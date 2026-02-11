ZDF

ZDF: Harald Lesch untersucht ungelöste Fälle der Archäologie

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Geheimnisvollen Kugeln und magischen Zeichen ist Harald Lesch in zwei neuen Folgen von "Terra X: Ungelöste Fälle der Archäologie" auf der Spur. Beide Folgen sind ab Mittwoch, 18. Februar 2026, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar, im ZDF sind die beiden Folgen ab Sonntag, 22. Februar 2026, 19.30 Uhr, zu sehen.

Geheimnisvolle Kugeln

Kugeln finden sich in Kulturen weltweit und werden für die unterschiedlichsten Zwecke eingesetzt – vom Geschoss über den Ball bis zum wahrscheinlich ältesten Kugellager der Welt. Archäologen fanden etwa in Israel und Spanien bearbeitete Steinkugeln, deren Alter sie auf 1,3 Millionen Jahre schätzen. Sehr viel jünger sind die Kautschukbälle, mit denen in Mesoamerika seit dem 15. Jahrhundert vor Christus anscheinend auch um Leben und Tod gespielt wurde. Mehr als 1500 Ballspielplätze, die zum Teil auch in Tempelbezirken der Maya auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko liegen, hat man bisher gefunden. Das ZDF zeigt diese Folge am Sonntag, 22. Februar 2026, 19.30 Uhr.

Magische Zeichen

Schrift ist eine der genialsten Erfindungen der Menschheit, denn durch sie lebt die Vergangenheit fort. An verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten wurde sie immer wieder neu erfunden. Bei der Entstehung von Schrift stehen am Anfang oft einzelne Zeichen, die sich erst im Laufe der Zeit zu komplexen Systemen entwickeln. Einige Zeichen sind eigentlich Bilder des Dargestellten, andere stehen für Silben oder einzelne Laute. Manche Schriften gelten bis auf weiteres als unentzifferbar. Und selbst wenn man die Schrift lesen kann, heißt das noch lange nicht, das man sie auch versteht. So konnte die Wissenschaft zwar die Linear-A-Schrift aus Kreta, die von den Minoern, der ersten Hochkultur in Europa, entwickelt wurde, dechiffrieren. Doch es fehlt die Kenntnis der zugrunde liegenden Sprache. Die Sendung ist am Sonntag, 1. März 2026, um 19.30 Uhr im ZDF zu sehen.

Die Sendungen werden mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Kontakt

Bei Fragen zu "Terra X" im ZDF erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter leibrecht.m@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.

Weitere Informationen

Im ZDF-Presseportal finden akkreditierte Journalistinnen und Journalisten beide Filme als Preview.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell