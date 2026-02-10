PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 7/26

Mainz (ots)

Woche 7/26

Mi., 11.2.

Bitte neuen Sendetitel beachten:

22.15    auslandsjournal spezial: Putin und die Ukraine – Vier Jahre Krieg 
         Moderation: Shakuntala Banerjee
         Deutschland 2026

(Bitte auch für die Wiederholung um 4.35 Uhr beachten.)



Woche 9/26

Sa., 21.2.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Du kommst hier nicht rein
          Türsteher bei der Arbeit
          Film von Antje Diller-Wolff und Steven Melzer
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 20. Februar 2026, 09.00 Uhr bis 20. Februar 2031

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 22.2.2026, 5.00 Uhr beachten.)



Woche 10/26

Sa., 28.2.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Azubi-Krise
          Handwerker schlagen Alarm
          Film von Aurel Bantzer
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 27. Februar 2026, 09.00 Uhr bis 27. Februar 2031

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 1.3.2026, 5.00 Uhr beachten.)


 


Woche 12/26

Sa., 14.3.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.35     ZDF.reportage   (HD/UT)
          Bürgergeld statt Arbeiten
          Sind die Deutschen zu faul?
          Film von Nicholas Körber
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 13. März 2026, 09.00 Uhr bis 13. März 2031

(Bitte auch für die Wiederholung am So., 15.3.2026, 5.00 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF

