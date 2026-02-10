ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 7/26

Mainz (ots)

Woche 7/26 Mi., 11.2. Bitte neuen Sendetitel beachten: 22.15 auslandsjournal spezial: Putin und die Ukraine – Vier Jahre Krieg Moderation: Shakuntala Banerjee Deutschland 2026 (Bitte auch für die Wiederholung um 4.35 Uhr beachten.) Woche 9/26 Sa., 21.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Du kommst hier nicht rein Türsteher bei der Arbeit Film von Antje Diller-Wolff und Steven Melzer Deutschland 2026 Im Streaming: 20. Februar 2026, 09.00 Uhr bis 20. Februar 2031 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 22.2.2026, 5.00 Uhr beachten.) Woche 10/26 Sa., 28.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Azubi-Krise Handwerker schlagen Alarm Film von Aurel Bantzer Deutschland 2026 Im Streaming: 27. Februar 2026, 09.00 Uhr bis 27. Februar 2031 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 1.3.2026, 5.00 Uhr beachten.) Woche 12/26 Sa., 14.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.35 ZDF.reportage (HD/UT) Bürgergeld statt Arbeiten Sind die Deutschen zu faul? Film von Nicholas Körber Deutschland 2026 Im Streaming: 13. März 2026, 09.00 Uhr bis 13. März 2031 (Bitte auch für die Wiederholung am So., 15.3.2026, 5.00 Uhr beachten.)

