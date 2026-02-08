ZDF

Fastnachts-Highlight "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" im ZDF

Programm der Fernsehsitzung steht fest

Vom Jubiläum der Mainzer Hofsänger über Christina Grom, die erste Chefin des Protokolls in der Geschichte der Fernsehsitzung, bis hin zu Jürgen Wiesmanns 25. TV-Auftritt und dem Abschied von "Hobbes" Hansi Greb – " Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" präsentiert zahlreiche Höhepunkte für Karnevalisten. Am Freitag, 13. Februar 2026, 20.15 Uhr, überträgt das ZDF die traditionsreiche Fernsehsitzung live aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz.

Gemeinsam mit den Präsidenten von MCV, MCC, GCV und KCK hat das ZDF ein Programm zusammengestellt, das bekannte Symbolfiguren, Mainzer Originale und Newcomer bietet.

Den Reigen der politischen Redner eröffnet die Chefin des Protokolls, Christina Grom, mit einer Premiere: Erstmals in der Geschichte der Fernsehsitzung übernimmt eine Frau diese Aufgabe. Johannes Bersch gehört als "Moguntia" ebenso zu den festen Größen der Mainzer Fastnacht wie Florian Sitte, der als "Till" der Politik den Spiegel vorhält. Thomas Becker wirft als "Zeitgeist" einen Blick auf die schnelllebigen Entwicklungen des aktuellen Weltgeschehens.

Nachdem er im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen pausieren musste, führt Sitzungspräsident Andreas Schmitt durch das Programm und wird in seiner Paraderolle als "Obermessdiener vom Mainzer Dom" den Politikern zu später Stunde die Leviten lesen.

Echter Meenzer Kokolores

Zum typischen Mainzer Mix gehört neben der politisch-literarischen Fastnacht der echte Meenzer Kokolores: Jürgen Wiesmann alias "Ernst Lustig" darf sich über seinen 25. Auftritt in der Fernsehsitzung freuen. Mit Hans-Joachim "Hansi" Greb, seit Jahrzehnten bekannt als "Hobbes", verabschiedet sich einer der großen Stars der Bütt von seinem Publikum. Für Frauen-Power auf der närrischen Bühne sorgt Katharina Greule, die als Influencerin im Museum gemeinsam mit Laura Heinz, Teresa Betz und Marie Döngi ein bildstarkes Bühnenspektakel liefert. Markus Schönberg berichtet von seinen Erlebnissen auf dem Mainzer Marktfrühstück, die er am Klavier in seinem Lied "Wann ist des Frühstück wieder richtig" verarbeitet.

Auch musikalisch präsentieren sich die Mainzer Narren hitverdächtig: In einem Medley rocken Oliver Mager, DobbelBock und Shootingstar Marvin Hollederer den Saal. Für Hollederer alias "Hollebutz" bedeutet das die TV-Premiere als Solist mit seinem Song über die Mainzer Kultwirtin Helga. Neue Musik gibt es von der Band Handkäs un sei Mussig. Thomas Neger und die HUMBAS stimmen einmal mehr die heimliche Mainzer Hymne "Im Schatten des Doms" an. Zur Eröffnung bringen Die Schnorreswackler den Saal in Stimmung. Getanzte Fastnacht gibt es von den Rot-Weissen Funken aus Frickhofen, die Fernsehklassiker wie "Wetten dass..?" und "Das Traumschiff" auf die Bühne zaubern. Mit den Mainzer Hofsängern, die in ihrem Potpourri die 100-jährige Geschichte des berühmtesten deutschen Fastnachts-Chores besingen, geht es ins große Finale, bei dem traditionell das MCV-Hofballett und die Mainzer Garden mitwirken.

"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung"

Bereits am Mittwoch, 11. Februar 2026, 20.15 Uhr, präsentiert Sitzungspräsidentin Tanja Wolters mit "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" das Beste aus dem Kölner Karneval im ZDF. Als Comedians stehen unter anderen Marc Metzger, Ingrid Kühne und Jörg Runge als "Dä Tuppes" auf der Bühne. Die Musik kommt von Kultbands wie Brings, Höhner und Cat Ballou.

