, wie sehr sich die Zollverein-Eisbahn als winterliches Highlight etabliert hat", sagt Christoph Tesche, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein. "Früher herrschten hier über 1.000 Grad Celsius, heute fahren zahlreiche Gäste bei kühlen Temperaturen über eine Eisfläche. Genau diese Gegensätze machen Zollverein zum Ort mit der coolsten Eisbahn der Welt. Ich möchte mich beim gesamten Team, den Förderern sowie unseren Partnern bedanken, die unseren Gästen in dieser Saison wieder viel Freude und einmalige Erlebnisse geboten haben."

Sportlicher Saisonauftakt und neue Highlights

Der Startschuss für die diesjährige Saison fiel erstmals durch den Zollverein-Cup im Eishockey. Die beiden Bambini-Mannschaften der Vereine ESC Eagles Essen-West und Herne Miners traten am 6. Dezember gegeneinander an.

Für bleibende Erinnerungen sorgten zudem Foto-Aktionen auf dem Eis: Besucherinnen und Besucher konnten sich mit einer überdimensionalen Schneeflocke fotografieren lassen und im Anschluss auf einer großen Leinwand betrachten. Die Fotobox "Blitzkabine" ermöglichte den Schlittschuhfans eine persönliche Erinnerung an die coolste Eisbahn der Welt; während der beiden Eisdiscos sogar kostenfrei. Im Rahmen einer Selfie-Gewinnspielaktion wurden außerdem kleine Discokugeln an die Gäste verteilt.

Ein Ort der Begegnung

Die Zollverein-Eisbahn war auch in dieser Saison mehr als ein Freizeitangebot: 600 Kinder und Jugendliche aus neun Essener Schulen drehten im Rahmen eines Schulprojekts ihre allerersten Runden auf dem Eis. Das gemeinschaftliche Angebot wurde durch die RAG-Stiftung sowie die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Stiftung Zollverein e. V. realisiert.

Darüber hinaus spendete eine Vielzahl an Besucherinnen und Besuchern während der Eisdisco am 13. Dezember für das WDR 2 Weihnachtswunder und es wurde live ins Glashaus auf dem Essener Burgplatz geschaltet.

Ausblick

Nach der erfolgreichen Saison wird die Zollverein-Eisbahn im Dezember 2026 auf das Welterbe zurückkehren. Zuvor bringt die Zollverein-Rollschuhbahn in den NRW-Osterferien vom 29. März bis 12. April 2026 Bewegung in Halle 5 - und das sogar barrierefrei. Klein und Groß können um die Wette skaten, in Workshops den Fahrspaß auf acht Rollen erlernen oder professionalisieren und Rollerdiscos besuchen. Bereits am Abend vor der großen Eröffnung lädt die Rollschuhbahn zum Anfänger-Workshop und zur Rollerdisco am 28. März ein.

Über die Stiftung Zollverein

Die Stiftung Zollverein hat den Auftrag, das UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen zu bewahren und zu entwickeln und ist Eigentümerin der übertägigen Gebäude und Anlagen. Die "schönste Zeche der Welt" gehört seit 2001 zum UNESCO-Welterbe. Seitdem werden Zeche und Kokerei Zollverein als identitätsstiftendes Denkmal bewahrt und mit musealen Angeboten, Konzerten und Veranstaltungen kulturell bespielt. Mit rund 1,7 Mio. Besuchen jährlich ist Zollverein die größte Touristenattraktion im Ruhrgebiet und mit zahlreichen Unternehmen aus der Kreativ- und Innovationswirtschaft ein wachsender Wirtschaftsstandort.

