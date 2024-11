Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

Wilma Trigatti aus Bayern ist Deutschlands beste Malerin

Frankfurt (ots)

Vom 11. bis 13. November fand die Deutsche Meisterschaft der Maler und Lackierer in der Ferdinand-Braun-Schule in Fulda statt. An zwei Wettbewerbstagen wetteiferten 16 junge Malerinnen und Maler um den Titel "Deutscher Meister der Maler und Lackierer 2024". Nun steht fest: Die 20-jährige Wilma Trigatti aus Essfeld in Bayern darf sich ab sofort beste Malerin Deutschlands nennen. Der zweite Platz ging an Jan Engels aus Nordrhein-Westfalen. Die Bronzemedaille gewann Tim Schäfer aus Hessen.

Hinter den jungen Nachwuchstalenten aus ganz Deutschland liegen zwei gleichermaßen arbeitsreiche wie aufregende Tage. 14 Stunden hatten die besten Gesellinnen und Gesellen des diesjährigen Abschlussjahrgangs Zeit, um die sechs Aufgaben zu absolvieren. So standen das Lackieren einer Tür in Weiß und Grau sowie die Anbringung einer Mustertapete auf dem Programm der hochmotivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein vorgegebenes Design, das den Austragungsort Fulda in den Fokus rückte, musste millimetergenau übertragen und farbig ausgelegt werden. Bei der freien Technik konnten die jungen Talente schließlich ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Dabei überzeugte ebenfalls Tim Schäfer, der für seine dekorative Arbeit den Gestaltungspreis "Die Gute Form" verliehen bekam.

Der Speed-Wettbewerb am zweiten Wettbewerbstag stellte wie immer ein Highlight der Deutschen Meisterschaft dar. Nach dem Anmischen von verschiedenen Farbtönen hatten die Nachwuchstalente lediglich eine Stunde Zeit, um ein komplexes Design mit Farbflächen auf die Wand der Wettbewerbskoje zu übertragen. Dabei kam es nicht nur auf Schnelligkeit, sondern auch auf die perfekte technische Umsetzung an. Spannend wurde es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ihre zahlreich angereisten Unterstützer am Vormittag des 13. November. Im feierlichen Rahmen wurden bei der Siegerehrung die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner verkündet.

Ingeborg Totzke, Geschäftsführerin des Verbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz Hessen, lobte den Einsatz der jungen Nachwuchstalente: "Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft haben auch in diesem Jahr unter Beweis gestellt, dass sie zu den Besten in Deutschland gehören. Nach einem fairen und erstklassigen Wettbewerb sind wir alle stolz auf die handwerkliche und couragierte Leistung unserer jungen Malerinnen und Maler." Dies bekräftigte Holger Jentz, Vorsitzender des Bildungsausschusses des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz: "Die Deutsche Meisterschaft zeigt uns jedes Jahr, wie viele talentierte und engagierte junge Menschen in unserem Beruf tätig sind. In diesem Jahr haben wir erstmalig aus jedem Bundesland eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten begrüßen dürfen! Das macht Hoffnung für die Zukunft - und hat Signalwirkung für unser gesamtes Handwerk! Umso dankbarer sind wir der Ferdinand-Braun-Schule für ihre tatkräftige Unterstützung bei der Ausrichtung dieses wichtigen Nachwuchswettbewerbs."

Den ersten Platz und damit den Titel "Deutsche Meisterin der Maler und Lackierer 2024" gewann Wilma Trigatti aus Bayern: "Es ist einfach überwältigend. Nicht nur, dass ich hier teilnehmen durfte, sondern jetzt auch Deutsche Meisterin geworden bin. Mir hat natürlich sehr geholfen, dass ich vorher in der Handwerkskammer Würzburg trainieren konnte. Der Titel wird jetzt erstmal mit meiner Familie gefeiert. Und danach bin ich gespannt, was im Maler Nationalteam auf mich wartet."

Die Silbermedaille gewann der 23-jährige Jan Engels aus Nordrhein-Westfalen. Damit sicherten sich die zwei talentierten Nachwuchstalente einen Platz im Kader des Nationalteams im kommenden Jahr. Einen sehr guten dritten Platz sowie den Kreativpreis "Die Gute Form" sicherte sich der 19-jährige Tim Schäfer aus Hessen.

Im Anschluss an die Preisverleihung erreichte dann die Spannung der diesjährigen Deutschen Meisterschaft den Höhepunkt: Matthias List, Trainer des Maler Nationalteams, verriet den jungen Nachwuchstalenten, wer von ihnen ebenfalls den Sprung ins Nationalteam schaffen werde. Dafür hatte der Nationaltrainer alle Kandidatinnen und Kandidaten während des Wettbewerbs eingehend beobachtet und im Hinblick auf ihr Potenzial geprüft. Die Überraschung bei dem Drittplatzierten Tim Schäfer war groß, als sein Name bei der Verkündung fiel und Matthias List ihn in den Kader des Nationalteams berief. Mit diesem Höhepunkt fand eine für alle Beteiligten ereignisreiche Deutsche Meisterschaft der Maler und Lackierer ein Ende. Der Bundesverband dankt dem Landesverband Hessen, dem führenden Lack- und Farbenhersteller Brillux sowie den zahlreichen Sponsoren für ihre Unterstützung.

