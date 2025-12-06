Stiftung Zollverein

Zollverein-Eisbahn bis 6. Januar 2026 geöffnet

150 Meter langer Schlittschuhspaß zwischen Schornsteinen und Koksöfen

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Cooler geht's nicht: Die neue Saison der Zollverein-Eisbahn 2025/2026 auf dem Gelände der Kokerei Zollverein startete am Samstag, 6. Dezember 2025. Nach der offiziellen Eröffnung spielten die Bambini-Eishockey-Teams ESC Eagles Essen-West und Herne Miners um den ersten Zollverein-Cup. Bis Dienstag, 6. Januar 2026, ist die Eisbahn täglich geöffnet und bietet Highlights wie zwei Eisdiscos, Eisstockschießen, ein atmosphärisches Winterdorf und Foto-Aktionen.

Wo einst bei über 1.000 Grad Celsius Kohle zu Koks gebacken wurde, glitzert im Winter das Eis: Vom 6. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 lädt die Stiftung Zollverein täglich zum Eislaufen, Eisstockschießen und Verweilen im Winterdorf ein. Die 150 Meter lange Bahn erstreckt sich zwischen der imposanten Koksofenbatterie und den bis zu 98 Meter hohen Schornsteinen der Kokerei.

Offizielle Eröffnung mit Eishockey-Bambini-Match

Am Samstag, 6. Dezember 2025, fiel der Startschuss für die neue Eisbahn-Saison 2025/2026. Christoph Tesche (Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein), Thomas Kufen (Oberbürgermeister der Stadt Essen), Bärbel Bergerhoff-Wodopia (Mitglied des Vorstands der RAG-Stiftung), Dr. Anneliese Rauhut (Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Stiftung Zollverein) und Matthias Kuhles (Technischer Geschäftsführer der Iqony Fernwärme GmbH) eröffneten die Eisbahn offiziell.

Danach wurde es sportlich: Die Bambini-Eishockey-Mannschaften ESC Eagles Essen-West und Herne Miners spielten um den ersten Zollverein-Cup. Das Team aus Essen gewann mit 1:0 und konnte die Trophäe mit nach Hause nehmen. Alle Anwesenden waren sich einig: Nach diesem Auftakt herrscht viel Vorfreude auf viereinhalb Wochen Zollverein-Eisbahn.

Eislaufen für alle

Ob ambitionierte Schlittschuhläuferinnen und -läufer, Familien oder Menschen im Rollstuhl - auf Zollverein drehen alle gemeinsam ihre Runden unter freiem Himmel. Für Kinder stehen Hilfspinguine bereit, Reha-Buggys sowie Gleithilfen sind erlaubt und die Eisfläche ist über eine Rampe erreichbar. Für Personen im Rollstuhl ist die Eisbahn somit barrierefrei zugänglich, und eine rollstuhlgerechte Toilette befindet sich in der Mischanlage. So zeigt sich die Stiftung Zollverein mit ihrem inklusiven Ansatz einmal mehr als Ort für alle.

Eisstockschießen und Winterdorf

Wer den sportlichen Wettkampf sucht, ist beim Eisstockschießen genau richtig: Auf vier Bahnen können Teams aus Freundinnen und Freunden, Familien oder Kolleginnen und Kollegen gegeneinander antreten. Ziel ist es, den Eisstock so nah wie möglich an die sogenannte Daube, eine Art großer Puck, zu schieben - Präzision und Teamgeist entscheiden über den Sieg.

Im Winterdorf rund um die Zollverein-Eisbahn bieten gemütliche Street-Food-Hütten warme Getränke und leckere Snacks zur Stärkung an. Dazu gibt es während der gesamten Laufzeit im deinKult Café & Restaurant in der ehemaligen Mischanlage der Kokerei winterliche Heißgetränke und herzhafte Ruhrgebietsklassiker.

Discofeeling zwischen Schornsteinen und Koksöfen

An zwei Samstagen, am 13. Dezember 2025, und 3. Januar 2026, verwandeln die beiden Eisdiscos mit Musik, Licht und tanzenden Farben das Areal in ein funkelndes Wintermeer. Zwischen warm leuchtenden Schornsteinen und Discokugeln tanzen Gäste unter freiem Himmel bis Mitternacht - echte Highlights einer jeden Eisbahn-Saison.

Veranstaltung: Zollverein-Eisbahn 2025/2026

Ort: UNESCO-Welterbe Zollverein, Essen, Kokerei Zollverein

Zeit: 06.12.2025-06.01.2026. Vor den Ferien (06.-19.12.2025) Mo-Fr von 15-20 Uhr, Sa 10-22 Uhr* und So 10-20 Uhr, in den Ferien (20.12.2025-06.01.2026) Mo-Fr und So 10-20 Uhr und Sa 10-22 Uhr*, am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2025) und Neujahr (01.01.2026) 13-20 Uhr, am 24., 25., und 31.12.2025 geschlossen

*an den Eisdisco-Samstagen (13.12.2025 und 06.01.2026) endet der Eisbahnbetrieb um 20 Uhr

Veranstalterin: Stiftung Zollverein

Infos: www.zollverein.de/eisbahn

Original-Content von: Stiftung Zollverein, übermittelt durch news aktuell