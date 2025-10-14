MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR, Stars und Region im Gespräch: Redaktionskonferenz zu „Hol dir deine Show!“ in Neustadt/Harztor

Stars, Emotionen und echtes Harzer Lebensgefühl: Am 24. Oktober stellt der MDR den Norden Thüringens und Neustadt/Harztor in den Mittelpunkt. Der kleine Ort feiert Ende Oktober seine traditionelle Kirmes. Doch noch nie war die Party so groß wie in diesem Jahr, denn die Moderatoren Felix Seibert-Daiker und Peter Imhof gestalten mit dem Ort eine 90-minütige Live-Show. Mit dabei sind Marina Marx, Tanja Lasch und Ross Antony sowie regionale Künstler wie Kevin Neon und Kai Arthur. Im Live-Stream sind an diesem Tag „MDR um vier – Der starke Osten“ ab 16 Uhr und die große Live-Show am Abend ab 20.15 Uhr in der ARD Mediathek und im MDR zu erleben.

Elf Tage vor der großen Live-Show haben sich an diesem Montagabend Gemeinde, Künstler und Produktionsteam zur Redaktionskonferenz in Neustadt/Harztor getroffen. In der Redaktionskonferenz wurde deutlich, dass Neustadt/Harztor mehr ist als nur Schauplatz – der Ort gestaltet aktiv mit. Die traditionelle Kirmes des Ortes steht 2025 unter dem Motto „Oktoberfest“ und so wird der Ort in zahlreichen Wettbewerben gegen Showreporter Peter Imhof zeigen, wie oktoberfesttauglich er schon ist. Schon jetzt ist der Moderator dazu in der Gemeinde unterwegs und dreht mit dem MDR für das Programm am 24. Oktober.

Auch die Logistik einer Live-Produktion inmitten des Harzes wurde zur Redaktionskonferenz vorgestellt – von der technischen Ausstattung bis hin zum Aufbau der Bühne mitten im Ort. Wo Spielfläche, Übertragungs- oder Versorgungswagen stehen sollten, waren wichtige Fragen, die zur Redaktionskonferenz geklärt worden sind.

Bereits ab 16 Uhr kann man live dabei sein, wenn „MDR um 4 – Der starke Osten“ aus Neustadt/Harztor produziert – der perfekte Auftakt für den großen Showabend. Der Eintritt ist frei.

Kevin Neon:

„Ich stand hier schon als Kind in meiner Heimat auf der Bühne – und jetzt darf ich Teil einer großen Live-Show im eigenen Ort sein. Der MDR gibt mit dieser Show auch uns als regionale Künstler eine Chance stattzufinden. Das ist großartig.“

Mario Kühn, Ortsbürgermeister von Neustadt, betonte beim Treffen:

„Wir sind stolz, dass der MDR unseren heilklimatischen Luftkurort ausgewählt hat. So viel Aufmerksamkeit für unsere Region hat es noch nie gegeben – und wir freuen uns, dass wir zeigen können, wie viel Kultur, Herz und Gemeinschaft hier zu Hause sind.“

Mit dem neuen Konzept „Hol dir deine Show!“ geht der MDR neue Wege und macht die Region zum Programm: Statt in Studios wird dort produziert, wo Menschen leben, feiern und Kultur gestalten. Die MDR-Showreihe setzt auf Transparenz, Teilhabe und Dialog: Im Fokus stehen die kleinen Orte Mitteldeutschlands, die gemeinsam mit den Menschen vor Ort eine große Live-Produktion gestalten. Schlagersänger Kevin Neon hat sich für und mit seinem Ort für die Show beworben.

