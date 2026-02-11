ZDF

Dienstag, 17. Februar 2026, 22.15 Uhr

Die Anstalt

Politsatire mit Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner

Ist Deutschland wirklich eine Nation aus faulen Krankmachenden und aufmüpfigen NGOs? Maike Kühl und Max Uthoff suchen die wirklichen Ursachen einer kränkelnden Wirtschaft. Gemeinsam mit ihren Gästen Anna Schäfer, Kübra Sekin und Christoph Fritz fühlen sie am Puls der Regierung und impfen ihre Zuschauer mit der richtigen Dosis Fakten und Satire.

