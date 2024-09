Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

WorldSkills 2024: Deutschland holt die Silbermedaille

Jason Scherer ist Vize-Weltmeister der Fahrzeuglackierer

Frankfurt (ots)

Vier Tage lang hat Jason Scherer gekämpft - und gewonnen. Mit einer Silbermedaille kehrt der junge Fahrzeuglackierer aus dem Saarland von den WorldSkills aus Lyon zurück. Bei den Weltmeisterschaften der Handwerksberufe hat sich der 20-Jährige gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt und einen fulminanten zweiten Platz errungen.

In einem unvergleichlich spannenden Wettbewerb traf vom 10. bis 15. September die weltweite Elite des Fahrzeuglackierer-Nachwuchses bei den WorldSkills 2024 aufeinander. Auf dem Programm der 23 jungen Fahrzeuglackiererinnen und -lackierer standen insgesamt acht herausfordernde Aufgaben. Bei allen Disziplinen von Anfang an vorne mit dabei: der 20-jährige Jason Scherer aus dem Saarland.

Die erste Aufgabe bestand aus der Lackierung einer neuen Stoßstange aus Kunststoff. Im Anschluss daran mussten die Teilnehmenden eine Heckklappe in einer Zweischichtlackierung beschichten sowie ein Fahrzeug komplett maskieren. Ebenfalls auf dem Programm standen die Ausbesserung und Lackierung einer beschädigten Autotür mit einem Zierstreifen sowie die Spot-Reparatur einer Heckklappe. Damit nicht genug: Es folgten eine Beilackierung einer Stoßstange sowie eine Designlackierung in den französischen Nationalfarben. Zum Schluss mussten mehrere Teile aufpoliert werden.

"Ich bin sehr glücklich über dieses großartige Ergebnis", freut sich Nationaltrainer Mariusz Dechnig. "Unsere Strategie ist aufgegangen und unsere intensive - wenn auch kurze - Vorbereitungszeit hat sich gelohnt. Das alles wäre aber ohne unsere Unterstützer und Sponsoren nicht möglich gewesen. Im Wettbewerb selbst hat Jason gezeigt, was in ihm steckt und seine volle Stärke ausgespielt - und dafür verdient den zweiten Platz gemacht. Eine herausragende Leistung!"

Mit seinem Ergebnis von 728 Punkten konnte sich Jason Scherer die Silbermedaille sichern. Die Goldmedaille ging an Yuto Hoshino aus Japan mit 758 Punkten. Ebenfalls Silber gingen an die Drittplatzierte Lara Kaufmann aus der Schweiz mit 728 Punkten sowie den Viertplatzierten Ronan Le Tutour aus Frankreich mit 727 Punkten. Eine Bronzemedaille wurde nicht vergeben.

"Ich habe während des Wettkampfes mit Jason mitgefiebert", erzählt Steven Didssun, Präsident des Bundesverbandes Fahrzeuglackierer. "Dass er am Ende die Silbermedaille gewinnt, ist einfach unglaublich! Er ist jetzt der zweitbeste Fahrzeuglackierer der Welt. Eine hart erkämpfte und vollkommen verdiente Auszeichnung, zu der ihm das gesamte Fahrzeuglackierer-Handwerk herzlich gratuliert."

Entsprechend überwältigt zeigt sich auch Jason Scherer nach der Siegerehrung: "Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, dass ich die Silbermedaille gewonnen habe. Die ganzen Erfahrungen und Emotionen im Wettbewerb und bei der Abschlusszeremonie sind sehr krass. Es ist einfach toll zu sehen, wie viele Leute hinter mir standen und mich angefeuert haben."

Auf den wichtigsten internationalen Nachwuchswettbewerb für Fahrzeuglackierer hat sich Jason Scherer zusammen mit Trainer Mariusz Dechnig monatelang vorbereitet. In zahlreichen Trainingseinheiten im Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) Weiterstadt der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main wurden alle Aufgabenstellungen der WorldSkills - gemeinsam mit dem in diesem Jahr gegründeten Fahrzeuglackierer Nationalteam - geübt. Zudem nahm der junge Fahrzeuglackierer an vielen internationalen Wettbewerben teil, unter anderem in Abu Dhabi, China, Dänemark, Deutschland und Kanada. Möglich gemacht hat die intensive Vorbereitung auch Jason Scherers Betrieb Hedin Automotive Saarland GmbH, der ihn für alle Trainings und Wettkämpfe freigestellt hat. Das zahlte sich während des Wettbewerbes aus und trug maßgeblich zu seiner beeindruckenden Leistung bei den WorldSkills 2024 bei.

