Projekt POWERPLAY kommt nach Münster

Münster, Bochum (ots)

Das Lebensweltenprojekt POWERPLAY startet jetzt auch in Münster. In sechs Kindertagesstätten bringt die VIACTIV Krankenkasse gemeinsam mit dem Verein Klasse in Sport e.V. und der KinderUmweltAkademie Kindern, Eltern und Erzieher*innen nahe, wie wichtig Bewegung, gesunde Ernährung und ökologische Nachhaltigkeit für ein gesundes Aufwachsen sind.

Bereits seit Mai 2023 wird POWERPLAY erfolgreich in Düsseldorf umgesetzt - mit einem Fünf-Jahres-Plan und 20 teilnehmenden Kitas pro Jahr. Ab 2025 profitieren auch Familien in Münster von den vielfältigen Angeboten.

Schritt für Schritt zu mehr Gesundheit und Nachhaltigkeit

POWERPLAY vermittelt seine Inhalte auf spielerische und alltagsnahe Weise. Ziele des Projektes sind:

Förderung von Bewegung und Bewegungsfreude

Gesunde Ernährung und Entspannung

Stärkung von Selbstständigkeit und sozialer Kompetenz

Integration aller Kinder und Eltern für gesundheitliche Chancengleichheit

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein

"Wenn wir frühzeitig auf Bewegung, Ernährung und Nachhaltigkeit setzen, schenken wir Kindern nicht nur gesunde Startchancen ins Leben. Wir geben auch Erziehenden Werkzeuge an die Hand, die ihren Alltag leichter und erfüllender machen. POWERPLAY zeigt, dass Prävention Herz und Verstand verbindet - und alle davon profitieren", erklärt Präventionswissenschaftler Mathias Bellinghausen.

Termine in Münster 2025/2026

Die ersten Angebote finden bereits ab nächsten Monat in Münster statt und richten sich themenbezogen direkt an die Kinder, deren Eltern, interessierte Angehörige und Erzieher*innen.

Ein starkes Bündnis für Kinder

"Mit POWERPLAY zeigen wir, wie leicht gesunde Ernährung, Bewegung und Nachhaltigkeit in den Familienalltag integriert werden können", sagt Lena Geilenbrügge, Leiterin der Abteilung Marke und Marketing bei der VIACTIV Krankenkasse. "Wir freuen uns, das wir mit dem Projekt jetzt auch in Münster an den Start zu gehen."

Mehr Informationen rund um das Projekt finden Sie unter: www.viactiv.de/powerplay

