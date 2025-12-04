MagentaSport

Fußball WM komplett live nur bei MagentaTV - 44 Exklusivspiele! Noch ein Weltmeister für MagentaTV: Mats Hummels wird WM-Experte, erster Einsatz bei WM-Auslosung am 5.12: ab 17.45 Uhr live & kostenlos

München (ots)

MagentaTV macht das Transfer-Triple für die FIFA WM 2026 perfekt und bastelt weiter erfolgreich am Kader der "Nationalmannschaft der Experten": Weltmeister Mats Hummels wird das Team um Thomas Müller und Jürgen Klopp verstärken und sein Fachwissen bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko einbringen. Erster Einsatz für den früheren Defensiv-Spezialisten von Borussia Dortmund und des FC Bayern - er wird am Freitag bei der WM-Gruppen-Auslosung (live und kostenlos ab 17.45 Uhr) zugeschaltet sein. Mats Hummels ist damit der dritte prominente WM-Neuzugang für MagentaTV. Fußball-Fans bekommen hier noch mehr geballte Kompetenz, humorvolle Betrachtungen und fundierte Analysen. Die Experten-Konstellation Müller, Klopp und Hummels ist einmalig in der deutschen TV-Landschaft.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Mit unserem Experten Team zur WM 26 setzen wir neue Maßstäbe. Dass es jetzt auch mit Mats Hummels geklappt hat, ist für uns alle bei MagentaTV ein Riesenerfolg. Mit Müller, Klopp und Hummels haben wir echte Fußball-Typen für uns gewinnen können, die deutlich ihre Meinung äußern und den Fans auf unterhaltsame Art das Turniert näherbringen werden Und dafür steht MagentaTV. Für das Turnier in all seinen Dimensionen wollen wir Kompetenz und Entertainment perfekt miteinander kombinieren. Unser Transfer-Triple ist dafür ein zentraler Baustein."

Mats Hummels, 5-facher deutscher Meister und Weltmeister 2014: "MagentaTV habe ich schon gerne geschaut, als mein Bruder Jonas als Experte bei der WM 2022 am Start war. Er hat mir sehr viel Positives berichtet. Ich glaube, mit der ganzen Crew, die wir jetzt dabeihaben - in New York, aber auch in den Stadien vor Ort zu sein - das wird richtig cool. Ich freue auf die WM, ich freue mich auf meine Kolleginnen und Kollegen. Wir werden daraus eine richtig gute Sache machen."

Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft findet 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Alle 104 Spiele sind zwischen dem 11. Juni und 19. Juli 2026 live nur bei MagentaTV zu sehen - 44 Partien, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele exklusiv. Damit ist MagentaTV erneut die erste Adresse für alle Fußballfans in Deutschland.

WM-Auslosung live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport

Am Freitag, 05. Dezember, startet MagentaTV mit der Übertragung der Gruppenauslosung in den WM-Countdown - live ab 17.45 Uhr aus Washington mit vielen Stars des internationalen Fußballs und für alle Zuschauer frei empfangbar. Wolff Fuss kommentiert die Übertragung gemeinsam mit Sascha Bandermann. Reporter Thomas Wagner wird für die Interviews u.a. mit den deutschen Reaktionen auf die Auslosung sorgen. Der neue Experte Mats Hummels analysiert die Auslosung und die deutschen Gruppengegner.

Mats Hummels lost aus - der Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/LJiPNj73ZKcmddP

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und Sieben-Tage-Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One, den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell