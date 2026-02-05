VIACTIV Krankenkasse

"SOULFOOD" - Gesund und resilient durch den Klinikalltag

Bochum / Essen (ots)

Mit Power, Balance und gesundem Genuss gegen Stress im Krankenhaus: Unter dem Motto "SOULFOOD" starten die Universitätsmedizin Essen (UME) und der BKK-Landesverband NORDWEST gemeinsam mit der VIACTIV Krankenkasse, der mkk - meine krankenkasse, der novitas BKK und der Pronova BKK ein innovatives Präventionsprojekt, das die Gesundheit von Klinikmitarbeitenden nachhaltig stärkt.

Im hektischen Klinikalltag sind Belastungen für das Personal enorm: hohe Arbeitsdichte, Zeitdruck, Teamkonflikte und fehlende Pausen belasten Körper und Psyche gleichermaßen. SOULFOOD setzt genau hier an - mit einem mehrwöchigen Präventionsprogramm, das Mind-Body-Medizin, naturheilkundliche Selbsthilfestrategien und gesunde Ernährung kombiniert. Ziel ist es, Stress abzubauen, die Resilienz zu fördern und die Gesundheitskompetenzen der Mitarbeitenden zu stärken - damit sie leistungsfähig bleiben und ihren Lebensstil nachhaltig verbessern können.

"Die Verbindung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und im Alltag gut umzusetzenden Maßnahmen, die zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit des Klinikpersonals führen, ist es, was dieses Projekt so spannend macht", erklärt Markus Müller, Vorstand der VIACTIV.

Die Bedarfsanalyse zeigt: Mitarbeitende in Kliniken haben vielfältige Herausforderungen - von Personalmangel über hohe Arbeitsdichte bis hin zu unausgewogener Ernährung. Gleichzeitig liefern sie wertvolle Ideen, wie ein Präventionsprogramm wirklich wirken kann. "SOULFOOD ist deshalb mehr als ein Kurs - es ist eine Blaupause, die als Modell für andere Kliniken und Unternehmen dienen kann", betont Dr. Dirk Janssen, Vorstand des BKK-Landesverbands NORDWEST.

Das Programm setzt auf einen multimodalen Ansatz: In kleinen Gruppen werden gesundheitsfördernde Maßnahmen erarbeitet und direkt im Klinikalltag umgesetzt. Ergänzende Inhalte für zuhause unterstützen die Teilnehmenden digital und analog dabei, das Gelernte langfristig zu integrieren.

Wissenschaftlich untermauert: Studien am Universitätsklinikum Essen zeigen, dass 87 % der Pflegekräfte mit weiter steigenden Belastungen rechnen, während bis zu 70 % der Ärzte über Burn-out-Symptome berichten. "Diese Faktoren gefährden nicht nur die Gesundheit des Personals, sondern auch die Qualität der Versorgung", erklärt Prof. Gustav Dobos.

Finanzierung und Umsetzung:

Das Projekt wird im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung gemeinschaftlich von den beteiligten Betriebskrankenkassen finanziert und über den BKK-Landesverband NORDWEST koordiniert.

Mit SOULFOOD stärken wir die Gesundheit, Resilienz und Motivation der Klinikteams - für mehr Energie, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude im Krankenhausalltag.

Original-Content von: VIACTIV Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell