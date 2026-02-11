PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Dienstag, 17. Februar 2026, 22.15 Uhr
Die Anstalt

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Dienstag, 17. Februar 2026, 22.15 Uhr 
Die Anstalt 
Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner

Ist Deutschland wirklich eine Nation aus faulen Krankmachenden und aufmüpfigen NGOs? Maike Kühl und Max Uthoff suchen die wirklichen Ursachen einer kränkelnden Wirtschaft.

Gemeinsam mit ihren Gästen Anna Schäfer, Kübra Sekin und Christoph Fritz fühlen sie am Puls der Regierung und impfen ihre Zuschauer mit der richtigen Dosis Fakten und Satire.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

