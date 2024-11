Neue Deutsche Meisterin der Fahrzeuglackierer ist Anna-Bettina Greiner-Fuchs aus Thüringen

Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

Neue Deutsche Meisterin der Fahrzeuglackierer ist Anna-Bettina Greiner aus Thüringen

12 Stunden Aufregung, Anstrengung und maximale Konzentration liegen hinter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Deutschen Meisterschaft der Fahrzeuglackierer. Vom 17. bis 19. November haben die 13 jungen Nachwuchstalente alles gegeben, gekämpft und gebangt. Nun steht die Siegerin fest: Anna-Bettina Greiner-Fuchs aus Thüringen ist Deutsche Meisterin der Fahrzeuglackierer 2024. Den zweiten Platz erzielte Elham Mustafa aus Bayern, gefolgt von Ailine Wagner aus Sachsen-Anhalt.

Die Spannung war förmlich mit Händen zu greifen, als sich die 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft am Nachmittag des 19. Novembers 2024 zur Siegerehrung trafen. Mit dabei: Familie, Freunde und weitere Unterstützer der jungen Nachwuchstalente.

Im feierlichen Rahmen des Refinish Competence Centers des Hauptsponsors Glasurit in Münster lobte Torsten Schmidt, Leiter Geschäftsbereich Fahrzeuglackierung im Bundesverband Fahrzeuglackierer den herausragenden Einsatz der Kandidatinnen und Kandidaten: "Ich bin immer wieder beeindruckt, was unser Nachwuchs leistet. In den vergangenen Tagen habt ihr eindrucksvoll eure unermüdliche Ausdauer, euer Können und eure Leidenschaft für unser Handwerk unter Beweis gestellt. Und das trotz neuer Wettbewerbsbedingungen. Darauf könnt ihr mächtig stolz sein - wir sind es auf alle Fälle."

Insgesamt drei Aufgaben mussten die Teilnehmenden in diesem Jahr meistern, um einen Platz auf dem Siegertreppchen erringen zu können. Die erste bestand aus der Instandsetzung eines neuen VW-Kotflügels mit Transportschaden. Dieser musste zunächst innen und außen mit der Nass-in-Nass-Technik und im Anschluss zweifarbig mit Dekorstreifen und einem Logoschriftzug lackiert werden. Dafür standen den jungen Nachwuchstalenten vier Arbeitsstunden zur Verfügung.

Die zweite Aufgabe erforderte eine Nass-in-Nass-Lackierung einer neuen VW-Motorhaube, gefolgt von einer Designlackierung mit vier Farbtönen. Das Motiv zeigte das historische Logo des Sponsors Glasurit. Dieser feiert im kommenden Jahr das hundertjährige Jubiläum seines Markenzeichens, dem Papagei. Der exotische Vogel löste in den 1920-er Jahren die Darstellung eines Chinesen mit traditioneller Kopfbedeckung ab, der zuvor als Würdigung der jahrtausendealten Tradition der chinesischen Lackherstellung abgebildet wurde. Auch für diese Aufgabe erhielten die Teilnehmenden vier Stunden Zeit.

"Die Erstellung einer Designlackierung in Perfektion unter Zeitdruck gehört fest zum Aufgabenspektrum der internationalen Wettbewerbe", erklärte Nationalteam-Trainer Mariusz Dechnig am Rande des Wettbewerbs. "Für mich ist es spannend zu sehen, wie die jungen Menschen an diese Herausforderung aus technischer Sicht rangehen. Aber natürlich auch, wie sie reagieren, wenn etwas nicht klappt, wie geplant."

Die dritte und letzte Aufgabe bestand aus der freien Gestaltung eines Miniatur-Automodells. Dort konnten die jungen Fahrzeuglackiererinnen und -lackierer ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Lediglich zwei Elemente, die Zahl "100" sowie ein QR-Code, der zur Nachwuchskampagne des Bundesverbandes Fahrzeuglackierer auf Instagram führte, wurden vorgegeben. Diese mussten von den Teilnehmenden stimmig in ein Gesamtkonzept für das Carshape integriert werden. Nach Ablauf dieses ebenfalls vierstündigen Aufgabenteils hatten es die jungen Nachwuchstalente dann geschafft.

Die sechsköpfige Jury, bestehend aus Johannes Brandl, Sergen Destek, Johanna Kaiser, Jason Scherer, Arno Knöpfle und Mariusz Dechnig, hatte die schwierige Aufgabe, die Leistungen der Teilnehmenden zu bewerten. Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus. Die 24-jährige Anna-Bettina Greiner-Fuchs aus Thüringen setzte sich gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Fahrzeuglackierer. Die Silbermedaille ging an den 20-jährigen Elham Mustafa aus Bayern. Den dritten Platz belegte die 19-jährige Ailine Wagner aus Sachsen-Anhalt.

"Wir sind beeindruckt von dem herausragenden Leistungsniveau der Teilnehmenden bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft der Fahrzeuglackierer. Die Verwendung unserer Glasurit Reihe 100 unterstreicht nicht nur die hohe Qualität unserer Produkte, sondern auch das außergewöhnliche Können und die Kreativität jedes einzelnen. Wir sind stolz darauf, diese talentierten Fachkräfte zu unterstützen und ihre Leidenschaft für das Handwerk zu fördern", betont Tobias Brefeld, Regional Business Manager DACH BASF Coatings.

Die Deutsche Meisterschaft der Fahrzeuglackierer wurde durch die Unterstützung des Hauptsponsors Glasurit sowie 3M, CWS Workwear, Mirka, Pelatec und Sata ermöglicht.

